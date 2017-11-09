/Поглед.инфо/ Захар Прилепин за това, кой заложи бомба под империята и за тези, които спасиха страната.

Разсъждавайки за революцията, нейните противници се въртят в един и същи кръг, старателно възпроизвеждайки едни и същи, според нас грешни изводи.

1. Даже ако много обичате монархията, трябва някак си да приемете вече простия факт, че болшевиките не са сваляли царя. Болшевиките са свалили либерално-западническото Временно правителство.

2. Борбата против болшевиките са започнали не хората, които са се сражавали за “Вярата, Царя и Отечеството”, а Лавър Корнилов, генералът, който обявява за ареста на императрицата и царското семейство.

В числото на неговите най-близки съратници е бил Борис Савинков – есер, революционер, терорист, направил всичко възможно за свалянето на монархията. Савинков се опитва да спаси Временното правителство в Зимния дворец. Служи като комисар на Временното правителство в отряда на генерал Пьотр Краснов. Занимава се с формиране на Доброволческата армия.

Друг много виден деец на Бялото движение – генерал Михаил Алексеев също е причастен към отстраняването на Николай II от власт; освен това, както и много дейци на Временното правителство, Алексеев е член на масонска ложа.

Въпросът собствено е един. Хората, които се обявяват против болшевиките и Ленин, действително ли считат, че за Русия би било по-добре, ако през целия ХХ век бяха я управлявали либерали, революционери, практикували терористични методи и генерали, изменили на клетвата?

3. Всички привърженици на идеята за това, че революцията е извършена с немски и британски пари трябва като начало да обяснят на самите себе си, получили ли са някаква изгода първите и вторите, с каква цел и първите и вторите са участвали в интервенцията против Съветска Русия, ако болшевиките наистина са били техни агенти и що за агенти са това, които изоставят своите, така да се каже куратори и след това воюват с тях не на живот, а на смърт?

4. Помнейки за това, че част от аристокрацията е била изгонена от Русия и вместо нея са дошли, както някои у нас обичат да казват, “готвачки и бандити”, струва си да имаме предвид, че Ленин също е бил дворянин, точно както голяма част от най-видните болшевишки дейци и ръководители на партията. Крестински Н.Н. - има дворянско потекло, Куйбишев В.В. - потомствен дворянин. Орджоникидзе Г.К. е дворянин, Дзержински Ф.Е. е син на дребен дворянин, един от видните дейци на НКВД – Бокий Г.И. - от стар дворянски род, син на действителен статски съветник и така нататък. Не пречи да помним, че дворянска кръв е текла в жилите не само на напусналите Русия литератори в лицето на Мережковски, Бердяев, Борис Зайцев. Приелите революцията в Русия Блок и Брюсов са съвсем същите дворяни. Неистовите революционни поети Маяковски и Анатолий Мариенхоф – няма да повярвате, също имат дворянски произход. Алексей Николаевич Толстой е дворянин, и Валентин Павлович Катаев също е дворянин.

На това място непременно трабва да напомним, че в състава на първото съветско правителство е имало един (1) евреин. Троцки.

5. В Червената армия са служили 75 хиляди бивши офицери (от тях 62 хиляди имат дворянски произход), като в същото време в Бялата армия са служили около 35 хиляди от 150 хилядния корпус на офицерите на Руската Империя. Навикът на най-новото руско кино (впрочем заимстван от режисьорите от съветското време) да изобразяват червеногвардейците като хора от народа, а белогвардейците — като «бяла кост» е вулгарна и даже противоестествена от историческа гледна точка.

(рус. ез.)

Возвращаясь к Троцкому и ряду деятелей революции из черты оседлости, стоит отметить следующее. Все утверждающие, что революция — дело рук этнически окрашенных групп, манипулировавших русским народом, — выступают, по сути, в роли русофобов. В том числе, по той элементарной причине, что считают десятки тысяч русских дворян — причём, офицеров — объектами манипуляции нескольких сотен потомков ремесленников и лавочников.

Напомним, что должность главнокомандующего всеми Вооруженными силами Советской Республики занимал Сергей Сергеевич Каменев — кадровый офицер, закончил академию Генштаба в 1907 году, полковник Императорской Армии. С июля 1919 года и до конца Гражданской войны он занимал пост, который в годы Великой Отечественной войны будет занимать Сталин.

Начальник Полевого штаба Красной Армии — Павел Павлович Лебедев, — тоже был потомственным дворянином, дослужился до генерал-майора Императорской Армии. На посту начальника Полевого штаба он сменил Бонч-Бруевича (происходивший, кстати, из шляхтичей), и с 1919 года по 1921 год Полевой штаб возглавлял. С 1921 года он — начальник Штаба РККА.

Впоследствии многие царские офицеры и участники Гражданской войны — полковник Б.М. Шапошников, штабс-капитаны А.М. Василевский и Ф.И. Толбухин, подпоручик Л.А. Говоров, — стали маршалами Советского Союза.

Вы всё ещё хотите поговорить о том, как кухарки и сиволапые бандиты обманом и нахрапом победили белолицых и прекрасных русских дворян, не изменивших присяге и верных императору?

