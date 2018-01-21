/Поглед.инфо/ През 1999 г. Путин прие Русия разкъсвана на парчета. Няколко (ако не се заблуждавам, пет) споразумения позволяваха на западните корпорации да грабят недрата на Русия. Путин постепенно отмени тези споразумения и обложи извличането на природни изкопаеми с данъци, които да влизат в държавния бюджет.

Армията беше в разпадно състояние и трудно се противопоставяше на групите "ичкерийски" бунтовници. В резултат на извършените реформи, руската армия само за три дни разгроми през 2008 г. грузинската военна група, въоръжена по стандартите на НАТО и обучена от американски инструктори.

По улиците на руските градове професията на бандита и валутната проститутка бяха най-престижни. Милицията почти не се различаваше от бандитите. Тези проблеми днес са решени - престъпността е изчистена от улиците (общото й равнище спадна няколко пъти), а реформираната полиция в повечето случаи е любезна и професионална.

Путин се справи с най-одиозните компрадорски олигарси от типа на Березовски, Гусински, Ходорковски...

(рус.ез.)

Александр Роджерс: Пять причин голосовать за Путина

На сегодняшний день в России есть только один по-настоящему народный лидер – Владимир Владимирович Путин. Такова объективная реальность.

Как человек с сугубо мерзким характером, которому нравятся истерики сетевых хомячков, сидел я и думал – как бы их ещё больше позлить. И придумал.

Пять причин, почему нужно голосовать за Путина

1. Во-первых, это красиво.

2. При всём богатстве выбора другой альтернативы нет.

3. За Путина быть модно. Можно заказать себе кольцо «PutinVersteher» и эпатировать рукопожатную публику.

4. Путин «крут, как якут»(с).

5. Позлить майдаунов. Они так смешно пищат.

А теперь серьёзно…

В 1999 году Путин принял Россию, без преувеличения, разорванной в клочья. В стране действовало несколько (если не ошибаюсь, то пять) соглашений о разделе продукции, позволявших западным корпорациям грабить недра России. Путин постепенно их отменил, а также обложил добычу природных ископаемых налогами, наполняющими государственный бюджет.

Армия была в разобранном состоянии, и с огромным трудом противостояла достаточно немногочисленным «ичкерийским» инсургентам (не говоря уже об участии в более серьёзных конфликтах, что вообще было невозможно себе представить). Уже в 2008 году в результате проведённых реформ на разгром грузинской войсковой группировки, вооружённой по стандартам НАТО и тренированной американскими инструкторами, российской армии понадобилось всего трое суток.

По улицам российских городов рассекали «братки» на «геликах», «мерсах» и «бумерах». Профессии бандита и валютной проститутки были самыми престижными. Города (и Москва в том числе) были переполнены казино, ночными клубами и кабаками с аляповатыми неоновыми вывесками.

А тот милый и тихий спальный район, в котором я сейчас живу (и по которому запросто можно гулять далеко за полночь, не боясь быть избитым или ограбленным), был одним из самых злачных и криминогенных в городе – славился на всю Москву своими алкашами, наркоманами и отморозками.

Милиция почти не отличалась от бандитов, ни внешне, ни манерами, ни родом деятельности – во многих местах милиционеры занимались крышеванием бизнеса, контрабандой и другими, более тяжёлыми видами преступной деятельности. Эти проблемы также решены – преступность убрана с улиц (общий уровень её также снизился в разы), а реформированная полиция вежлива и профессиональна.

Путин убрал всех самых одиозных компрадорских олигархов типа Березовского и Гусинского. Ходорковский, который кричал «Если меня арестуют, то на Красной площади высадится десант морской пехоты США», отсидел десять лет в тюрьме, и теперь может только тихонечко подвывать из-за границы с помощью своей жалкой и бесполезной «Медузы».

России вернули престижность профессий учёного и инженера. В девяностые (если ты, конечно, не эмигрировал на Запад) эти слова были синонимами лохов и неудачников.

В 1999 году, по данным ООН, в России 82% населения находились за чертой бедности. В 2017 году – 13%. Но антиправительственная пропаганда майданного типа выставляет это снижение количества нищих не как достижение, а как «вообще не было бедных, а злобный Путин взял и сделал».

Ну и самое, пожалуй, главное – Путин вернул русским гордость за свою страну.

В девяностые, при Ельцине, высшее руководство страны пресмыкалось перед Западом. Заняло полностью подчинённую позицию, предало Югославию/Сербию, выпрашивало кредиты у МВФ и слепо выполняло всех их инструкции (что привело к дефолту 1998 года), сдало все возможные рынки, связи и геополитические интересы страны.

Путин долго, тщательно и последовательно (к тому же незаметно, чтобы не задавили, пока Россия не прокачалась) наращивал мускулы – финансовые, военные, управленческие, кадровые, дипломатические, промышленные и так далее. И постепенно начинал вести всё более независимую политику, пока внезапно (для запада) не оказалось, что мы уже полностью самостоятельны и никому не позволим диктовать нам условия и приказы.

Естественно, что после этого все прозападные шестёрки и шавки люто ненавидят Путина – он мешает им компрадорить. И западные элиты ненавидят Путина – он мешает им грабить Россию. И поэтому миллиарды долларов тратятся на то, чтобы разорвать этот тандем Путина и народа, который в подавляющем большинстве его поддерживает.

Сейчас целая куча различных клоунов от политики называет себя «народными лидерами», не пользуясь даже мизерной поддержкой народа (большинство даже не знает об их существовании). И на сегодняшний день в России есть только один по-настоящему народный лидер – Владимир Владимирович Путин.

P.S. Ждём уже традиционных истерик в комментариях.

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