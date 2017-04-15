/Поглед.инфо/ Авторът провежда обстойно разследване на фактите; хронологията на събитията – час по час; последващата реакция на западните медии; за да развенчае мита: никаква химическа атака срещу Хан Шейхун не е имало, в подкрепа на което привежда седем довода. Текстът е богато илюстриран със снимков материал. Читателят сам може да стигне до извода:

Кога и защо администрацията на САЩ е взела решение да атакува с крилати ракети авиобазата «Аш-Шайрат»? Американският есминец "Портър" е на боева служба в Средиземно и Черно море от ноември 2016 г. Оборудван е с крилати ракети "Томахоук". Аналогични бойни възможности има есминецът "Росс", който на 03 април 2017г. напуска постоянната си база в Рота (Испания) и с максимална скорост, след 72 часа, пристига заедно с "Портър" в зададения район за пуск на ракетите в източната част на Средиземно море. Нека подчертаем, до 3 април, когато есминецът "Росс" с ускорен ход се придвижва за изпълнението на бойната задача, никакви удари на сирийски самолети срещу терористични цели в селището Хан Шейхун не е имало. Докато маневрата на американските военни кораби свидетелства за предварително планирана операция срещу военни обекти на сирийските правителствени сили. Или 8 часа преди фалшивата информация за мнимата химическа атака над Хан Шейхун от сирийските ВВС, американците вече са били готови за действие.

В заключение авторът сочи, че всички факти убедително доказват, че решението за масивна ракетна атака срещу Сирия е взето във Вашингтон дълго преди изфабрикуваните събития от 04 Април 2017 г. в Хан Шейхун, а снимките от така нареченото "място на събитието", са режисирана фалшификация, с цел да се създаде информационен повод за американското нападение и да се оправдае агресията срещу независима Сирия.

(рус.ез.)

Большое расследование фальсификации "химатаки по Хан-Шейхуну"

Материалы независимого журналистского расследования обстоятельств фальсификации «химической атаки», якобы проведенной авиацией сирийских правительственных войск по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб, послужившей поводом для американского удара крылатыми ракетами по авиабазе «Аш-Шайрат» в провинции Хомс



ВВЕДЕНИЕ



7 апреля с 3.42 до 3.56 по московскому времени из акватории Средиземного моря в районе острова Крит с двух эсминцев военно-морских сил США («Росс» и «Портер») был нанесен массированный ракетный удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе «Аш-Шайрат» в провинции Хомс.



Причиной этого акта агрессии, грубо нарушающего международное право, послужило то, что по утверждению Вашингтона, с этой авиабазы 4 апреля 2017 года сирийская авиация якобы нанесла удар химическими боеприпасами по городу Хан-Шейхун, в результате которого погибло около 100 мирных жителей, а еще 400 получили ранения.



Для справки: город Хан-Шейхун расположен в 55 км южнее г. Идлиб – столицы одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Данная территория находится под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» с 2014 года.



ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ



После 8.00 утра 4 апреля связанные с радикальными группировками фриланс-журналисты Муазз аль-Шами и Абдуллах аль-Гани, находящиеся в Идлибе, предоставили медиа-ресурсам сирийской оппозиции и телеканалам «Ориент-Ньюс» и «Аль-Джазира» подготовленные с участием так называемых «Белых касок» – гражданской обороны» видеосюжеты о «последствиях так называемого авиационного удара с использованием химического оружия» по окраине г. Хан-Шейхун, провинция Идлиб. При этом Муазз аль-Шами в своем сюжете конкретно назвал газ «Зарин».



Для справки: «Белые каски» - организация, неоднократно дискредитировавшая себя связью с террористическими организациям «Джебхад ан-Нусра», «Аль-Каида», реальной деятельностью которой является изготовление постановочных фото- видеоматериалов для дискредитации сирийского правительства, сирийской армии и ВКС России.













В 10.00 утра «Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии» (НКОРС) выступила с заявлением о том, что более 54 человека погибло и не менее 80 пострадало вследствие так называемой «химической атаки» со стороны правительственных сил Сирии. Большинство пострадавших было эвакуировано в Турцию, в медучреждения г. Газиантеп.



В это же время информация о применении сирийской армией в районе Хан-Шейхун «химического оружия» начала стремительно распространяться в зарубежных СМИ и социальных сетях.



Одним из первых о якобы «химической атаке» в 9.50 (по московскому времени) сообщил оппозиционный сайт «Джобар ньюс», который обвинил правительственные войска в применении зарина и сообщил о 40 пострадавших.







В 10.41 (мск) так называемая организация «Сирийская обсерватория по правам человека» (Великобритания) распространила на своем сайте информацию о применении ВКС РФ химического оружия в провинции Идлиб (Сирия), сообщив о гибели уже 58 человек.







В 11.08 (мск) ИА «Рейтер» разместило аналогичный информационный материал, ссылаясь на данные «Сирийской обсерватории по правам человека».



В 12.30 (мск) новостное агентство «Аль-Масдар Ньюс» (Ливан) распространило сообщение, что Сирийская Арабская армия в г. Хан-Шейхун провинции Идлиб уничтожила фабрику по производству химического оружия боевиков.