6. Большевики не устраивали Гражданской войны и не нуждались в этой войне. Она началась не сразу после Революции, как иногда принято считать, а только в 1918 году, и к развязыванию её большевики никакого отношения не имели. Инициаторами Гражданской войны были военные деятели, свергшие царя. В итоге, в Гражданской войне участвовали миллионы людей — представители самых разных этносов, политических группировок, сил; кроме того, надо помнить, что была осуществлена интервенция четырнадцатью (14!) странами — и в такой ситуации сваливать жертвы Гражданской войны на одних большевиков — несусветная дичь и откровенная манипуляция.

По факту: Гражданскую войну устроили — белые.

7. Первые законы, которые приняли пришедшие к власти большевики, не носили никакого репрессивного характера. 2 ноября 1917 года была принята декларация прав народов России, отменившая все национальные и национально-религиозные привилегии. 11 ноября был принят декрет об отмене сословий, чинов и установлении единого гражданства. 18 декабря был принят декрет о равноправии женщин в гражданском браке. Большевики явились во власть в качестве невиданных идеалистов, освободителей народа и в самом лучшем смысле слова, демократов.

8. Столкнувшись с возможностью распада империи и сепаратистскими движениями на национальных окраинах, большевики немедленно изменили тактику, и стремительно собрали империю, в итоге окончательно потеряв только Финляндию и Польшу, нахождение которых в составе России и ныне кажется не актуальным и чрезмерным. При всём желании, большевики не могут именоваться «разрушителями империи» — они всего лишь именовали свои наступательные походы «интернациональными», однако результатом этих походов было традиционное российское «приращивание земель».

Ряд преференций, которые были получены национальными субъектами от большевиков, надо воспринимать в контексте той обстановки (Первая Мировая, Гражданская, устроенная, повторяю, не большевиками, парад суверенитетов, интервенция и т. д.) Рассматривать эти вещи вне исторического контекста — не конструктивно.

Ничего кроме брезгливости не может вызвать поведение нынешней либеральной общественности, по сути, распустившей российскую империю в Советском изводе — и обвиняющих в этом распаде большевиков. Тех самых большевиков, что воевали самым героическим образом за национальные окраины, потерянные в 90-х годах в результате либерально-буржуазной революции без единого выстрела.

9. Один из наиболее часто воспроизводимых и либералами, и националистами довод о том, что большевики «подложили под империю бомбу», разделив Россию на республики, выводит исторический разговор в какое-то безвоздушное пространство: получается совершенно бессмысленная картинка — лежит себе империя, приходят большевики и кладут бомбу, чтоб потом взорвать собственное государство.

Между тем, императорской России уже не было, император оставил власть, и к власти пришло Временное правительство. Вопрос один: было бы лучше, если б в Гражданской войне победили генералы-февралисты?

Нет, все они знали об англо-французском соглашении от 23 декабря 1917 года — о разделе зон влияния в России: Великобритания получала Северный Кавказ, Франция — Украину, Крым и Бессарабию, США и Япония делили Сибирь и Дальний Восток.

Давайте ещё раз разложим карты. Царя нет — это раз. Есть белые генералы, которые в целом были готовы на вышеизложенный расклад и распил страны — это два. И есть большевики, которые этому раскладу и распилу противостояли.

«Бомбу подложили?»

Процессы распада начались в Российской империи при Временном правительстве — в Польше, Финляндии, на Украине, на прибалтийских территориях — Российская империя, что ли, была поделена на советские республики?

Те империи, что распались до Российской и после её — были поделены на советские республики? Отчего же они тогда распались? Кто бомбу подложил под них?

Про эту «бомбу» очень любили поговорить демократы в 90-е годы, посыл этих высказываний очевиден: они не желали быть виноватыми в распаде, им хотелось свалить вину на других.

Великий князь Александр Михайлович Романов говорил: «Положение вождей Белого движения стало невозможным. С одной стороны, делая вид, что они не замечают интриг союзников, они призывали… к священной борьбе против Советов, с другой стороны — на страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи».

Вы кому больше доверяете? Великому князю Романову или демократам 90-х?

И кого поддерживать? Царя нет, он отрёкся. Белое движение делит Россию с японцами и французами.

Давайте из этой точки исходить и оперировать реальностью, а не маниловскими представлениями о том, как было бы лучше, если б большевиков не было вообще.

11. Основной конфликт Гражданской войны — не сражение «кухарок и бандитов» с аристократами духа. Большевики произвели национализацию промышленности — более всего они ущемили интересы крупного капитала, отдав предпочтение интересам трудящихся. Более всего в Гражданской войне был заинтересован, образно выражаясь, российский список «Форбс», и те зарубежные финансовые игроки, что имели свои интересы в России. Это был конфликт социализма и капитализма, проще говоря.

Ныне эту простейшую суть постоянно пытаются подменить песнями про поручика Голицына и хождением с портретом последнего императора.

12. В Гражданской войне победил, в первую очередь, русский народ. Русская революция, случившаяся 7 ноября 1917 года — и заслуга, и победа, и трагедия русского народа. Он несёт за неё полную ответственность, и он вправе гордиться этим великим свершением, изменившим судьбу человечества.

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