/Поглед.инфо/ Заради борбата с Иран САЩ са готови да си затворят очите за това, което се случва с човешките права в страните от Персийския залив и монархиите от Залива, от своя страна, са готови да жертват правата на палестинците. Палестинският въпрос винаги е бил в задължителната програма на големите международни срещи на арабския свят, но Иран я измести, обединявайки САЩ, Израел и монархиите от Персийския залив. /рус.ез./

Саудовская Аравия и Израиль – с этих двух ближневосточных стран началось первое зарубежное турне президента США Дональда Трампа. Впервые в американской истории Ближний Восток удостаивается подобной чести. До сих пор дебюты президентов США на международной арене были в Европе, Канаде или странах Латинской Америки. Исключением стал лишь Дуайт Эйзенхауэр. Сразу же после своего избрания, еще до инаугурации он отправился в зону боевых действий в Корее. Еще два новшества – никогда раньше первый визит американского президента на Ближний Восток не происходил с остановкой в Израиле и никто из действующих глав США не посещал Старый город и Стену Плача в Иерусалиме. Трамп удивил всех.

Оба пункта ближневосточной программы Трампа объединяет и на словах и на деле одно – противостояние Ирану. Ради борьбы с иранской угрозой забыты многие из бесчисленных разногласий между арабским миром и Израилем. Трамп необходим и тем и другим как посредник для заключения сделки против Тегерана.

На протяжении многих лет Саудовская Аравия и Израиль были главными союзниками Вашингтона в регионе. Однако во времена президентства Барака Обамы доверие между этими странами и США было подорвано. И саудовцы, и израильтяне не смогли простить предшественнику Трампа заключение ядерной сделки с Ираном и недостаточно активное сопротивление растущему влиянию Тегерана на Ближнем Востоке (ответственность за это также возлагается на Барака Обаму и его администрацию). Теперь обе стороны ждут от нового президента США фактически одного и того же – в первую очередь активного противостояния Ирану.

Начало новой эры

Визит Трампа – это начало новой эры, подчеркивают фактически все региональные СМИ. Да и сам президент США в своей речи, прозвучавшей в Эр-Рияде и адресованной лидерам арабского и мусульманского мира, заявил о «новой главе» в отношениях Вашингтона с Саудовской Аравией и другими исламскими странами. «Мы здесь не для того, чтобы читать лекции, рассказывать другим людям, как жить, что делать, кем быть и кому поклоняться. Вместо этого мы предлагаем партнерство, основанное на общих интересах и ценностях, для достижения лучшего будущего для всех нас», – сказал Трамп.

И это действительно начало новой эры прагматизма, когда США отказываются от заявлений о необходимости соблюдать права человека ради союза против общего врага (в данном случае врагов несколько: Иран, «Исламское государство», «Аль-Каида» (обе террористические организации запрещены в РФ) и взаимовыгодных финансовых сделок.

Приехав в Эр-Рияд, Трамп поспешил отказаться от всего, что он говорил многие годы, до самой своей победы на президентских выборах, когда называл Саудовскую Аравию главным спонсором мирового терроризма и утверждал, что «ислам ненавидит нас». Кроме того, Трамп обвинял саудовцев в подкупе американских политиков, речь шла как о клане Бушей, так и клане Клинтонов. Учитывая исламофобию и саудофобию Трампа, саудовцы действительно поддерживали в ходе президентской кампании Хиллари Клинтон и никак не ожидали победы человека, которого один из саудовских принцев, крупнейший в мире инвестор аль-Валид бен Талаль называл позорным пятном Республиканской партии и всей Америки.

Теперь ситуация кардинально изменилась. Вашингтон и Эр-Рияд договариваются о совместном противодействии террористической угрозе, в том числе о том, чтобы отслеживать источники финансирования терроризма, и обсуждают совместные инвестиционные проекты.

В результате визита США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений о сотрудничестве на сумму около $400 млрд, включая оборонный контракт на рекордные $109,7 млрд. Эти договоренности предусматривают развитие и модернизацию вооруженных сил королевства – в частности, усовершенствование систем саудовской ПВО и умного оружия с локализацией производства других видов вооружений. Кроме того, США подписали меморандум о намерении поставить Саудовской Аравии вооружение на сумму $350 млрд в течение 10 лет.

