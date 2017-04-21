/Поглед.инфо/ Смутът в Русия завършва. И службите на националната сигурност ще почукат на вратата на всеки, който не иска да живее честно...
Вчера бях претоварен от работа и пропуснах любимия ми празник. Но днес реших да се поправя.
Тази доблестна организация унищожаваше нацисти, прозападни либерали, монархисти-врангеловци, бандеровци и други предатели, дълго преди наследниците им да се появят отново и да се поставят в услуга на днешните световни „мейнстрийм” политици...
Честит рожден ден, другари от СМЕРШ!
(рус.ез.)
День рожденья СМЕРШ
Смута на Руси заканчивается. И госбезопасность придёт к каждому, кто честно жить не хочет. Площадь тайги за 25 лет выросла на 30%, это никуда не годится!
Внутренний враг распирает державу,
Втыкая ей нож в неокрепшую спину.
Змеиные гнёзда готовятся к родам
Мешая одной, неделимой, единой.
Внутренний враг разлагает державу,
Предатели ждут долгожданного часа.
Но люди из стали несут свою миссию,
Веря в незыблемость выбранной должности —
Опричники русского ясного неба…
Молот Родины — Опричники Русского Неба
Вчера заработался и пропустил свой любимый праздник. Но сегодня решил оперативно исправиться.
С днём создания СМЕРШ, товарищи!
Эта доблестная организация уничтожала нацистов, либералов-западников, монархистов-хрустобулочников, бандеровцев и прочих предателей ещё задолго до того, как это стало мейнстримом.
Дедушка с двумя братьями ловил вонючих бандерлогов по вонючим схронам, а чем я хуже?
Докладываю: за прошедший год нами ликвидирована шпионская сеть «People In Need» в ДНР, выявлен на территории РФ и выдворен обратно в Руину ряд «вытиранов АТО», обезврежено две пропагандистские бот-сети (сейчас работаем над третьей), организованы бойкоты ряда поддерживающих нацистскую хунту «диячив культуры», существенно пополнена база активных сторонников русофобско-нацистского режима Порошенко, освещена диверсионная деятельность «Альфа-банка» (который пытался банкротить «Уралвагонзавод» и совершать ряд других диверсий экономического характера), переданы в соответствующие службы данные ряда провокаторов, призывавших к насильственному свержению конституционного строя в России.
Как говорил Жеглов, «Даже если я парочку таких за год поймаю, то уже свою зарплату отработаю. А я, по счастью, намного больше таких ловлю».
Да и в целом по службе за год много достижений: Улюкаев сидит, Белых сидит, Мальцев лежит, один Навальный сидит, второй Навальный стучит.
Да, ещё очень много работы: и СБУ готовит своих недоделанных диверсантов, и ИГИЛ засылает в Россию террористов, и провокаторы-западники пытаются вызвать в стране смуту. Но это не повод отчаиваться – глаза боятся, а руки делают.
Россия всегда в периоды своего наивысшего развития опиралась на аналогичные СМЕРШ структуры, начиная с опричников Ивана Грозного.
И если понадобится, то мы всех врагов построим. Мы это, офицеры комендатуры, понимаешь, мы, как говорится, при исполнении. Закон порядка требует.
Смута на Руси заканчивается. И госбезопасность придёт к каждому, кто честно жить не хочет. Площадь тайги за 25 лет выросла на 30%, это никуда не годится!
С праздником, мужики!
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