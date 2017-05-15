/Поглед.инфо/ Ние, в САЩ, изглежда сме загубили изкуството да крепим достойнството си. Вместо това, отчаяно търсим изкупителна жертва, върху която хвърляме вината при неочаквано или досадно поражение. Вместо да циклят в предположения за намеса на чужди държави в американските избори, политическите лидери във Вашингтон би трябвало да се опитат да направят някои изводи от промените и последващите събития в Русия през последните 100 години след революцията, която сложи край на царския режим и доведе на власт комунистите в страната. Би било полезно отговарящите за външната политика да се замислят върху природата на руската революция от 1917 г., както и за промените, които са настъпили оттогава.

В речта си след тазгодишния парад на 9 май, Путин подчерта военната мощ на Русия, за която през 2016 г. са изразходвани 69 милиарда долара. Акцентирайки директно върху силата на Русия, Путин в същото време, – което е особено важно за политиката на САЩ, – призова международната общност за борба с тероризма. Руският президент заяви: "Въоръжените сили на Русия са в състояние да отразят всяка потенциална агресия... Но за ефективна борба срещу тероризма, екстремизма, нео-нацизма и други заплахи, необходимо е да се консолидира цялата международна общност. Ние сме готови за такова сътрудничество. Русия винаги ще бъде на страната на силите на мира, с тези, които избират пътя на равноправното партньорство, които отричат война като противна на самата същност на живота и на човешката природа."

Путин ясно очерта своята позиция: независим курс на Русия, мощно руско влияние на международната арена и сътрудничество със САЩ в борбата не срещу измислената, а срещу реалната заплаха - международният тероризъм. Вашингтон и по-специално Конгресът, трябва да потърсят реални възможности за такова сътрудничество и да престанат да позират пред камерите...

(рус.ез.)

Путин и история России

В США культура и искусство в целом процветают, однако мы, по всей видимости, уже утратили искусство проигрывать с достоинством. Вместо этого мы отчаянно стремимся найти козлов отпущения, на которых можно взвалить вину за неожиданные и досадные поражения. Вместо того чтобы зацикливаться на предположениях о вмешательстве иностранных государств в американские выборы, политическим лидерам Вашингтона, возможно, стоит попытаться сделать некоторые выводы из перемен и недавних событий, произошедших в России спустя 100 лет после революций, которые положили конец царскому режиму и привели коммунистов к власти в стране. Американским чиновникам, ответственным за внешнюю политику, было бы полезно задуматься над природой русских революций 1917 года, а также над теми переменами, которые произошли с тех пор.

9 мая 2017 года на Красной площади в Москве состоялся масштабный военный парад, в котором приняли участие 10 тысяч военных, в том числе женские батальоны в различной форме. В этом параде также были задействованы 114 единиц военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы средней и большой дальности, межконтинентальные баллистические ракеты и боевые танки.

На параде присутствовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Путин принял парад и показал фотографию своего отца в военной форме. Этот парад является примечательным в двух смыслах. Этот парад был приурочен к празднованию 72-летней годовщины поражения и капитуляции нацистской Германии 9 мая 1945 года и стал поводом продемонстрировать военную мощь России.

Но этот парад, призванный отдать дань уважения и памяти 26 миллионам солдат и мирных граждан, погибших в Великой отечественной войне, имел также и политическое значение. Парады победы прошли по всей России, но парад на Красной площади имел ключевое значение. В сущности, этот парад заменил собой празднования годовщин революций 1917 года. В 1917 году произошло две революции. В феврале (в начале марте по новому стилю) народное восстание, в котором приняли участие рабочие и солдаты, привело к тому, что царь отрекся от престола. В октябре (в начале ноября) небольшая группа большевиков во главе с Владимиром Лениным свергла временное правительство и захватила власть.

