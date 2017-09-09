/Поглед.инфо/ Парадоксите са най-доброто средство за изразяване на реалността.



В Русия има отвратителна икономическа ситуация и чудесна позиция във външната политика. Защо това положение е много добро?

Е, оставяме външната политика без коментар - всичко е казано. Глобалната стратегия на Путин за завръщането на Русия към света носи плодовете на победата. Сценарият на НАТО в Украйна е разбит, Близкият изток стана арена на триумфалния марш на Русия, в САЩ Клинтън не беше приета на власт, съюзът на Европа и САЩ е покрит с пукнатини. Бе създадена мощна система от съюзи на ШОС, БРИКС, ЕАЕС. Ясно е, че всичко е все още тънка нишка, но основата се създава и живее. Плацдармът е отвоюван и се разширява. Като се има предвид катастрофалните начални позиции на Русия, това е успех.

Във вътрешната политика всичко е много по-сложно и по-лошо. Икономиката е болна и трудно се възстановява. Обществото е разделено. Печалбата на промишлените предприятия падат, банковата система е в затруднение, безработицата е скрита и расте, населението застарява, пенсии се изплащат със затруднение, бизнесът лежи на едната си страна и бавно потъва, инвестициите има само за държавни мегапроекти като Кримския мост, капиталовите инвестиции в отбранителната промишленост и свързаните с тях индустрии. Растежът в селското стопанство се компенсира от спада в промишлеността, транспорта и търговията. Живеят само газовиците и петролните работници, но и те живеят по-лошо. Населението бавно обеднява. Корупцията продължава да бъде основата на властта. Социалното разслоение е все по-силно и по-опасно. Цените и тарифите се увеличават, данъците се повишават, статистиката лъже - всичко това се вижда и разбира. Това е много лошо.

/рус.ез./

И это очень хорошо.

Исчерпана та модель экономики, которая выстроена в России при Ельцине и на которой сложился элитный Вашингтонский консенсус. Тот консенсус, сломать который Путина толкают все нетерпеливые патриоты, и на что Путин упорно не идёт, ибо считает, что время ещё не пришло. Теперь кризис безжалостно срывает покровы либеральной лжи с язв системы имени Ельцина-Клинтона, пусть слегка и эволюционировавшей в сторону государства. Значит, к исчерпанию пришла прежняя модель политики. Её смена становится очевидной необходимостью даже для олигархов, ещё вчера отрицавших эту необходимость. Во главу угла поставлена проблема суверенитета.

Особо оговорюсь: элиты в данном контексте понимаются как административные и отчасти бизнес-элиты, а не элиты культурные. Которые у нас тоже наполовину кривые и уродливые. Но на другую половину здоровые. Именно элита. В культурном плане административные и бизнес-элиты всегда дерьмо. Их не уважают, им подчиняются. Однако по своему положению в иерархии общества они, безусловно, элиты. Все ресурсы у них в руках. У культурных элит - только смыслы и авторитет. Ручка, бумага и честное имя. Более ничего. Административные и бизнес-элиты в авторитете не нуждаются - им хватает денег и силы. Культурные элиты не имеют власти и денег и сильны только авторитетом. Поэт в России больше, чем поэт.

Пока экономика таяла, обострялся конфликт с Западом. Элиты стали терять силу и рассорились. Возник раскол, делающий невозможным их заговор против Путина. Теперь получилось так, что репрессии против наших элит начал не Путин, а сам Запад. Путин пересидел, выждал - и теперь он становится для компрадорских элит меньшим злом, чем вожделенные Англия и США. Не Иваном Грозным вкупе со Сталиным, а отцом вернувшегося блудного сына - хотя есть много тех, кто во блуде укоренён и возвращаться не хочет.

Но они теперь не делают погоды. Тем самым перемены становятся не только возможными, но и востребованными. Это осознаётся как средство спасения. Раскольники отторгаются системой, желающей медленной трансформации, а не потрясений и войны всех против всех. Так возник новый элитный консенсус. Его отличие от прежнего в том, что он возник на образе Запада как врага, а не земли Обетованной.

Терпение - мать добродетелей.

Всякая модернизация вызывает сопротивление, но Путин выждал такой момент, когда такое сопротивление будет наименьшим. Он выиграл битву за элиты - дерьмовые, поганые, но способные на большую гадость в случае наступления им на хвост. Так пусть им на хвост наступит Запад. У него терпение кончилось раньше - потому он и проигрывает. Путину теперь легче их пристроить к делу.

С очевидностью под шумок споров Россия по факту перешла к политике возросшей роли государства в экономике. Пока это начало, либеральная платформа остаётся, но она подвергается всё более сильной эрозии. Это случилось естественно, без конфликтов и войны. Под абсолютно либеральную риторику всяких форумов, вызывавших уныние нетерпеливых патриотов. Элита ради своего самоспасения перешла к политике, которую на словах не принимает. И государство будет только усиливаться. Это с неизбежностью изменит и политическую структуру общества, и его элиты. Чем хуже сейчас в экономике, тем больше у Путина аргументов к переменам, которые затребованы народом и которые претворят в жизнь САМИ ЭЛИТЫ, ПРЕЖДЕ СТОЯВШИЕ НА ИНОЙ ПОЗИЦИИ. Тут главное начать, ибо продолжат это дело после выборов Путина уже другие люди. Структура элит и их цели изменятся ещё больше. Как на Украине время работает на Путина, так обстоит дело и в вопросе экономических реформ. Чем хуже, тем очевидней их необходимость. И тем глаже они идут. Так кризис используется для изменений.

Это ли не победа?

Понятно - не окончательная, это лишь начало, но от этого победа не становится поражением. Выкрутиться из безнадёжного положения - уже победа. Из таких мелких начальных побед потом складывается Одна Большая Победа. Одна на всех. За ценой, как обычно, не постоим.

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