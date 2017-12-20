/Поглед.инфо/ Преди месец Росстат зарадва сърцата на руските граждани с уверението, че промишленото производство през януари-октомври 2017 г. непрекъснато расте, което представлява увеличение от почти 106% през октомври спрямо септември 2017 г.. Но вече през декември сърцата на избирателите бяха атакувани с противоположния знак. Тъй като същата Росстат съобщава, че динамиката на промишленото производство в Руската федерация през ноември е най-слабата през последните осем години. И спадът в промишленото производство през ноември е бил 3,6% годишно.

Нека да разберем. Вероятността, че за месец всичко, което е достигнато за една година, е паднало, са глупости. И тогава трябва да добавим, че всъщност икономическият спад в нашата страна продължава от пет години, считано от четвъртото тримесечие на 2012 г. И индустрията пада по-силно от икономиката като цяло. Може да се каже, например, че миналата година в индустриалния град Санкт Петербург спадът в промишленото производство е повече от 10%, достигайки 17%. Не мисля, че нещата са много по-добри в други региони.



И в тази ситуация има два въпроса. Първо: защо Росстат, подразделение на Министерството на икономическото развитие, като цяло започна да казва, че има рецесия? И второ: защо започнаха да говорят за това точно сега?

За мен отговорите са очевидни.



Първо, вече има твърде много лъжи. Пропастта между официалните цифри и реалността е станала прекалено голяма и затова рано или късно трябва да се признае. Спомням си, че подобна ситуация имаше в САЩ през 2001 г., когато "Буш младши" дойде на власт. След това американците организираха събитията от 11 септември 2001 г., за да намалят този спад до обективни фактори.

На второ място, защо Росстат обяви информацията за рецесията именно в този момент? Защото имаше реч на Путин на голямата пресконференция, в която президентът, по данни на правителството, обяви, че в страната е започнал стабилен икономически растеж. Следователно, целта на последвалото изявление на Росстат е била да покаже, че Путин е неадекватен, че той лъже на народа. Следователно, аз възприемам това като факт, че правителството влезе в предизборната кампания на страна на противниците на Путин.

/рус.ез./

Политическими кураторами либералов из правительства и либералов из ЦБ являются представители мировой финансовой элиты. Их представления о ситуации в нашей стране формируются достаточно специфической экспертной группой, в которую входит Илларионов, Каспаров, Альбац, Шевцова, ещё несколько человек такого же типа. Ну, может быть, ещё Венедиктов. Степень их адекватности, с нашей точки зрения, не очень понятна. Но сценария, который они разыгрывают, мы не знаем. Я не исключаю, что этот сценарий направлен как раз на то, чтобы продемонстрировать миру, что Путин — «циничный диктатор, который кидает народ России». Для того, чтобы это сделать, цифр у правительства достаточно. Миру будет сказано — смотрите, путинское же правительство сказало правду, а, соответственно, Путин нагло врёт. Никто же не будет на Западе разбираться — Путин озвучил цифры на пресс-конференции за два часа до выхода цифр Росстата или через два часа после? Я не исключаю того, что просто в данном случае правительство исполняет указания, которые получило извне. Министры не являются стратегами — они являются исполнителями. Мы получили очередное чёткое доказательство того, чьи указания они исполняют.

В стране ещё до прихода Путина сформировалось несколько крупных элитных групп. Одна из них ориентирована на Запад — это так называемые либералы. Но нужно при этом понимать, что эта элитная группа, хотя она составляет очень малую часть населения, (уж точно не больше 5%, и поддержка тоже это группы не больше 5%), зато она контролирует ресурсы. И все прекрасно понимают, что, если начать операцию по ликвидации этой элитной группы, то мы можем получить целую кучу неприятностей, которые мы помним. Ведь та же группа в конце 80-х — начале 90-х демонстрировала, что она может. Тогда она, например, блокировала подвоз продовольствия в крупные города. И надо отдавать себе отчёт в том, что эта группа будет заниматься такого рода вещами. Это, конечно, сегодня не терроризм, но по законодательству 30-50-х годов — это терроризм. И по этой причине опасно начинать с ними войну. Во всяком случае, я чётко вижу, что Путин крайне не хочет начинать такую гражданскую войну. Другое дело, если эту войну начнёт компрадорская группа элит. Я не исключаю, что пятничное заявление Росстата — это начало такой войны.

Что делать Путину? А вот на этот вопрос я ответить не смогу. Потому что знания и опыт Путины по части той политической ситуации, которая сложилась в стране, настолько выше моих, что я не берусь оценивать, как правильно себя вести в такой ситуации.

Неясны и планы Запада. Надо понимать, что на Западе тоже имеются свои проблемы, связанные с тем, например, что либеральная команда международных финансистов оказалась в тяжёлом положении в США, когда к власти пришёл Трамп, который их сильно не любит. В этом смысле у наших либералов тоже могут быть проблемы. Напомню, что Улюкаев был арестован через две недели после того, как избрали Трампа. Поэтому я думаю, что ситуация будет крайне напряжённая. И я не исключаю, что будут сделаны попытки вообще сорвать выборы. И организаторы этих попыток будут находиться за пределами нашей страны.

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