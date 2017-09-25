/Поглед.инфо/ След предстоящите президентски избори в Русия трябва да очакваме нова версия на управление – Путин 3.0. Вече е известно, че на предстоящите избори сегашният държавен глава ще излезе с нова програма за реформи.

Според източници от президентската администрация, реформите ще бъдат политически, икономически и съдебни. А какво ще е тяхното съдържание? „МК” потърси мнението на бившия министър Андрей Нехаев и на политическия анализатор Алексей Мухин. Също така, невъзможно бе да се пренебрегне въпросът дали начело на новото правителство, което ще трябва да решава нови задачи, ще остане премиерът Дмитрий Медведев?

(рус.ез.)

Программа Путина 3.0: самовыдвижение в президенты, отставка Медведева

Эксперты предостерегли главу государства от ошибок, допущенных Горбачевым, и предсказали судьбу действующего правительства.

Главная традиция современной России заключается в том, что после каждых президентских выборов мы просыпаемся в новой стране, даже если президент остается прежним. Именно поэтому уместным выглядело словосочетание «Путин, версия 2.0», возникшее с подачи Кремля шесть лет назад. А теперь самое время ожидать новой версии — Путин 3.0, ведь уже известно, что на грядущие выборы действующий глава государства пойдет с новой программой реформ. В понедельник из источников в Администрации президента стало известно, что это будут реформы: политическая, экономическая и судебная. О том, в чем они могут заключаться, «МК» спросил у бывшего министра Андрея НЕЧАЕВА и ведущего политолога Алексея МУХИНА. Невозможно было обойти стороной и вопрос о том, останется ли во главе правительства, вынужденного решать новые задачи, премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

- Разрабатываются разные варианты политической реформы, но их объединяет одно: курс на кардинальное омоложение руководящих кадров как на федеральном, так и на региональном уровне. Это уже видно на примере губернаторского корпуса. (Добавим, что многие политологи утверждают: через шесть лет Путин будет выбирать себе преемника из числа нынешних молодых назначенцев — глав субъектов Федерации, - М.З.).

Что касается структурных политических изменений, то внимательно рассматривается вопрос о том, чтобы повысить роль Госдумы и Совета Федерации в принятии стратегических решений, и — о реформировании правительства. В частности, предполагается слияние аппаратов правительства и президента, благо конституционных изменений такая реформа не потребует. Честно говоря, структурная реформа правительства вызывает у меня обеспокоенность…

- Как она отразится на роли правительства, не превратится ли кабинет министров в один из департаментов Администрации президента?

- В том и проблема, что это не понятно. Сейчас всем ясно, что президент ставит задачи, а правительство в ответе за их исполнение. А единый аппарат приведет к серьезному смешению стилей и моделей управления, и — к неразберихе. Если аппарат правительства будет растворен в аппарате президента, то станет неясно: кто виноват в проблемах и неудачах. А в элитах возникнет когнитивный диссонанс: ей станет непонятно, кто же главный в стране? Мне представляется, что эту часть реформы следует отложить до 2023 года, когда встанет вопрос о преемнике.

Кроме того, не нужно забывать, что Россия продолжает испытывать серьезное внешнее давление, и в такие периоды серьезные структурные реформы во власти, спецслужбах и гражданских ведомствах нежелательны и даже вообще противопоказаны.