В своем выступлении после парада Путин сделал акцент на военной мощи России, которая в 2016 году потратила на свою армию 69 миллиардов долларов. Путин напрямую заявил о силе России и при этом — что гораздо важнее для американской политики — он призвал международное сообщество встать на борьбу с терроризмом. Президент России сказал: «Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию… Но для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима консолидация всего международного сообщества. Мы открыты для такого сотрудничества. Россия всегда будет на стороне сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнерства, кто отрицает войны как противные самой сути жизни и природе человека».

Важно то, что этот праздник военной мощи России и ее способности постоять за себя, в сущности, заменил собой празднования годовщин революций 1917 года, особенно октябрьской революции. Всем известно, что предсказать будущее крайне сложно — если вообще возможно это сделать. Но несколько поколений россиян столкнулись с тем, что предсказывать прошлое — это не только сложно, но и опасно, хотя люди до сих пор хранят память о событиях прошлого, и в народе, согласно результатам проведенного недавно опроса общественного мнения, сохраняется положительное отношение к Ленину и его роли в истории. Однако, как написала Вирджиния Вульф в своем романе «Орландо», «Саша родилась в России… где фраза часто остается незавершенной из-за сомнений говорящего в том, как бы ее лучше закруглить». Именно так зачастую и происходит в российской политической сфере.

Давать простые ответы на сложные вопросы — это довольно рискованное занятие, однако, если не считать убежденных сторонников сталинизма, лишь немногие россияне готовы праздновать годовщину революции 25 октября 1917 года, военный мятеж и государственный переворот под руководством Ленина и его большевиков, которые упразднили республику, созданную в феврале 1917 г., и установили диктатуру, а затем и тоталитарный режим, который был окончательно закреплен Сталиным.

Празднования годовщины октябрьской революции, которые начались с выступления Ленина в Москве 7 ноября 1918 года, превратились в главный праздник года, поводом для возвеличивания Ленина, удобной возможностью для революционной пропаганды, для воспоминаний о героях революции и для призывов к мировой «пролетарской» революции. В 1996 году 7 ноября превратилось в День согласия и примирения. Речь Путина 9 мая 2017 года была посвящена не призывам к революции, а победе русского народа в войне против нацизма.

Кто-то может сказать, что истинное значение октябрьской революции и победы большевиков в гражданской войне заключалось в том, что эти события предотвратили превращение России в демократическую систему по западному образцу, став продолжением постепенных изменений в русской политике после освобождения крепостных в 1861 году, создания Думы в 1905 году, отречения царя Николая II от престола 2 марта 1917 года и создания Петроградского совета 27 февраля 1917 года.

После февральской революции попытки внедрить элементы демократических свобод — советы, фабрично-заводские комитеты и различные способы выражать народное мнение — были задушены большевистской диктатурой, которая оказалась не «диктатурой пролетариата», на чем настаивал Ленин, а диктатурой и насилием крохотной группы большевиков, физической ликвидацией и преследованиями людей, партий и изданий, которые выражали свое несогласие с правителем, и началом государственного террора.

До прихода к власти таких лидеров, как Михаил Горбачев и Борис Ельцин, никто не предпринимал реальных попыток изменить систему, внедрить западные политические концепции и официально отказаться от идей марксизма и призывов к мировому господству коммунизма. При Путине в России сложилась довольно сложная и причудливая система, включающая в себя развивающуюся, но пока довольно слабую капиталистическую экономику, ограниченную политическую свободу, авторитарный режим, рост влияния Русской православной церкви, присутствие слабой Коммунистической партии, отсутствие официальных памятников Сталину и растущий средний класс. Главной целью президента Путина является стабильность, а не революционные восстания по всему миру. День Победы в России сегодня — это в первую очередь праздник патриотизма, а не революционного духа, праздник, в центре которого стоят политическая и военная мощь государства.

Несмотря на все обвинения во вмешательстве России в выборы на Западе, Путин четко обрисовал свою позицию: независимое управление курсом России, мощное влияние России на международной арене и сотрудничество с США в борьбе не против выдуманной, а против реальной угрозы — международного терроризма. Вашингтону, в частности Конгрессу США, стоит заняться поиском реальных возможностей для налаживания такого сотрудничества и перестать позировать перед камерами.

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