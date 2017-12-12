/Поглед.инфо/ Според мнението на легендарния американски финансист, олигарх и политически активист Джордж Сорос, “режимът на Путин ще се сблъска с банкрут” поради необходимостта да изплати значителна част от своя въшен валутен дълг и негативното влияние на санкциите. Впрочем, финансовите пазари не забелязват такова нещо: руските облигации се ползват от нелошо търсене, въпреки санкционните рискове, а курсът на рублата явно не съответства на някакво предбанкрутно състояние.

Цената на застраховката от суверенния дефолт на Руската Федерация, изразена в стойността на така наречените “суапове за кредитно неизпълнение” се намира на сравнително ниско ниво – около 130 базисни пункта, т.е. на ниво по-лошо от Италия и малко по-добро, отколкото на Бразилия, което също не се връзва с поргнозата на Сорос.

За да е справедливо, трябва да се отбележи, че американският финансист не предсказа точната дата на банкрута на Русия, посочвайки само 2017 година. Значи, той има още 24 дни за реализация на това предсказание. Впрочем, ако не се хващаме за формалната страна, вече можем да обсъдим причините, поради които Джордж Сорос, известен като “човека, който разби Банката на Англия”, не можа да постигне успехи на своя руски фронт.

Прогнозата на Сиорос за “банкрута на режима на Путин през 2017 година” от който може евентуално да го спаси само превантивното унищожаване на Европейския съюз с помощта на масирана миграционна криза, беше направена още през 2016 година – и тогава тя предизвика широк резонанс в руските и чуждестранните средства за масова информация. В обемна статия, публикувана в британския вестник The Guardian, американският олигарх се постара да наплаши както се полага почтената европейска публика и за това му беше необходимо да нарисува пред нея апокалиптичната картина на Русия, намираща се на прага на неминуема икономическа катастрофа.

По-нататък Сорос предложи на почтените читатели да повярват в това, че ако икономиката на Русия е разкъсана на парчета, то “Путин е по-значима заплаха за съществуването на Европа, отколкото ИД*”

*Екстремистка и терористическа организация, забранена в Русия

Особената пикантност в заявленията на олигарха за това, че именно Путин стои зад кризата с бежанците, която обхвана Евросъюза, придава факта, че именно организациите на Сорос се занимават с масовото нелегално превозване на близкоизточните мигранти в страните на ЕС.

Някого може да поразява наглостта, с която един от авторите на “мигрантската криза” се опитва да прехвърли всички проблеми върху Москва и се старае да застави европейците да повярват, че близкоизточните мигранти, наводнили европейските градове са част от плана на руския президент, желаещ да сгромоляса Евросъюза преди да успее да рухне Русия. Впрочем за поколения западни редови граждани, възпитани от Холивуд с неговите арехтипни душевноболни злодеи, които никога нямат логическа мотивация, аргуменитите на легендарния финансист и псевдофилантроп биха могли да изглеждат убедителни. Залагането на измамата на публиката напълно би могло да свърши работа, но Сорос сгреши в оценката на перспективите за Русия. При това цели три пъти. Първата грешка, а тя може да бъде наречена “класическа” беше: Джордж Сорос се присъедини към доста големия клуб на знаковите персонажи от европейската история, които недооцениха руската армия.

(рус.ез.)

В его анализе не просматривалась даже мизерная вероятность того, что Россия не только не "застрянет" в Сирии, но и сможет успешно завершить разгром сирийских союзников Сороса в рекордно короткие сроки. В результате успеха российской военной интервенции сирийский кризис превратился для Москвы из проблемы в источник дополнительных доходов. Без очевидных побед в Сирии было бы невозможно убедить страны ОПЕК в том, что с Кремлем стоит сотрудничать даже в том случае, когда Белый дом сильно против. Тезис "Восток уважает силу" — банален, но от этого он не становится менее точным, и посему нужно помнить, что основная причина нынешнего роста цен на нефть — это не столько результат дипломатической работы (хотя она тоже важна), сколько результат правильного и эффективного применения силы в сирийском конфликте.

Вторая ошибка Сороса заключается в том, что он недооценил российскую экономику и управленческую элиту. Его вариант развития событий исходил из того, что российская власть совершит несколько грубых ошибок в монетарной и бюджетной политике. Более того, сценарий Сороса очевидным образом проистекал из того, что Россию удастся изолировать — или что она самоизолируется от мирового финансового рынка. Этого не произошло. За время, прошедшее после публикации соросовского прогноза, золотовалютные резервы России выросли, а высокий спрос иностранных инвесторов на российские облигации явился неприятным сюрпризом для западных аналитиков. Российский рынок оказался не изолированным, а привлекательным, причем не только для любителей финансовых активов. Достаточно упомянуть строительство нового завода "Мерседес" в Подмосковье и желание "Фольксвагена" купить долю в концерне ГАЗ, чтобы наглядно показать: европейский бизнес верит в перспективы экономики России и ожидает ее роста, а не коллапса.

Третья ошибка Сороса является самой важной, и в ней, как в капле воды, отражается сама суть непонимания коллективным Западом загадочной русской души. Джордж Сорос пишет:

"Популярность президента (Путина), которая остается высокой, основана на социальном контракте, требующем от власти сохранения финансовой стабильности и медленного, но постоянного повышения уровня жизни. Западные санкции и падение цен на нефть заставят власть провалить оба пункта".

Дальше идет рассуждение о неминуемом кризисе "режима Путина". Влиятельный американский финансист допустил ошибку, которая скорее свойственна начинающему клерку: он не дочитал наш социальный контракт до конца, а если и дочитал, то явно ничего не понял.

Негласный общественный договор, который действительно заключен между народом Российской Федерации и президентом, конечно, предполагает определенные экономические параметры, но они не являются его главной составляющей.

Основополагающим же является обязанность руководства страны защищать национальные интересы и достоинство России от внешних угроз и посягательств, в том числе со стороны тех сил, лицом которых является мистер Сорос. Говорят, история учит тому, что она ничему не учит, а народы снова и снова повторяют старые ошибки. Рейтинг Владимира Путина намекает на то, что у этого правила есть по крайней мере одно исключение, — и за последние десятилетия российское общество пришло к выводу о том, что народ, продающий свое достоинство за хамон, неизбежно остается и без хамона, и без достоинства.

В 1993 году, вскоре после того, как Джордж Сорос заработал первый миллиард, он на полном серьезе заявил, что считает себя богом. Его слова приводит британское издание The Independent:

"Это что-то вроде болезни, когда ты считаешь себя каким-то богом, создателем всего. Но сейчас в этом смысле я себя чувствую комфортно, после того, как начал жить исходя из этого".

У российского общества есть излюбленная интеллектуальная забава — рассуждать о том, существует ли некий особый "русский путь" и, если он есть, то в чем его суть. События последних лет заставляют предположить, что суть "особого русского пути" — в том, чтобы век за веком ломать через колено гордость тех, кто возомнили себя богами.

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