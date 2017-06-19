/Поглед.инфо/ Роснефт отвори първото нефтено местонахождение в шелфа на Лаптево море, като по този начин се създава добра основа за целия руски енергиен сектор. Още не е ясно кога новият нефт ще донесе първата печалба.

Съдбата на новото местонахождение е свързана с геополитиката, като, например, дали Конгресът на САЩ ще приеме нови санкции, както и дали Катар ще инвестират пари в проекта. Освен това е необходимо съживяване на руския ледоразбивачен флот.

/рус.ез./

Россия сделала большой шаг на пути к лидерству на шельфе Арктики

Роснефть открыла первое нефтяное месторождение на шельфе моря Лаптевых, создав тем самым задел для всей российской энергетики. Но пока неясно, когда новая нефть принесет первую прибыль. Судьба нового месторождения увязана с геополитикой, например с тем, примет ли Конгресс США новые санкции и вложит ли в проект деньги Катар. Кроме того, сперва понадобится возродить российский ледокольный флот.

Российский нефтяной гигант «Роснефть» объявил себя первооткрывателем месторождений углеводородов на шельфе Восточной Арктики. Действительно, в воскресенье стало известно, что бурение самой северной поисковой скважины «Центрально-Ольгинская-1» в Восточной Арктике на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых, которое компания начала еще в апреле, дало результат. Полученный керн (образец) оказался насыщен нефтью с преобладанием легких маслянистых фракций.

«Уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти, объем ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ», – заявила Роснефть. Отбор керна продолжается – и в компании надеются, что ресурсный потенциал нового месторождения увеличится по мере бурения.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, прогнозные извлекаемые ресурсы Хатангского участка составляют 58,6 млн тонн по нефти (плюс конденсат) и 116,5 млрд кубометров газа. Бурение на шельфе Восточной Арктики (которое производилось впервые в истории) осуществлялось с берега, что позволило значительно снизить затраты. При этом Роснефть подготовилась к бурению в рекордно короткие сроки. В последние пять лет компания вложила 100 млрд рублей в разработку арктического шельфа, но в следующие пять лет (2017–2021 гг.) намерена увеличить инвестиции в 2,5 раза – до 250 млрд рублей.

«Фактически начинается работа по целой нефтегазоносной провинции, которая, даже по предварительным данным, содержит миллионы тонн условного топлива, – заявил президент Владимир Путин в ходе телемоста на старте бурения, предупредив: – Это только первая скважина. Впереди огромная работа».

Вот и Роснефть рассчитывает, что успех на скважине «Центрально-Ольгинская-1» откроет перспективы обнаружения и других месторождений на шельфе Восточной Арктики. По мнению специалистов, предполагаемые запасы углеводородов в российской Арктике в целом оцениваются в 100 млрд тонн нефтяного эквивалента.

Понадобится ледокольный флот

«На фоне снижения добычи в Западной Сибири очень важными становятся две основные наши территории добычи: Восточная Сибирь и Арктика», – пояснил газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Но проблема Восточной Сибири – это дорогое строительство инфраструктуры и логистика, потому что в основном эти месторождения будут работать, например, на Юго-Восточную Азию, отметил собеседник.

«А вот Арктика становится принципиально важным регионом, там может быть сконцентрировано в ближайшие 10–15 лет до 30 процентов всех мировых запасов энергоносителей, с учетом их исчерпания», – подчеркнул эксперт. За счет потепления очень серьезно упрощается процедура добычи, паковый лед меньше собирается, а следовательно, снижается стоимость работы платформы, открываются новые каналы доставки, напомнил Абзалов.

Подготовка к добыче займет годы и годы

Однако Абзалов не берется предсказать, сколько лет пройдет до начала добычи нефти на открытом месторождении. «Основная проблемная часть связана с созданием инфраструктуры», – отметил он. Кроме того, для строительства, освоения и бурения необходим ледокольный флот, который надо заново создать. Сейчас он фактически уже создается, добавил он.

По мнению Абзалова, строительство инфраструктуры и добыча на арктическом шельфе – очень высокотехнологичный процесс, который будет серьезным вызовом для Роснефти. Она, как и другие российские компании, пока обладает не всеми необходимыми технологиями. Раньше это компенсировалось поставками оборудования из-за рубежа, в частности от американской ExxonMobil. Но после введения Западом санкций сотрудничество стало невозможным. За время санкций Роснефти удалось лишь отчасти компенсировать утрату доступа к западным технологиям. Поэтому промышленная добыча будет во многом зависеть от способности компании самостоятельно освоить необходимые технологии или найти новые источники поставок оборудования.

Освоение месторождения упирается также в цену на нефть из него и в вопрос, на какие рынки поставлять ее, отметил Абзалов. Это подразумевает и качество нефти, и сложность, а соответственно, дороговизну ее добычи, и стоимость логистики. Станет ли месторождение рентабельным, подчеркнул эксперт, станет понятно только на более поздних этапах, когда будут просчитаны и подготовлены конкретные проекты.

Еще один момент – это финансы. Ни одна компания самостоятельно не потянет такие крупные проекты в полном объеме, ей приходится привлекать деньги со стороны, указал Абзалов.

«Если сейчас ограничат финансирование российской нефтянки, например вклады в российские компании, то это станет делом достаточно сложным. Придется либо китайцев привлекать, либо индусов, либо еще кого-нибудь, кто с этим связан», – подчеркнул собеседник. Это могут быть и катарские инвесторы, которые, кстати, активно работают с Роснефтью и даже входят в число ее акционеров, подчеркнул эксперт. Таким образом, многое будет зависеть от новых санкций, которые могут быть введены.

В то же время Абзалов считает, что потенциал для освоения арктического направления у Роснефти есть – и она вполне способна справиться с этой задачей.

Напомним, в ходе прямой линии в четверг Путин заявлял, что Арктика – очень перспективный с точки зрения экономики, а также обеспечения национальной безопасности регион. В этой связи он подчеркнул, что Россия должна обозначить свой приоритет в Арктике, обеспечить там свой суверенитет, безопасность хозяйственной деятельности и транспортных маршрутов.

«Россия прирастает Арктикой – это невероятно большой тренд, в котором будет развиваться наше государство. У нас здесь достраивается самый большой и проходимый в мире атомный ледокол. Будут строиться другие корабли», – заявлял ранее газете ВЗГЛЯД директор исследовательских программ экспертной группы PieR Александр Серавин. По его словам, Арктика станет «большим направлением: должны оживиться Мурманск, Архангельск, откроется Северный морской путь».

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