/Поглед.инфо/ Алексей Кудрин, най-лоялният революционер на Кремъл, се превърна в звезда на форума в Санкт Петербург: той представи пакет от либерални икономически реформи, озаглавен "Стратегия-2035". Тази задача му беше възложена лично от Путин. Но срещу Кудрин има конкурент - милиардерът Борис Титов, също с добри контакти в Кремъл, който също разработи план за реформи на Путин. Към кого ще се вслуша президента?

Планът на Кудрин предвижда: приватизация на държавните фирми, особено тези за нефт и газ; замразяване на пенсиите и увеличаване възрастта за пенсиониране; увеличаване разходите за образование и здравеопазване; съдебна реформа.

Предложението на Кудрин всъщност е "програмата на Вашингтонското ръководството", опонира консервативният икономист Сергей Глазев.

Планът Титов, озаглавен „Стратегия на ръста”, е много по-близо до позицията на държавните концерни. Държавата, по негово мнение, трябва да разработи многомилиардна програма за развитие, финансирана от нови дългове. Според Борис Титов, Централната банка трябва да промени своята предпазлива позиция, да държи рублата на ниско равнище; по такъв начин руският износ ще има икономически преимущества.

Въпреки това, няма информация взето ли е решение. От президентската реч на Путин на втория ден на форума не могат да се правят заключения. В нея думата "реформа" не присъства нито един път.

(рус.ез.)

Представленные Путину планы реформ — битва за будущее России

Как российская экономика может ликвидировать отставание от Запада? На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге эксперты спорят по поводу двух стратегий. Прислушается ли к ним президент Путин?

Санкт-Петербург — Первый день работы конференции принадлежит ему, самому верному революционеру Кремля. 56-летний Алексей Кудрин в течение десяти лет был министром финансов Владимира Путина. В сентябре 2011 года он подал в отставку, однако продолжает оставаться «членом команды», как это однажды сформулировал Путин.

Австрийский федеральный канцлер Кристиан Керн (Christian Kern) выступает в Санкт-Петербурге, присутствуют также премьер-министр Индии Нарендра Моди, Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), а также Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). Однако Алексей Кудрин является настоящей звездой петербургского форума — он должен представить на нем свою «Стратегию 2035», свой пакет либеральных экономических реформ. Это задание ему дал лично Путин.

Слушатели, которым не хватило мест в зале, стоят вдоль стен. Среди присутствующих много высокопоставленных чиновников, министров и их заместителей. То, что они слышат, нельзя назвать особенно лестным — Кудрин в шутку говорит о том, что государственная налоговая система напоминает ему хаотичный отряд ополченцев — без дисциплины и без стратегии.

Кудрин и Путин знают и ценят друг друга еще со времен совместной работы в городском правительстве Санкт-Петербурга в начале 1990-х годов. Однако после ухода с должности министра финансов Кудрин занимает особую позицию. Несколько лет назад он в ходе одной демонстрации даже выступил против политики Кремля. Тем не менее, в начале 2016 года Путин дал ему поручение, связанное с разработкой плана реформ на период после следующих президентских выборов в 2018 году.

Путин регулярно выслушивает Кудрина. Но вопрос в том, руководствуется ли он тем, что ему говорит Кудрин. Кудрин дает мрачную оценку происходящим событиям. «Мы отстаем от остального мира», — утверждает он. По его словам, Россия должна подстроиться под требования мирового рынка и «найти свое место в мировой системе разделения труда». Он считает, что это возможно только в том случае, если Россия установит мирные отношения с заграницей. «Потребуется новая внешняя политика», — подчеркивает Кудрин. В противном случае Россию ожидает в экономическом отношении «потерянное десятилетие».

План Кудрина

Точнее говоря, еще один план. После аннексии Крыма в 2014 году экономические показатели России опустились практически до уровня 2007 года. Рецессия в российской экономике продолжалась восемь кварталов. В 2017 году в экономике вновь обозначился рост, однако, согласно прогнозам МВФ, он не превысит 1,5% в этом году, а в последующие годы не превысит 2,5%.

Кудрин хочет это изменить, однако его реформы будут представлять собой радикальный разрыв с проводимой в настоящее время экономической политикой. Вот что хочет сделать этот бывший министр:

— продать государственные компании, прежде всего нефтяные и газовые корпорации;

— заморозить на нынешнем уровне размеры пенсии и увеличить пенсионный возраст;

— повысить расходы на образование и здравоохранение;

— реформировать суды.

