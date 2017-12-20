/Поглед.инфо/ Известно затопляне на отношенията между Вашингтон и Москва дава на много експерти основание за положителни прогнози за перспективите в установяване на отношенията между Русия и Съединените щати.

Това означава също и за надеждите за развръзка на тези проблеми, чието решение двете страни виждат съвсем различно, по-специално украинският конфликт. По мое мнение, обаче, няма толкова много основания за оптимизъм, колкото изглежда. Да, Доналд Тръмп призова Владимир Путин, отговаряйки на въпроса, който зададе на пресконференцията - дали американският лидер все още иска да подобри отношенията или вече се е отказал от намерението си? Да, ЦРУ предостави на ФСБ информация за терористите, а в Москва станалото се определи като добър пример за сътрудничество, а президентите си позвъниха и обмениха комплименти. Това е нивото на контактите, които те могат да си позволят.

Но в същото време, представителят на Държавния департамент на пресконференция пред журналисти, че Русия бомбардира цивилни граждани в Донбас, а представяйки един много важен документ, озаглавен "Стратегия за национална сигурност" (НСС), който формулира основните принципи на вътрешната и външната политика на Америка, съветникът на Тръмп Хърбърт Макмастър даде да се разбере, че Русия и Китай ще бъдат представена в НСС като заплаха (Русия може да получи статут на сериозна заплаха за САЩ)."

/рус.ез./

Очевидно, что глава американского государства пока просто не в состоянии нейтрализовать ту политическую линию, заложенную еще его предшественником, которая медленно, но верно ведет дело к полному «раздраю» между Америкой и Россией. Да и на украинском направлении совершенно определенно торжествуют логика и подходы именно «ястребов», хотя в Вашингтоне, конечно, понимают, что эта тема сегодня — одна из наиболее болезненных для Москвы. То, что интересы Госдепа в Киеве представляет Курт Волкер — человек, который выдвигая неприемлемые для Москвы инициативы урегулирования украинского конфликта, раз за разом демонстрирует, что с этими русскими невозможно ни о чем договориться — тоже ведь нельзя считать случайным обстоятельством.



Антироссийская кампания в США продолжается, хотя, может, уже и чуть сбавила набор оборотов, но и набранной температуры достаточно, чтобы обратить в пепел любые надежды на нормализацию контактов между Вашингтоном и Москвой. Главе американской государства, хотя он и опутан по рукам и ногам, по сантиметру удается отвоевывать возможность принимать самостоятельные решения, однако на проблемы, связанные с Россией, его «суверенитет» пока явно не распространяется. Тем не менее, при удачном стечении обстоятельств, произошедший прорыв может стать окном возможностей для обеих стран. Нет, ограничительный режим, в условиях которого вынужден управлять страной президент США, останется на своем месте, никуда не денутся и «ястребы», занимающие прочные позиции в администрации.



Просто ценность Украины, сохраняющей роль разменной карты, едва ли в Вашингтоне считается слишком высокой. Всегда может возникнуть проблема, для решения которой сдача украинских интересов, покажется вполне допустимой жертвой.



При том, что при желании несложно оформить фактическую капитуляцию как крупную внешнеполитическую победу. А вопрос, являющийся сейчас для Дональда Трампа и его окружения куда более значимым, нежели Украина, конечно, есть. Это Северная Корея. Проблема даже не в том, что дело движется к войне — думается, что ее вероятность, хотя и получила несколько новых шансов, все же остается достаточно низкой. Просто Трамп своими заявлениями о возможности нанесения упреждающего ядерного удара искусственно разогрел интерес населения к мнимой угрозе, исходящей из Пхеньяна. А дальше продемонстрировал свое полное бессилие. Никаких нормальных инструментов для урегулирования ситуации у него не оказалось. Таким образом, его блеф ударил по нему самому.



Теперь Вашингтон устами Тиллерсона ведет уже речь о переговорах с северокорейскими властями, а такие переговоры без России невозможны в принципе. В свою очередь, среди узлов, которые Москва хотела бы развязать, Украина, несомненно, занимает почетное первое место. И, кажется, что именно она могла бы стать предметом торга при определении условий, на которых российское руководство согласилось бы помочь в урегулировании американо-северокорейского конфликта.



На самом деле, в этом случае администрации американского президента не пришлось бы как-то очень заметно сдавать свои позиции, поскольку российская сторона вряд ли стала предлагать неисполнимые сценарии типа замены режима Петра Порошенко на более лояльный. Нет, единственный вариант, который вполне бы устроил Москву — это исполнение Минских соглашений, гарантирующих безопасность Донбасса. Если бы их «безальтернативность», которую формально поддерживает даже Курт Волкер, вдруг превратилась бы в основополагающий принцип мирного процесса, это очень серьезно изменило ход событий. Прекращение военных действий и обретение республиками требуемого уровня самостоятельности — этот тот предельный горизонт российских требований. Каким образом Вашингтон выкрутил бы руки Порошенко, для которого имплементация Минска — это почти смертный приговор, можно только предполагать. Но то, что он умеет ставить своих подопечных в безвыходное положение, известно давно. Нашел бы и на сей раз рычаги давления.



Такой оптимистичный сценарий имеет некоторую вероятность облачиться в реальность, но пока я бы считал его все-таки глубоко резервным. Варианты, связанные с возобновлением полномасштабных боевых действий сразу после нового года, кажутся куда более реалистичными.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели