/Поглед.инфо/ Журналисти от финландския вестник Helsingin Sanomat слязоха в "Бункер-42", изграден за Йосиф Сталин; впоследствие – главен команден пункт по време на Студената война. Къде се намира сега главният подземен команден център? Знае се само по слухове.

Сградата, боядисана в жълто, на Котельнический переулок №11, изглежда като нормална сграда от времето на Сталин. В доста добро състояние е и малко вероятно е да бъде планирана за разрушаване. Намира се на 400 метра от метростанция „Таганская”, недалеч от Кремъл. Входът на сградата е отдясно: яка стоманена врата, боядисана в зелено е украсена с надписи с червени букви, които гласят: "Музей на бункера" и "Ресторант". На интернет страницата на музея се съобщава, че се организират посещения с екскурзовод и дори там се провеждат модни ревюта. Пътувайки под земята, неизбежно се вижда огромна тръба, в която е вкарана подземна река, казват московчани, които са влизали в тунела.

Първоначално сградата е строена, за да замаскира главния вход към обект, наречен "Бункер-42". Бетонните стени са дебели 1,5 метра, подсилени са отвътре с метални плочи с дебелина половин сантиметър. Сградата образува купол над стълбите и асансьорната шахта, която се спуска 18 етажа (т.е. на 65 метра) под земята. Вратите тежат около два тона, така че не могат да се отварят ръчно. Зад вратите, на площ от 7 хиляди квадратни метра, се намира бункерът, състоящ се от четири блока. Основната му част се намира в т.нар. Четвърти блок. Тук е кабинетът на командващия въоръжените сили и на главното командване.

Бункерът започва да се строи по времето на Иосиф Сталин, но откриването му е през 1956 г., след неговата смърт. До 1986 г. сградата е била използвана като команден стратегически пункт, от където се осъществява директна комуникация, включително със стратегическите бомбардировачи.

(рус.ез.)

Оригинал на публикацията: «Nostin pääni ulos luukusta Kremlin vieressä, eikä kukaan kiinnittänyt huomiota» — Moskovan alla avautuu maanalainen maailma, jonka salaisinta osaa on päässyt tutkimaan vain harva

Под Москвой находится особый подземный мир, до самой секретной части которого добираются только единицы

Острые углы истории

«Я выглянул из люка рядом с Кремлем, и никто не обратил на меня внимания».

Здание желтого цвета, расположенное по адресу Котельнический переулок 11 (так в оригинале статьи — прим.ред.), выглядит как обычный жилой дом сталинских времен. Оно в довольно хорошем состоянии, и вряд ли ему угрожает снос. Хотя кто знает, ведь дом расположен в хорошем месте: 400 метров от станции метро Таганская в сторону Кремля. Дорогой земельный участок.

Вход в здание расположен справа от ворот. Толстая стальная дверь окрашена в зеленый цвет, ее украшают надписи из алых букв: «Музей Бункер» и «Ресторан». На интернет-странице музея сообщается, что здесь организуются экскурсии и даже проводят показы моды.

Однако дверь закрыта. Чтобы попасть внутрь, надо позвонить.

«Кто?— кричит охранник в телефон. — Вы же должны были прийти только через полчаса!»

На самом деле это очень необычное здание. Изначально оно было построено для того, чтобы защитить и замаскировать главный вход на объект под названием «Бункер-42». Бетонные стены имеют толщину 1,5 метра, внутри они усилены металлическими пластинами в полтора сантиметра. Здание образует купол над лестницей и лифтовой шахтой, которая опускается на 18 этажей (то есть на 65 метров) вниз. Двери весят около двух тонн, так что вручную их не открыть. За дверями на площади 7 тысяч квадратных метров находится состоящий из четырех блоков бункер. Его главная часть расположена в так называемом четвертом блоке. Здесь находится кабинет командующего вооруженными силами и генеральский командный пункт.

Бункер начали строить при Иосифе Сталине, но диктатор умер до его открытия в 1956 году.

Вплоть до 1986 года сооружение действительно использовалось в качестве командного пункта войск стратегического назначения, из которого осуществлялась прямая связь — в том числе, со стратегическими бомбардировщиками.

Самыми жаркими днями были 17-27 октября 1962 года.

«Во время Карибского кризиса этот объект был в полной боевой готовности, — рассказывает офицер в отставке, директор музея Сергей Каменский. — Герметичные двери были закрыты, и все 600 сотрудников бункера находились здесь больше десяти дней».

В октябре 1962 года мир был так близок к началу ядерной войны, как не был ни до, ни после этого. Советский Союз размещал ракеты с ядерными боеголовками на Кубе в качестве ответа на размещение ракет США в Турции. Флот России приблизился к блокадному кольцу Кубы, был сбит американский разведывательный самолет.

«В любой момент именно из этого командного пункта мог быть отдан приказ о нанесении ядерного удара по Америке, — рассказывает Каменский. — Все ядерное оружие Советского Союза уже было приведено в боевую готовность, бомбардировщики были оснащены ракетами с ядерными боеголовками, всем командирам были известны их объекты в Соединенных Штатах».

Генеральный секретарь Никита Хрущев и президент Джон Кеннеди пришли к договоренности об урегулировании конфликта в последний момент. Хорошо, что кризис не продлился дольше: запасов продовольствия и горючего для работы водяных насосов и вентиляции хватило бы только на месяц.

Некоторое время хозяином бункера на Таганке был КГБ, хотя подземные помещения использовали вооруженные силы. Военные покинули бункер в 1986 году, однако, по словам Каменского, все осталось по-прежнему: городской музей открылся в 2006 году, но помещение до сих пор находится под надзором ФСБ.