Это не первый либеральный план реформ в области экономики, предлагаемый Путину. Экономический план Германа Грефа в первый президентский срок Путин все же был реализован на 35%. Инициатива Эльвиры Набиуллиной, которая в настоящее время возглавляет Центральный банк, попала под жернова финансового кризиса 2008 года, а предложенная Медведевым «Стратегия 2020» постепенно сошла на нет.

Алексей Кудрин настроен оптимистично. По его словам, все предложения президент, вероятно, не сможет реализовать, но «70%» из них, несомненно, будут претворены в жизнь.

Две враждебные группировки

В российской экономике в последние годы можно было наблюдать две тенденции, которые, казалось, противоречили друг другу. С одной стороны, улучшился инвестиционный климат. Россия поднялась на 80 мест в соответствующем рейтинге Всемирного банка, и теперь занимает в нем 40-ю позицию. Однако та ниша, в которой могут успешно действовать частные предприятия, становится все меньше, тогда как на крупные государственные компании приходится 65% экономических показателей.

Причина в том, что Путин опирается на две группировки, которые враждебно настроены по отношению друг к другу. Оплотом либеральных экономистов с момента прихода Путина к власти в 2000 году являются Министерство финансов и Министерство экономического развития, а также руководство Центрального банка. Их профессиональные качества признаются и на Западе, а Кудрин, к примеру, несколько раз был назван «министром финансов года». Эти люди выступают за бюджетную дисциплину, за современную политику Центрального банка по западному образцу, а также за минимальное государственное вмешательство.

Им противостоят представители российских государственных концернов, многие из которых, как и глава Роснефти Игорь Сечин, пришли из рядов советской секретной службы КГБ. Либеральные экономисты хотят в ближайшее время продать эти государственные компании. Тогда как сторонники жесткой линии намерены получить доступ к золотовалютным резервам в размере 400 миллиардов, которые были сформированы Министерством финансов на случай наступления неблагоприятных времен.

Путин еще ни разу не следовал безоговорочно советам ни одной из этих группировок. Ему, судя по всему, больше нравится, когда обе они сдерживают друг друга.

Реформатор Кудрин вызывает у его противников чувство гнева. Его предложения представляют собой «программу вашингтонского руководства», замечает Сергей Глазьев, консервативный экономист, не скрывая своего недовольства.

Планы пенсионной реформы Кудрина вызвали бурю негодования, поскольку пенсионные выплаты не должны увеличиваться до 2035 года, но будет повышен возраст выхода на пенсию. В настоящее время он составляет 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин.

Помимо этого, понятие «приватизация» все еще вызывает острую реакцию в России. Тем не менее, большинство россиян прекрасно понимают, что государственные концерны управляются далеко не идеально. Всего 9% российских компаний выпускают в год на рынок новый инновационный продукт, тогда как в мире этот показатель находится на уровне 40%. Однако россияне все еще опасаются возвращения хаоса, как это было в 1990-х годах, когда олигархи присваивали себе лучшие части российской экономики и уничтожали другие фирмы.

Что решит Путин?

Кроме того, Кудрин получил теперь конкурента. Миллиардер Борис Титов также разработал план реформ для Путина. «Стратегия роста» — так он называл свой проект. У Титова также есть хороший контакт с Кремлем — он является уполномоченным при президенте по правам предпринимателей, а на последних парламентских выборах он возглавлял список либеральной экономической партии, которая должна была отнять голоса у оппозиции.

Титов тоже представил свой план на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Он находится значительно ближе к позиции государственных концернов. Государство, по его мнению, должно разработать конъюнктурную программу на миллиарды рублей, которая должна финансироваться за счет новых долгов.

По мнению Бориса Титова, Центральный банк должен изменить свою осторожную позицию, он должен закачать деньги в экономику и искусственно удерживать рубль на низком уровне — в таком случае российские экспортные кампании будут иметь экономические преимущества. По данным авторитетной газеты «Ведомости», Путину были представлены оба этих плана. Однако пока нет сведений о принятом решении. И речь президента, с которой он выступил во второй день работы форума, не позволяет сделать какие-либо выводы. В нем слово «реформа» не было произнесено ни разу.

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