Для Эр-Рияда в этих соглашениях во многом важен пункт о локализации производства, и речь не только о вооружении. Для Вашингтона важно обеспечить контрактами американский оборонный комплекс, а также гарантировать саудовские инвестиции в США. Например, решено создать совместный американо-саудовский фонд, который будет заниматься инвестициями в инфраструктурные проекты преимущественно на американской территории. Первоначальный объем фонда $40 млрд, но его участники полагают, что сумма инвестиций превысит $100 млрд. Также по данным СМИ, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы внести $100 млн в будущий фонд Иванки Трамп, который планирует поддерживать женщин-предпринимательниц на Ближнем Востоке. Дональд Трамп не преминул поблагодарить саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда за «масштабные инвестиции в Америку, ее промышленность и рабочие места».

Касаясь оборонной сделки, многие эксперты отмечают, что сегодня саудовская армия не в состоянии переварить тот объем вооружений, который может на нее свалиться. В этом нет реальной потребности, а у саудовских военных нет достаточной квалификации для использования этого арсенала. Но зато есть Иран, с которым Саудовская Аравия меряется силой. И за это удовольствие саудовцы готовы заплатить.

Неслучайно в Тегеране весьма болезненно отреагировали на заключенные соглашения и на все заявления, которые прозвучали от саудовских и, главное, американских политиков из Эр-Рияда. «Иран сразу после настоящих выборов был атакован американским президентом в этом оплоте демократии и умеренности. Внешняя политика или просто выкачивание из Саудовской Аравии $480 млрд?» – написал в твитере глава МИД Ирана Джавад Зариф, процитировав слова из выступления Трампа, где последний говорит о необходимости изоляции Ирана и благодарит саудовского короля за инвестиции.

США и исламский мир против Ирана

В Эр-Рияде стараниями саудовских политиков Иран был противопоставлен всему остальному исламскому миру. К визиту Трампа саудовцы приурочили еще два мероприятия: встречу президента США с главами арабских государств Персидского залива (помимо Саудовской Аравии это Катар, ОАЭ, Кувейт, Оман и Бахрейн), а также арабо-исламо-американский саммит, на который пригласили более пятидесяти лидеров из мусульманских стран. Фактически всех, кроме Ирана.

«Иранский режим был и остается на острие мирового терроризма с 1979 года, когда был свергнут шах», – заявил в своем выступлении в ходе арабо-исламо-американского саммита король Саудовской Аравии. Аналогичная риторика была и у Трампа: «От Ливана до Ирака и Йемена Иран финансирует, вооружает, тренирует террористов, боевиков и различные экстремистские группы, которые несут разрушение и хаос по всему региону. Десятилетиями Иран разжигает межконфессиональные конфликты и террор».

Для противодействия упомянутым угрозам король Салман объявил о начале работы Глобального центра по борьбе с экстремистской идеологией (The Global Center for Combating Extremist Ideology, GCCEI). Этот центр со штаб-квартирой в Эр-Рияде займется мониторингом активности террористических групп в киберпространстве, отслеживанием пропаганды экстремизма, вербовки новых активистов, а также исправлением искаженного радикалами видения ислама и укреплением основ традиционного и умеренного религиозного учения.

Также в ходе встречи президента США с представителями монархий Залива было достигнуто соглашение о том, что страны будут совместно отслеживать источники финансирования терроризма. Сопредседателями в будущем Центре по борьбе с финансированием терроризма станут США и Саудовская Аравия. Все эти структуры будут нацелены не только на террористические группировки, но и на Иран.

Арабское НАТО

Кроме того, в финальном коммюнике саммита в Эр-Рияде лидеры исламского мира заявили, что готовы сформировать резервный контингент военнослужащих в составе 34 тысяч человек для антитеррористических операций в Ираке и Сирии. Как это будет реализовано на деле, пока неизвестно. Исламский военный союз или арабское НАТО, о котором с недавнего времени говорят саудовцы, существует пока в основном на словах.

Всего в эту структуру пригласили около тридцати стран, в основном с суннитским большинством. Очевидно, что во многом она создается для противостояния иранской экспансии в регионе. Трудно представить, как в реальности эта военная сила, собранная из государств, отстаивающих порой прямо противоположные интересы, будет вести войну с экстремистскими группировками, многие из которых, пусть и негласно, поддерживаются руководством тех же самых стран.

Идею создать межарабские вооруженные силы в последний раз еще в 2015 году предлагал президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси, но тогда она провалилась. Слишком противоречивы были интересы, да и Эр-Рияду не понравилась инициативность Каира. Теперь идейными лидерами выступают сами саудовцы при поддержке США, которые заинтересованы в том, чтобы на Ближнем Востоке все проблемы решались в первую очередь за счет региональных ресурсов, как финансовых, так и человеческих.

Послание Израилю

В ходе саммита в Саудовской Аравии и Трамп, и король Салман не публике очень мягко коснулись проблемы палестино-израильского урегулирования. Президент США лишь вскользь упомянул о перспективах мира между палестинцами и израильтянами и своих предстоящих встречах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестины Махмудом Аббасом. Саудовский король в свою очередь заявил: «Подчеркиваем необходимость достижения мира между палестинцами и израильтянами… которое требует совместных жертв и честной решимости в интересах всех». Никаких традиционных для арабских и исламских саммитов заявлений об израильской агрессии и правах палестинцев, а лишь намек на необходимость взаимных уступок.

До сих пор палестинская проблематика была в обязательной программе всех крупных международных встреч, где так или иначе затрагивались проблемы арабского мира. Но Иран ее вытеснил. Более того, иранская угроза объединила Израиль и страны Персидского залива, которые уже давно негласно сотрудничают в сфере безопасности. Теперь вопрос, как расширить это сотрудничество.

За несколько дней до визита Трампа в регион The Wall Street Journal утверждала, что монархии Залива предложили Израилю установить более тесные связи, в первую очередь экономические, взамен на подвижки в палестино-израильском урегулировании. Предполагается, что Трамп и его команда привезли из Эр-Рияда в Израиль более конкретные предложения.

Вопрос в том, могут ли они быть приняты. Ведь, скорее всего, требование уступок будет касаться прекращения поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях. На это Нетаньяху вряд ли может пойти, ведь тогда он лишится значительной части своего электората.

Впрочем, опережая события, израильский премьер все же выразил готовность к уступкам, не дожидаясь прилета американского президента. По данным Haaretz, на одобрение правительства вынесены такие меры, как облегчение прохода между Западным берегом и Израилем на КПП для палестинцев, имеющих право на работу на израильской территории, круглосуточный режим работы КПП на границе между Израилем и Иорданией, предоставление разрешений на тысячи уже построенных домов палестинцев и так далее.

Такие меры могут быть достаточными для Трампа, но вот для Персидского залива? Однако то, что президент США прилетел в Израиль из Саудовской Аравии, оказалось очень важно для израильского руководства. «Надеюсь, когда-нибудь израильский премьер-министр сможет полететь из Тель-Авива в Эр-Рияд», – сказал Нетаньяху, встречая Трампа в аэропорту.

Уже вечером израильский премьер отметил, что впервые за многие годы видит реальный шанс на перемены. Уверен в успехе мирного процесса и американский президент. До него такой же оптимизм относительно палестино-израильского урегулирования испытывал и Барак Обама. Хотя, в отличие от своего предшественника, Трамп умеет делать неожиданные ходы и искать взаимовыгодные решения, даже если они расходятся с его первоначальной позицией. Именно это продемонстрировал его визит на Ближний Восток.

Трамп стал гораздо более осторожен, чем до вступления в должность. Судя по всему, президент США решил отказаться от своих предвыборных заявлений о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Во всяком случае, он не планировал заявлять об этом в ходе этого визита. И понятно почему – подобное решение стало бы пощечиной королю Саудовской Аравии, хранителю исламских святынь, который считается защитником всех мусульман. Это вызвало бы ненужную сейчас ни США, ни аравийским монархам волну негодования среди населения в арабских странах.

Арабская улица, которая, в отличие от высоких кабинетов, недолюбливает шейхов Залива, и без того оценивает итоги визита Трампа весьма неоднозначно. В арабских соцсетях расходятся карикатуры, как американцы залезают в саудовские карманы, а Трамп в одеждах исламского шейха призывает арабов открыть свои сейфы ради борьбы с Ираном. Сделки высокой политики улицу не интересуют – гораздо больше людей волнуют рабочие места, достойный заработок и соблюдение их прав.

Ради борьбы с Тегераном США готовы закрыть глаза на то, что происходит с правами человека в странах Персидского залива, а монархии Залива в свою очередь готовы поступиться правами палестинцев. Именно так воспринимает улица послание ближневосточного турне Трампа. И разочарование новым американским президентом может наступить столь же быстро, как это было во времена Обамы, который, как и Трамп, в начале своего президентства обращался к исламскому миру со словами о начале «новой эры». Эры, которая обернулась еще большим хаосом на Ближнем Востоке.

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