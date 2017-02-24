/Поглед.инфо/ "Историята ни разделя. Ние сме обезпокоени от култа към Бандера, ОУН-УФА. Това е една от причините, поради които преди две години г-н Коморовски загуби президентските избори. Много все още се спори по въпроса имало ли е или не геноцид на територията на Волинска област", каза за ВГЛЯД полският политолог Тадеуш Ивински, коментирайки акцията на украинските националисти да окачат портрета на Степан Бандера на оградата на полското посолство в Киев. Този акт на активисти на организацията "Черен комитет" в Киев предизвика поредния скандал в полско-украинските отношения.

Няколко тревожни противоречия в триъгълника Киев-Варшава-Москва изложи преди време пред ВЗГЛЯД професорът по политология в университета в Олштин и бивш заместник-председател на международната комисия на полския Сейм социалдемократът Тадеуш Ивински. „Ксенофобия спрямо украинците в Полша няма. През последните две години Полша прие милион и триста хиляди бежанци от Украйна. Последното посещение в чужбина на бившия държавен глава беше в Киев. Там Коморовски произнесе във Върховната Рада смислена реч, че Полша трябва да се постигне историческо помирение с Украйна, Германия и Русия. Същият ден обаче, след речта на Коморовски, украинският парламент прие закон, че ако някой критикува личността и делото на Бандера, трябва да бъде наказан. А все още много се спори имало ли е геноцид на територията на Волиния...”

(рус.ез.)

«Польше легче примириться с Россией, чем с Украиной»

«История разделяет нас. Нас беспокоит культ Бандеры, ОУН-УПА. Это была одна из причин, почему господин Коморовский два года назад проиграл президентские выборы. Многие до сих пор ссорятся по вопросу, был или не был геноцид на территории Волыни», – сказал газете ВЗГЛЯД польский политолог Тадеуш Ивиньский, комментируя акцию украинских националистов, вывесивших портрет Бандеры на посольстве Польши в Киеве. Польско-украинские отношения пережили накануне очередной скандал. Активисты организации «Черный комитет» в Киеве вывесили на ограде посольства Польши портрет Степана Бандеры. Через Facebook активисты сообщили, что это ответ на «откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши». Ранее президент Анджей Дуда и глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в ультимативной форме потребовали от Украины отказаться от героизации Бандеры и УПА*.

В заявлении «координатора «Черного комитета» Богдана Тыцкого выпады варшавских лидеров названы «ударом в спину» Украине, которая «в тяжелых боях вырывается из-под влияния Российской империи». В упрек Варшаве поставили и героизацию таких государственных деятелей, «в частности Пилсудского», которые проводили «откровенно антиукраинскую политику».

Ранее Качиньский прямо заявил, что «с Бандерой» украинцы «в Европу не пройдут», что отношение к Украине будет зависеть от трактовки Киевом роли УПА, совершившей «ужасающие преступления против поляков». В то же время Киев от Бандеры отказываться не спешит.

Насколько сильны сегодня противоречия в треугольнике Киев – Варшава – Москва, газете ВЗГЛЯД рассказал бывший зампред международного комитета Сейма, профессор политологии Ольштынского университета социал-демократ Тадеуш Ивиньский.

ВЗГЛЯД: Господин Ивиньский, недавно ваш министр финансов Моравецкий сообщил, что Польша приняла уже более 1,3 млн беженцев с Украины. Это число соответствует реальности?

Тадеуш Ивиньский: Без сомнения, более миллиона украинцев часто приезжают и уезжают. Мы не нуждаемся в визовом режиме, приезжая на Украину, но украинцы обязаны иметь нашу визу. Но беженцы – это совсем другая категория. А украинцы приезжают в Польшу на заработки. У нас не хватает рабочей силы. За последние годы 2,5 млн поляков уехало на Запад. Считается, что как минимум 950 тысяч поляков работают в Великобритании. Вот на место поляков и приезжают прежде всего украинцы.