- В числе возможных реформ упоминается отмена или модернизация муниципального фильтра перед губернаторскими выборами…

- Эта дискуссия идет очень живо, и в ее ходе экспертное сообщество раскололось на две части. Одни говорят, что муниципальный фильтр необходимо сохранить, но видоизменить, другие настаивают на его полной отмене. Итоговое решение будет зависеть от того, насколько сильно у федеральной власти желание усилить влияние партий на избирательный процесс. Если Администрация президента хочет, чтобы партии были не только влиятельными, но и многочисленными, то им нужно дать возможность выдвигать кандидатов с минимальными преградами. Дело в том, что иначе к 2019 году большинство зарегистрированных в России партий закончат летальным исходом. Для того, чтобы жить, партия должна принимать участие во всех федеральных и региональных кампаниях. Если на протяжении нескольких циклов она не может выдвинуть своих кандидатов - то просто автоматичес-ки упраздняется Минюстом. То есть, если фильтр останется прежним, то вместо слухов о либерализации мы увидим вторую волну зачистки «партийной поляны». (Система, как во второй половине «нулевых», станет семипартийной, или даже меньше, - М.З. - Кстати, уже тот факт, что Путин планирует выдвигаться в президенты не от партии, а в качестве самовыдвиженца, должен навести партийных боссов на грустные мысли).

- Премьер Медведев вписывается в программу готовящихся путинских реформ, или его может ожидать отставка?

- По информации моих источников, до майской инаугурации президента это правительство досидит. Хотя все будет возможно, если вдруг в ближайшие месяцы резко ухудшится экономическая конъюнктура.

Андрей НЕЧАЕВ, бывший министр экономики России:

- Готовящаяся экономическая реформа — не новость. Когда Путин создавал несколько экспертных групп по разработке новой социально-экономической программы - было понятно, что реформа готовится под его новый президентский срок. И он сам, и авторы программ не скрывали необходимости скорректировать экономический курс. Наиболее известные авторы — это группа Алексея Кудрина, группа Бориса Титова и — Министерство экономики, которое занимается этим по долгу службы. В разных программах много общего: говорится о развитии рыночных институтов, о необходимости судебной реформы, о снижении административно-коррупционного давления на бизнес… То есть, – обо всем, что называется созданием благоприятного предпринимательского климата. Но есть одно принципиальное различие.

Титов предлагает провести так называемую управляемую эмиссию: напечатать денег и раздать их целевым образом под те проекты, которые могут стать локомотивами экономики. А для того, чтобы за всем этим наблюдать и отвечать - создать при правительстве некий центр модернизации.

Кудрин категорически против такой эмиссии.

Пока президент принял к сведению эти предложения и проекты программ, но не анонсировал, какой вариант ему более симпатичен. Время для принятия решения у него есть, но сокращается.

Чего боюсь я: что Путин пойдет по пути Михаила Сергеевича. У Горбачева в свое время тоже была альтернатива: правительственная программа Рыжкова и рыночная – «500 дней», которую делали Явлинский и Шаталин. Но Михаил Сергеевич не смог сделать выбора и как человек, склонный к компромиссам, предложил всем сесть за общий стол и сделать единую программу. В итоге совместить несовместимое не получилось. Какая-то программа была написана, но она оказалась совершенно неприменимой, и все закончилось коллапсом советской экономики.

Чтобы избежать печальных последствий, нужно четко определиться: либо мы идем на управляемую эмиссию понимая, что уровень огосударствления экономики остается при этом по-прежнему высоким, либо мы идем развивать рыночные институты. Это — разные позиции, совместить которые невозможно, и тут президент должен определится, выбрать что-то одно, и в дальнейшем следовать этому курсу, не метаться.

- Те или иные реформы могут повлиять на судьбу правительства и спровоцировать отставку Медведева?

- Я отнюдь не уверен, что отставка правительства вообще произойдет в ближайшие годы. Но если это и случится — то еще до выборов. Это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в экономике. Пока она вселяет скромный, но все же — оптимизм. Это значит, что позиции Медведева вполне прочны. Понятно, что отставка правительства - просто способ выпустить пар и «спустить всех собак», обвинить кабинет в кризисных явлениях. Это хороший пиаровский и политический ход, но - только когда в нем есть необходимость. Путин не любит расставаться со своими преданными кадрами, у него их не так много, поэтому без особой необходимости делать этого не станет. Поэтому я сомневаюсь, что мы увидим нового премьера.

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