В 16.30 (мск) «Аль-Масдар Ньюс» подвергло сомнению факт отравления жителей зарином. В пользу своих сомнений агентство привело пример того, что на видео и фотоматериалах, посвященных инциденту в Хан-Шейхуне, помощь пострадавшим оказывают представители «Белых касок», не имеющие надежных средств защиты. При этом высказывается подозрение в слишком спокойном поведении представителей данной организации в условиях чрезвычайной ситуации, что создает впечатление о постановочном характере представленного материала.









Последующая реакция в западных СМИ



Западные СМИ резко отреагировали на сообщения о якобы имевшей место химатаке в городе Хан-Шейхун.



В 15.00 4 апреля Париж выступил с инициативой созвать экстренное заседание Совбеза ООН по данному вопросу.



Далее последовало заявление спецпосланника ООН по Сирии Стаффан де Мистура: «То, что произошло сегодня утром, мы обсуждали это с Ф.Могерини, ужасно. Мы требуем, и ООН потребует, и я уверен, что будет заседание Совбеза ООН по этому вопросу, для определения ответственности».



После чего последовали осуждающие так называемую «сирийскую химатаку» заявления МИД Турции, Германии, Канады, США, Франции, Великобритании, генсека НАТО.



В то же время Россия и Китай выступили за то, чтобы расследование применения химического оружия в Сирии было объективным и справедливым.



На заседании Совета Безопасности ООН представитель США Н. Хейли обвинила сирийское правительство в так называемой «химической атаке».





РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ



Что же было на самом деле?



Наши специалисты с привлечением независимых экспертов тщательнейшим образом проанализировали растиражированные зарубежными СМИ материалы с места трагедии, которые использовались для оправдания американской агрессии, и со всей ответственностью мы заявляем: НИКАКОЙ «ХИМИЧЕСКОЙ АТАКИ» НЕ БЫЛО.



АРГУМЕНТАЦИЯ



Рассмотрим первый довод.



В обвинениях использовался аргумент о применении сирийской авиацией боеприпасов, содержащих отравляющие вещества. Для чего были приведены видеоролики, демонстрирующие факт химической атаки.

Представленный на видео тип боеприпаса не относится к авиационным средствам поражения и, тем более, не относится к химическим средствам поражения. На нем отсутствует хвостовое оперение и какая-либо маркировка. Вероятнее всего, это мина кустарного производства либо какое-то металлическое изделие, вообще не относящееся к боеприпасам.



Сразу возникает вопрос, зачем правительственным войскам применять изготовленные кустарным способом химические боеприпасы, которые могут не сработать, либо привести к поражению тех, кто их применяет?



Кроме того, на всех материалах с различных ракурсов демонстрируется лишь одна небольшая воронка, которая никак не может считаться последствием авиаудара.



Рассмотрим второй довод

На многих кадрах нам пытаются продемонстрировать первичный признак воздействия фосфорорганических отравляющих веществ, а именно миоз или сужение зрачков. Однако, так неудачно, что на кадрах мы наоборот видим сильно расширенные зрачки – мидриаз – практически во всю радужку глаза. Такой эффект может вызвать отравление наркотическими или психотропными препаратами.



Эту версию, кстати, подтвердили шведские эксперты из организации «Шведские врачи за права человека», которые считают, что дети, показанные в видеороликах, находились без сознания под воздействием введенных им психотропных веществ (заявление «Шведских врачей за права человека» об искажениях в статье Veterans Today касательно «Белых касок» от 8 апреля 2017 г.).



Рассмотрим третий довод





На кадрах не наблюдаются признаки поражения, характерные для легкой и средней степеней тяжести, такие как обильное слюноотделение, слезотечение, выделение из носа водянистой жидкости.



На видео режиссерами предпринята попытка продемонстрировать выделения из носа, но подобная слабая степень к поражению зарином не имеет никакого отношения.



Рассмотрим четвертый довод





Из представленных видеоматериалов видно, что нам хотят продемонстрировать отравление тяжелой степени, так как при легкой и средней степенях поражения человек находится в сознании и способен самостоятельно сидеть, передвигаться и совершать другие осознанные действия. Вместе с тем для тяжелой степени поражения характерны рвота, моче- и калоотделение, сильнейшие судороги, переходящие в параличи. На представленных кадрах эти симптомы отсутствуют.



Рассмотрим пятый довод







Парообразный зарин легко сорбируется пористыми материалами: тканями, шерстью, древесиной, кирпичом, бетоном. Также это отравляющее вещество впитывается в окрашенные поверхности и резинотехнические изделия, что создает опасность поражения человека, вышедшего из зараженной атмосферы, а также людей, находящихся рядом с ним и тем более, контактирующих с пораженным.



Обратите внимание, что пораженным оказывают помощь без использования таких индивидуальных средств защиты, как, например, перчатки и противогаз.



