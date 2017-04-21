/Поглед.инфо/ Смутът в Русия завършва. И службите на националната сигурност ще почукат на вратата на всеки, който не иска да живее честно...

Вчера бях претоварен от работа и пропуснах любимия ми празник. Но днес реших да се поправя.

Тази доблестна организация унищожаваше нацисти, прозападни либерали, монархисти-врангеловци, бандеровци и други предатели, дълго преди наследниците им да се появят отново и да се поставят в услуга на днешните световни „мейнстрийм” политици...

Честит рожден ден, другари от СМЕРШ!

(рус.ез.)

День рожденья СМЕРШ

Смута на Руси заканчивается. И госбезопасность придёт к каждому, кто честно жить не хочет. Площадь тайги за 25 лет выросла на 30%, это никуда не годится!

Внутренний враг распирает державу,

Втыкая ей нож в неокрепшую спину.

Змеиные гнёзда готовятся к родам

Мешая одной, неделимой, единой.

Внутренний враг разлагает державу,

Предатели ждут долгожданного часа.

Но люди из стали несут свою миссию,

Веря в незыблемость выбранной должности —

Опричники русского ясного неба…

Молот Родины — Опричники Русского Неба

Вчера заработался и пропустил свой любимый праздник. Но сегодня решил оперативно исправиться.

С днём создания СМЕРШ, товарищи!

Эта доблестная организация уничтожала нацистов, либералов-западников, монархистов-хрустобулочников, бандеровцев и прочих предателей ещё задолго до того, как это стало мейнстримом.

Дедушка с двумя братьями ловил вонючих бандерлогов по вонючим схронам, а чем я хуже?

Докладываю: за прошедший год нами ликвидирована шпионская сеть «People In Need» в ДНР, выявлен на территории РФ и выдворен обратно в Руину ряд «вытиранов АТО», обезврежено две пропагандистские бот-сети (сейчас работаем над третьей), организованы бойкоты ряда поддерживающих нацистскую хунту «диячив культуры», существенно пополнена база активных сторонников русофобско-нацистского режима Порошенко, освещена диверсионная деятельность «Альфа-банка» (который пытался банкротить «Уралвагонзавод» и совершать ряд других диверсий экономического характера), переданы в соответствующие службы данные ряда провокаторов, призывавших к насильственному свержению конституционного строя в России.

Как говорил Жеглов, «Даже если я парочку таких за год поймаю, то уже свою зарплату отработаю. А я, по счастью, намного больше таких ловлю».

Да и в целом по службе за год много достижений: Улюкаев сидит, Белых сидит, Мальцев лежит, один Навальный сидит, второй Навальный стучит.

Да, ещё очень много работы: и СБУ готовит своих недоделанных диверсантов, и ИГИЛ засылает в Россию террористов, и провокаторы-западники пытаются вызвать в стране смуту. Но это не повод отчаиваться – глаза боятся, а руки делают.

Россия всегда в периоды своего наивысшего развития опиралась на аналогичные СМЕРШ структуры, начиная с опричников Ивана Грозного.

И если понадобится, то мы всех врагов построим. Мы это, офицеры комендатуры, понимаешь, мы, как говорится, при исполнении. Закон порядка требует.

Смута на Руси заканчивается. И госбезопасность придёт к каждому, кто честно жить не хочет. Площадь тайги за 25 лет выросла на 30%, это никуда не годится!

С праздником, мужики!

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