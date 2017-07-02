/Поглед.инфо/ Текстът е за живота и научните приноси на академик Владимир Николаевич Челомей, под чието ръководство е създаденият щит от балистични ракети, който и днес охранява Руската федерация. На 25 годишна възраст той защитава дисертация, а година по-късно получава Сталинска стипендия за изтъкнати млади учени, работещи по особено важни научни проблеми.

Пулсиращият двигателят (ПД) е създаден от Челомей в началото на войната, почти едновременно с немската разработка на Пол Шмид (през 1944 г. британците свалят оборудван с ПД „Фау-1” и дават данните му на руснаците). Въпреки че работата по създаването на ПД е строго секретна, на среща със Сталин, посветена на съветския самолет-снаряд "10X", Берия пита Челомей: "Кой от кого открадна идеята?" Конструкторът отвръща хладнокръвно: "Това, че аз не съм могъл да заимствам идеята е очевидно. А могли ли са германците да я вземат от мен – това е въпрос към вас, Лаврентий Павлович".

(рус.ез.)

Академик Челомей – создатель ядерного щита России

Баллистические ракеты, созданные под руководством Владимира Челомея, стали тем щитом, который охраняет нашу Родину и сегодня.

Владимир Николаевич Челомей родился 30 июня 1914 года в городке Седлец Привисленского края в семье учителей. Через три месяца из-за начавшейся Первой мировой войны его семья перебралась в Полтаву, а позже в Киев.

Владимир окончил семилетнюю трудовую школу, Киевский автомобильный техникум, авиационный факультет Киевского политехнического института (1937). Благодаря блестящим способностям и упорному труду, он получил фундаментальное образование.На работы, написанные им в студенческие годы, позже будут ссылаться многие академики. Уже в 22 года он издал первую книгу «Векторное исчисление», ставшую учебным пособием, а за один только 1938 год в «Трудах Киевского авиационного института» было опубликовано 14 статей вчерашнего выпускника института. В 25 лет он защитил кандидатскую диссертацию, а еще через год получил Сталинскую стипендию для особо выдающихся молодых ученых, работающих над докторскими диссертациями.

Научные интересы ученого сосредоточились на исследовании динамической устойчивости упругих систем. Впоследствии, разработанный Челомеем метод колебаний упругих систем, станет основой для создания вычислительных программ для ЭВМ.

После начала войны молодого ученого перевели в Центральный институт авиационного мотостроения в Москве. Здесь он приступил к созданию пульсирующего двигателя (ПД), использующего колебания воздуха для поджатия воздушно-топливной смеси. Идея о создании пульсирующего двигателя появилась у Челомея еще в студенческие годы после прочтения статьи профессора Бориса Стечкина «Теория воздушно-реактивного двигателя».

Двигатель, созданный Челомеем, появился одновременно с немецкой разработкой Пауля Шмидта (к нам немецкий ПД попал от англичан, которые в 1944 году сбили ФАУ-1, оснащенный этим двигателем). Несмотря на то, что работы по созданию ПД были засекречены, на совещании у Сталина, посвященному советскому самолету-снаряду «10X», Берия не преминул задать Челомею каверзный вопрос: «Кто у кого украл идею?». Конструктор хладнокровно парировал: «То, что я не мог заимствовать, – очевидно. Ну а могли ли немцы у меня – это вопрос к вам, Лаврентий Павлович».

Свои идеи ученому удалось в полной мере реализовать в середине 1950-х годов, когда он возглавил ОКБ-52, ставшей со временем мощной научно-конструкторской организацией. Соревнование с серьезными соперниками КБ Ильюшина, Бериева и Микояна (последний имел самую высокую поддержку в Кремле со стороны брата) было выиграно, и на вооружение ВМФ СССР стали поступать ракеты, разработанные Челомеем. Самым распространенным стал комплекс П-5Д, П-5 стала первой мире ракетой с автоматически раскрывающимся в полете крылом и стартующей из контейнера.

Ракетный комплекс П-6 был принят на вооружение в 1964 году и стал одним из основных видов подводного флота. Коллективом ОКБ-52 были созданы несколько типов крылатых ракет морского и сухопутного базирования, среди которых противокорабелных комплекс П-120 «Малахит» (на вооружении с 1972 года), П-500 «Базальт» (1975), П-700 «Гранит» (1983), П-1000 «Вулкан» (1987).

Большая заслуга Владимира Челомея заключается в создании межконтинентальной ракеты УР-100, в различных своих модификациях ставшей основной ударной силой РВСН. Знаменитая «сотка» на вооружение была принята в 1966 году. Дальность составляла 10 тысяч километров, но изобретателю этого было мало, он хотел, чтобы ракеты, созданные им, смогли совершать полеты в космос.

И такая ракета появилась, УР-500 («Протон») по-прежнему используется для выведения автоматических космических кораблей на орбиту Земли и далее в космос. Чтобы довести «Протон» до готовности, Челомею понадобилось всего пять лет!Ученый разрабатывал и многие другие программы, которые, по ряду обстоятельств реализовать не удалось. Так после высадки американских астронавтов на Луну, Брежнев закрыл «лунную» программу, в разработке которой принимал участие и Челомей.

Владимиру Николаевичу приходилось работать в сложных условиях, если Маленков и Хрущев к нему благоволили, то министр обороны Дмитрий Устинов чинил всевозможные препятствия, и даже испытал удовлетворение, когда узнал о смерти гениального ученого, скончавшегося в декабре 1984 года.

Владимир Николаевич Челомей науке посвятил всю свою жизнь, работал он до последнего часа. Многие его изобретения пережили своего конструктора и по-прежнему состоят на службе Родине.

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