Ксенофобии по отношению к украинцам нет. Кстати, в Польше есть интересная группа из 30 тысяч вьетнамцев. За несколько лет они очень хорошо интегрировались. Никто не имеет к ним никаких претензий. А у поляков и украинцев даже больше общего, чем у поляков с русскими. Украинцы имеют репутацию трудолюбивых. К сожалению, элементы ксенофобии в Польше есть. Прежде всего в отношении мусульман.

ВЗГЛЯД: Активисты, называющие себя представителями организации «Черный комитет», вывесили портрет Степана Бандеры на ограде посольства Польши в Киеве. Недавно Московский проспект Киева переименовали в проспект Бандеры. В России у многих вызывает гнев этот культ ОУН*-УПА. А рядовых поляков волнует этот аспект украинской политики?

Т. И.: Это серьезная проблема. История разделяет нас. Нас беспокоит культ Бандеры, ОУН-УПА... Это была одна из причин, почему господин Коморовский два года назад проиграл президентские выборы. Последний зарубежный визит в ранге главы государства он совершил в Киев. Произнес хорошую речь в Верховной раде о том, что Польша должна достичь исторического примирения с Украиной, Германией и Россией. Польша когда-то первой признала независимость Украины. Однако в тот же самый день после речи Коморовского парламент Украины принял закон о том, что если кто-то критикует фигуру и деятельность Бандеры, он должен быть наказан. Коморовский на это никак не отреагировал. А ведь многие до сих пор ссорятся по вопросу, был или не был геноцид на территории Волыни.

Эта история разделяет нас. Есть хорошая французская пословица: понять – значит простить. Но пока Польша примирилась только с Германией. Что касается примирения с Украиной и Россией – это намного сложнее. По-моему, Польше легче примириться с Россией, чем с Украиной.

ВЗГЛЯД: Можно ли сказать, что польское и украинское правительство сближает исключительно неприязнь к России?

Т. И.: Я бы так не сказал. Да, отношения Польши и Украины теперь, так сказать, «озлобились» – по разным причинам. История – это только первая причина. Вторая – Польша в течение нескольких лет служила главной опорой Украины в Евросоюзе. А теперь наша роль уменьшилась и это место заняла Германия. Так вышло, что нормандский формат не охватывает Польшу.

Внутри Евросоюза Польша чаще других требует поддерживать антироссийские санкции, пока Крым не будет возвращен Украине и Минские соглашения не будут претворены в жизнь. Это сближает Киев и Варшаву. Но я бы не сказал, что это главный повод для сотрудничества. Нет. У нас большая совместная граница, давние исторические связи. Вот та же проблема миграции. Так что нас многое связывает!

ВЗГЛЯД: Усиливаются ли в Польше голоса в пользу отмены санкций?

Т. И.: Такого, как в Словакии, где об этом говорят на уровне правительства, или во Франции, где об этом говорят Франсуа Фийон и Национальный фронт, в Польше нет. Но все больше людей в Польше приходят к выводу, что практически нигде в мире санкции не привели к решению проблем... Лично я был против решения Варшавы заморозить безвизовое приграничное передвижение с Калининградской областью. Это была абсолютная политическая ошибка. Но теперь даже Трамп сказал, что пока Россия не вернет Крым, санкции останутся. Евросоюз продлил санкции на полгода, и что будет потом, сказать трудно. Теперь все будет зависеть от результатов выборов в Голландии, Франции и Германии.

ВЗГЛЯД: Польша очень сильно увеличила в последние годы военные расходы. В Варшаве всерьез опасаются российского нападения?

Т. И.: Наверное, есть такая причина. Но, кстати, Трамп всегда подчеркивал, что надо повысить процент расходов на оборону. И есть только пять стран НАТО, где более двух процентов ВВП тратится на оборону. Среди них США, Великобритания, Греция, Эстония и Польша. Уже звучат призывы поднять эту цифру до трех процентов. Сам-то я думаю, есть проблемы с пенсионерами, с повышением минимальной оплаты труда. Надо прежде всего больше тратить бюджетные деньги на здоровье.