Наличие на лицах людей только респираторов говорит о недостаточных знаниях в области военной химии у режиссёров этой постановки. Пары зарина очень хорошо воздействуют не только через носоглотку, но и через слизистые глаз. Поэтому если действительно было бы применено какое-либо отравляющее вещество, и после этого человек без средств защиты контактировал бы с зараженными поверхностями – будь то ткани, дерево, одежда и тому подобное, он бы однозначно получил поражение. Мы же видим здоровых, энергичных и бодрых так называемых «спасателей».





При этом вызывает вопрос, что в кадрах делает человек в качественном противогазе, который наблюдает за оказанием помощи пострадавшим, но сам участия в работе не принимает, лишь указывая оператору, кого и где снимать. Кто он такой и почему таких противогазов нет у других?



Рассмотрим шестой довод





В районе 11:00 были опубликованы ролики, снятые в одном месте с разных камер, на которых пострадавших в тяжелом состоянии моют и увозят в неизвестном направлении. Судя по вытянутым теням, ролик был снят не позднее 9:30-10:00 – то есть, за несколько часов до времени нанесения удара сирийской авиации.



В 11:30-12:30 (судя по практически полному отсутствию теней) – на территории лагеря боевиков к востоку от Хан-Шейхуна снимается видеоролик, на котором по базе якобы наносится серия авиаударов. Пострадавших от якобы химатаки на видео нет. Вместе с тем, в кадре демонстрируется несколько тел погибших.



Возникает резонный вопрос: куда делись все пострадавшие от «химической атаки»?



Рассмотрим седьмой довод



Среди жертв атаки практически нет женщин. Основная масса пострадавших – мужчины и дети, а женщины есть только среди погибших. Если предположить, что видеоматериалы были сфабрикованы, можно допустить, что отсутствие женщин связано с тем, что по мусульманской традиции мужчина не имеет права прикасаться к посторонним женщинам.



Рассмотрим действия так называемых «спасателей» из «Белых касок»



Мы уже неоднократно говорили, что «Белые каски» – это ангажированная организация, зарекомендовавшая себя в качестве создателей постановочного документального кино с элементами фантастики, а также связанная с террористами.



В пользу того, что мы очередной раз имеем дело с дешевой постановкой, говорят и другие факты, помимо приведенных ранее.

На кадрах действия «спасателей» выглядят крайне непрофессионально: одни хаотично поливают пострадавших водой, якобы смывая с них химические вещества, другие тут же делают им искусственное дыхание.





В видеосюжете видно, как представитель «Белых касок» грубо хватает пострадавшего ребенка и зачем-то бежит с ним в сторону пустыря. При этом на поспешно обрезанном кадре видно, как он замедляется после того, как сцена с его участием была отснята.



Вызывает также вопросы и то, зачем «спасатели» так старательно и художественно выкладывают тела пострадавших детей и взрослых перед камерами вместо того, чтобы как можно скорее оказать им медицинскую помощь?





Кроме того, на фото изображены два человека в белых костюмах химзащиты, которым оказывается помощь при поражении отравляющими веществами.









В дальнейшем эти же люди фигурируют появляются на заднем плане вполне здоровыми.



КОГДА БЫЛО ПРИНЯТО АДМИНИСТРАЦИЕЙ США РЕШЕНИЕ НА АТАКУ КРЫЛАТЫМИ РАКЕТАМИ АВИАБАЗЫ «АШ-ШАЙРАТ»?









Эсминец ПРО «Портер» военно-морских сил США находится на боевой службе в Средиземном и Черном морях с ноября 2016 года. Бортовое оборудование корабля позволяет хранить массив данных объектов поражения по всему району его боевой службы и готовить полетные задания для крылатых ракет «Томагавк» непосредственно на эсминце.



Аналогичные боевые возможности имеет эсминец ПРО «Росс», который 3 апреля 2017 года вышел из пункта его постоянного базирования военно-морской базы Рота (Испания) и с максимальной скоростью через 72 часа совместно с эсминцем «Портер» прибыл в заданный район пуска ракет в восточной части Средиземного моря.



Необходимо отметить, что 3 апреля т.г., когда эсминец «Росс» заданным курсом пошел в район выполнения боевой задачи, никаких ударов сирийской авиации по объектам террористов в населенном пункте Хан-Шейхун еще не было.



Такой маневр кораблями ВМС США свидетельствует о заблаговременно спланированном ракетном ударе по сирийским правительственным военным объектам.



Для создания повода в течение трех месяцев в оппозиционных сирийских и западных СМИ правительственные войска обвинялись в применении химического оружия против боевиков и мирного населения. 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне была проведена инсценировка химической атаки авиацией ВВС Сирии по жителям города.



Поскольку время готовности к пуску крылатых ракет с эсминцев ВМС США составляет до 8 часов, после проведенной информационной акции в Хан-Шейхуне судьба авиабазы «Аш-Шайрат» была предрешена.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Все приведенные факты убедительно доказывают, что решение на массированную ракетную атаку по Сирии было принято в Вашингтоне задолго до сфабрикованных событий 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне, а съемки с так называемого «места события» являются срежиссированной фальсификацией, имеющей цель создать информационный повод для атаки крылатыми ракетами и оправдать агрессию США против независимой Сирии.



Евгений Радугин,

специально для Politikus.ru

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