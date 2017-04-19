/Поглед.инфо/ На последното заседание на министрите на външните работи на "Голямата седморка", проведена на 10-11 април 2017 г. в италианския град Лука, италианският външен министър напомни на колегите си, дипломатическата теорема, доказана от историята: „С Русия не се говори с ултиматуми.”

Анджелино Алфано заяви пред журналистите: "Неправилно постъпихме като изолирахме Русия. Нямаме алтернатива на диалога с Русия по сирийския конфликт, защото без нейното участие нямаме и най-малкия шанс за разрешаването му."

В Тоскана англосаксонците настояваха за нови санкции срещу Русия. Но този подход беше отхвърлен от европейските и японските им съюзници. А на 12 април, по време на срещата в Кремъл, държавният секретар на САЩ трябваше да чуе основната претенция на Русия към САЩ: Америка няма никакво право да се намесва във вътрешните работи на други страни и да организира "смяна на режими" с пари или военни. Американският въздушен удар от 7 април по сирийската военна база се оказа без голяма военна стойност. Но символичният удар силно раздразни Путин. Путин отказва да види Америка в ролята на световен шериф. Много неща се промениха от войната в Косово през пролетта на 1999 г., от времето на Борис Елцин. Сегашният стопанин на Кремъл не възнамерява да прощава на Америка, когато тя вади пистолет, без разрешението на Съвета за сигурност на ООН...

(рус.ез.)

Четыре столпа российской дипломатии

Россия и Запад

На последней встрече министров иностранных дел «большой семерки», прошедшей 10 — 11 апреля 2017 года в итальянском городе Лукка, глава МИД Италии напомнил своим коллегам о дипломатической теореме, доказанной историей: c Россией не говорят при помощи ультиматумов. Анджелино Альфано заявил журналистам: «Мы поступим неправильно, изолировав Россию. У нас нет никакой альтернативы диалогу с Россией в отношении конфликта в Сирии, потому что без ее участия у нас нет ни малейших шансов его урегулировать».

Англосаксы прибыли в Тоскану, чтобы пригрозить России новыми санкциями. В их представлении разговаривать с Москвой —значит выдвигать ей ультиматумы: или вы с нами, и все будет хорошо — или вы на стороне Асада, и мы будем вводить новые санкции. Но, в конечном счете, такой подход был отвергнут их европейскими и японскими союзниками.

12 апреля, на встрече в Кремле госсекретарь США смог услышать главную претензию России к США. По мнению России, Америка не имеет никакого права вмешиваться во внутреннюю политику других стран и организовывать в них «смены режима» при помощи денег или военных. Авиаудар США 7 апреля по сирийской военной базе не имел большого военного значения. Но этот символический удар вызвал раздражение Путина. Путин отказывается видеть Америку в роли мирового шерифа, которую она сама себе иногда приписывает. Многое изменилось со времен войны в Косово весной 1999 года, в эпоху правления Бориса Ельцина. Нынешний хозяин Кремля не намерен прощать Америку, когда она достает свой револьвер, не спрашивая на это разрешения Совета безопасности ООН.

В самом деле, этот сигнал России был бы лучше услышан западным общественным мнением, если бы Путин сам, в 2014 году, не достал свой пистолет ТТ дважды — не нажав на спусковой крючок в марте в Крыму, но сделав это в июле в украинском Донбассе.

Тем более забавно любое манихейское представление о международных отношениях, в которых Россию видят в роли святой весталки дипломатии, а Америку — в роли предателя-генерала, которого не остановит никакой Рубикон. Но, чтобы правильно общаться с Россией, нужно ее правильно понимать. Проводимая ею хладнокровная внешняя политика никогда не являлась результатом эмоций, даже в СМИ. Российская дипломатия рассчитана на среднесрочную и долгосрочную перспективы — и никогда на краткосрочную. Она основана на четырех основных принципах. Первый — это независимость. Для России нет ничего важнее, чем оставаться при любых обстоятельствах хозяином своей судьбы. Она иногда принимает советы, но никогда указания. «Независимость в современном мире — это роскошь, которую немногие страны могут себе позволить», — заявил Путин в 2012 году.

Вторым принципом российской дипломатии является ее национальный интерес, который состоит в том, чтобы создать лучшие условия для его же развития. Россия не считает себя крепостью, а видит себя частью евроатлантической цивилизации и не стремится к привилегированному положению, но и не приемлет снисхождений. В феврале 2000 года Путин принимал у себя министра иностранных дел Франции. Он ничего не хотел слышать о войне, которую его страна вела в Чечне, но он очень удивил Юбера Ведрина (Hubert Védrine) своим желанием создать общее правовое пространство между Россией и ЕС.

Третий принцип — национальная безопасность. Россия с большой осторожностью относится к западным странам, которые часто вторгались на ее территорию. Она обвиняет Запад в том, что он не выполнил обещание о нерасширении НАТО в сторону российских границ, которое Кофи Аннан дал Михаилу Горбачеву в феврале 1990 года (в обмен на вывод российских войск с территории Восточной Германии). Россия понимает, что существуют буферные государства между ней и западными державами. Она не готова к присутствию НАТО в Белоруссии или на Украине. Она всегда будет сохранять свой ядерный потенциал, потому что количества ее войск оснащенных обычным оружием недостаточно, чтобы охранять территорию в двадцать шесть раз превышающую территорию Франции.

И наконец, Россия связана с ООН. Она обвиняет западные державы в том, что их деятельность в ООН сводится только к голосованию за или против резолюций и нежелании, как раньше, вести переговоры, то есть идти на уступки. Работа над реинтеграцией России в европейское содружество займет много времени. Но первым делом нужно ее понять, терпеливо анализируя основы ее стратегии.

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