Куда же переехал командный пункт? Официальной информации нет, но после распада Советского Союза в ближайшем окружении бывшего генерального секретаря Михаила Горбачева полагали, что он находится под землей на северо-востоке Москвы.

Есть и второй вариант. Из многих источников известно, что в Раменках, находящихся в десяти километрах к юго-западу от центра города, уже в 1960-х годах начали строительство большой системы бункеров. Говорят, что ее тоннели находятся на глубине 180-300 метров. Построенное в 1970-х годах убежище может при необходимости обеспечить укрытие 15 тысячам руководящих лиц российской столицы в течение года.

У жителей города этот подземный город получил название Раменки 43, потому что один из его входов якобы находится по адресу улица Раменки, 43. На этом месте расположено обветшалое промышленное здание, в котором находится автомастерская и шиномонтаж. По слухам, из бункера тоннели ведут в подвалы Московского Государственного Университета.

Говорят, что Раменки 43 входят в так называемую систему Метро-2. Об этой секретной линии метро, предназначенной для руководителей государства, впервые стало известно в 1991 году, когда Министерство обороны Соединенных Штатов опубликовало доклад о его существовании, приложив карту. Официальные источники не признали, но и не отвергли существование линии и «подземного города».

Однако в Москве есть люди, которые знают все подземные норы как свои пять пальцев. Надо спросить у них.

Между Даниловским кладбищем и Третьим транспортным кольцом к югу от центра Москвы есть полоса пустоши. С холма видны возвышающиеся за кольцевой дорогой красно-белые трубы ТЭЦ-20. Тяжело понять, где ты находишься.

«Здесь снимали финальную сцену фильма „Сталкер“», — говорит Даниил Давыдов.

Большая часть фильма Андрея Тарковского, вышедшего в 1979 году, была снята в Эстонии, но некоторые сцены — здесь. Надеваем спецодежду и спускаемся в недра земли.

Река Чура — один из самых маленьких притоков Москвы-реки. Как и многие подобные ей реки, она почти не заметна, потому что город построен поверх этих рек. Первой рекой, забранной в туннель, стала крохотная река Неглинка, которая течет в туннеле около кремлевской стены, появляется на Манежной площади и затем двумя потоками впадает в Москву. Ее спрятали еще в начале XIX века.

«На территории современной столицы есть 160 рек, которые по большей части протекают под городом», — рассказывает Давыдов, пока бредет по пояс в воде реки Чура по туннелю под Третьим кольцом. Течение быстрое, вода в реке мутная. Но вскоре из туннеля меньших размеров поступает прозрачная вода. Это грунтовые воды из-под площади Гагарина. В месте слияния на воде появляются пузырьки газа. «Метан, — говорит Давыдов и закуривает. — Содержание метана в туннеле от этого не увеличится».

Это точно, под землей дует сильный ветер.

Ширина туннеля реки Чуры — три метра в ширину и почти столько же в высоту. Если принять во внимание все каналы ливневой канализации в Москве, таких туннелей под Москвой — тысячи километров. Давыдов знает их все: он самый известный на данный момент диггер — исследователь подземного мира.

«Меня уже в детстве интересовали фантастические романы, в которых действие происходило под землей», — говорит 33-летний Давыдов.

«В 1990-х появились первые телевизионные программы и статьи о диггерах, и я вырезал их из газет. В 1999 году я случайно натолкнулся на улице на типов, на костюмах которых было написано „Диггеры планеты Андеграунд". Позже я начал серьезно изучать подземную Москву и ее историю, а с 2004 года стал водить сюда группы».

«Еще в начале 2000-х годов все было иначе. Тогда можно было попасть в туннели метро и в некоторые бункеры. Мне случалось высовывать голову из люка рядом с Кремлем, и никто не обращал внимания. Сейчас даже под землей сигнализация и камеры».

А как насчет объектов Раменки 43 и Метро-2? Это только городские небылицы, или они действительно существуют?

«Конечно, существуют! Такие системы есть во всех городах-миллионниках мира. Но их охраняют военные, и за попытку проникновения туда можно получить срок как за создание террористической угрозы, или как за раскрытие государственной тайны».

Самая большая угроза подземной Москве — не террористический акт или ядерный удар, а вода. Вода везде, и ее много. Все системы, начиная с метро, должны быть защищены насосами и резервным питанием. «Бункер-42» не является исключением, скорее наоборот.

Впадающая в Москву-реку Яуза течет с его северной стороны, поэтому один из четырех блоков бункера занят дизель-генераторами, которые обслуживают насосы, и топливом для них.

«Если насосы перестанут работать, в коридорах через несколько часов будет метровый слой воды», — рассказывает директор музея Каменский.

Вторая проблема — качество почвы. Москва стоит на мягком известняке. Строителям подземного Хельсинки Каменский может только позавидовать: в Финляндии гранит находится прямо на поверхности, и его используют, создавая из береговых скал "сыр с дырками". Прошлым летом сотрудники американского Wall Street Journal побывали в туннелях Хельсинки и связали их строительство с военной угрозой, исходящей от России.

«Строительство бункера именно здесь на Таганке связано с тем, что в этом месте находится скальный грунт, — говорит Каменский. — Не очень твердый, но все же».

«Это уникальный музей, — хвалится Каменский. — Мы открыли его для того, чтобы всем напомнить: поводов для использования таких сооружений быть не должно».

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