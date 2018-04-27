/Поглед.инфо/ Разбира се, не го признават директно. Но ако обединим двата различни отчета на МВФ, получава се именно този резултат.



Материалът може да се види в YouTube; както и в приложените графика и таблици по-долу.

Ако гледаме на ситуацията от гледна точка на влиянието върху световните процеси, нещата диаметрално се променят. Може на някои да се струва шега, но в най-сложните и технологични области (атомната, космическата, военно-промишления комплекс), Русия изведнъж се превърна в световен лидер. А такива високо-технологични индустрии като космическата и атомната могат да си позволят да развиват само няколко страни. Независимо от огромните инфраструктурни разходи, тези отрасли изискват високо равнище на развитие на образованието, фундаменталните науки, приложните науки, промишлеността.

Когато виждаме следващото успешно изстрелване на ракетата "Ярс" или пуска на ядрени реактори за промишлена експлоатация от серията „БН”, не всеки разбира, че тези факти са само видимият връх на айсберга, острието на меча на великата страна.

(рус.ез.)

По данным МВФ Россия 4-я экономика мира.

Ну конечно, не то чтоб они это напрямую признали. Но если объединить два разных отчета от МВФ, то получается именно такой результат.

Данный материал можно посмотреть на Youtubе

Эсли посмотреть ВВП в долларах, то страна бензоколонка плетется во второй 10-ке. А последние годы санкции так вообще ее нагнули и ВВП совсем упал сильно! Совсем беда-беда.

Как говорил, размер экономики считают в долларах только либерасты, выпускники МБА и различные иностранные агенты. Если же смотреть по ВВП по ППС, то все более-менее радужно. Страна бензоколонка уже перемещается на 6-е место.

Однако, если смотреть на ситуацию с точки зрения влияния на мировые процессы, то ситуация диаметрально меняется. Кто у нас влазит во все выборы, назначает президентов в США и взламывает самые секретные сервера самой великой державы в мире?

Шутки Шутками, но в наиболее сложные и технологичных областях (Атом, Космос, ВПК) Россия вдруг вырывается в мировые лидеры. Может кто - то не знает, но такие высокотехнологичные отрасли, как Космос и Атом могут себе позволить лишь единицы. Помимо колоссальных инфраструктурных затрат, данные отрасли требуют высокого уровня развития образования / фундаментальной науки / прикладной науки / промышленности.

Когда мы видим очередной успешный пуск ракет “Ярс” или запуск в промышленную эксплуатацию атомных реакторов серии БН, далеко не все понимают, что данные факты являются лишь видимой верхушкой айсберга /острием меча великой страны.

Политика политикой, но будь у Японии сила, давно бы забрала острова у России. Но сила есть у России, а у Японии ее нет. Несмотря, на мощную промышленность у Японии нет своего мощного ВПК, теперь нет атома и нету мощной армии. Как ни крути, статуса великой державы у нее уже давно нет.

Недавно делал видео о фиктивности (бумажности) такого показателя, как ВВП. Но в данной статье решил отобразить тот факт, что уже даже по официальным заявлениям МВФ. Тем не менее, грех не постебаться.

Берем показатели теневой экономики от того же МВФ и вычисляем реальный ВВП:

Ссылку любезно взял на таком авторитетном ресурсе, как ведомости. С них идет ссылка на данные МВФ. И что получается?

В целом, по данным МВФ у России 4-я экономика в мире. С чем нас и поздравляю. Эти данные лишь констатировали заголовок статьи.

То что высокий процент экономики находится в тени - отрицательное явление. Потому что с них деньги не платятся в бюджет и государство не получает доходов за использование своей инфраструктуры. Чем быстрее удастся вывести теневой сектор в официальный расчет, тем больше государство получит денег на создание инфраструктуры и тем скорее эти вложения смогут дать мультипликативный эффект для экономики.

С другой стороны, в отличии от клоунов из Великобритании, которые наркотики и проституцию стали включать в расчет ВВП, у нас осталось вполне себе много вполне легальных и нормальных способов для увеличения ВВП. А мы как-нибудь постараемся нашу экономику уменьшить в части оборота наркоты.

Можно в ВВП запихнуть финансовые спекуляции и юридические услуги (США) а можно произвести многие километры туалетной бумаги для своего многочисленного населения (Китай, Индия), а можно построить атомную электростанцию на быстрых нейтронах (Россия) и это совершенно не сравнимый ВВП.

Как говорил ранее, в долларах ВВП страны меряют только вражеские агенты, выпускники mba и прочие иностранные агенты он как раз меряет просто в баксах, ну и дальше этот “ыксперд” сколько сочиняет идиотизма, используя изначально лживый показатель.

Условно говоря, джентльмены приняли правила, как они считают ВВП. И один другому говорит: давай я скажу всем, что у тебя большой ВВП, а я за это ты скажешь. что у меня ВВП еще больше.

Собственно, вот такие ыксперды и распространяют фейки про слабую экономику России и кошмарное воздействие от санкций.

Честно скажу, когда готовил видео, хотел вставить момент с форума “Россия зовет” где несколько больших госчиновников вместе с Костиным делают по очереди заявление: “Мол Россия в ближайшие три года войдет в 10-ку крупнейших экономик мира, но для этого придется постараться.” Но они видать то видео то потерли, дабы не стебались над ними. Все таки специалисты. И пока искал, вспомнил про Лехаима. Ему то не привыкать глупости распространять.

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