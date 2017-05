/Поглед.инфо/ На офшорните фирми е обявена война. Влагайки в офшорни зони капитали и активи, фирмите нанасят изключително сериозни щети на страните, от които бягат. Тези страни се лишават от инвестиции, производствен капацитет, работни места; в държавните им бюджети не постъпват данъци; рязко пада възможността на управление на националната икономика.

В средата на десетилетието започна да се изгражда международна система за контрол над чуждестранните активи и капитали, с цел да се предотврати възможността на юридически и физически лица да се отклоняват от изпълнението на данъчните си задължения. Към днешна дата, тази система включва два основни елемента.

Първият е FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – американски закон от 2010 г. за данъчно облагане на чуждестранни сметки, основната цел на който е да предотврати укриването на данъци от граждани на САЩ, които работят и пребивават на територията на други държави. Това е закон с екстериториално действие. Този закон задължава банките и други финансови институции, опериращи по света, да предоставят информация за своите клиенти - физически и юридически лица (данни за номерата на сметките им, салдата и оборотите по тях) на Данъчната служба на САЩ (IRS). Фактически, банка или друга финансова институция на суверенна държава, попада под прекия контрол на IRS.

Вторият е система за контрол над чуждестранни активи и капитали - CRS (Common Reporting Standard), тоест, глобален стандарт за автоматичен обмен на данъчна информация. CRS е проект на G20 и ОИСР. През февруари 2014 г. страните от G20 го одобриха, а през октомври същата година 51 юрисдикции се подписаха под споразумението за автоматичен обмен на информация. Към днешна дата, споразумението обхваща повече от 100 юрисдикции. За отбелязване е, че то е подписано дори от такива юрисдикции, които винаги са принадлежали към категорията на класически офшорни зони: британските Вирджински острови, Белиз, Бермудските острови, островите Джърси и Гърнси, Кипър, Швейцария, Холандия, Панама, Бахрейн, Ливан. Русия също подписа, че се присъединява към споразумението за обмен на данъчна информация, считано от 01 януари 2018 г. Офшорният свят започва да се свива като шагренова кожа.

(рус.ез.)

Соединённые Штаты как всемирный офшор

Офшорам в мире объявлена война. Вывод в офшорные юрисдикции капиталов и активов компаний наносит странам, из которых они бегут, серьёзнейший ущерб: эти страны лишаются инвестиций, производственных мощностей, рабочих мест; государственные бюджеты недополучают налоги; снижается управляемость национальной экономики.

Война против офшоров выражается в том, что, с одной стороны, на международном уровне происходит демонтаж офшоров; с другой стороны, в ряде государств принимаются меры по возврату капиталов и активов из офшорных юрисдикций, перекрываются каналы их дальнейшего вывода за рубеж.

В середине текущего десятилетия стала складываться международная система контроля над зарубежными активами и капиталами с тем, чтобы не допустить уклонения юридических и физических лиц от выполнения ими своих налоговых обязательств. На сегодняшний день эта система включает в себя два основных элемента.

Первый элемент - FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), американский закон 2010 года о налогообложении иностранных счетов, главная цель которого препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, работающих и проживающих на территории других государств. Здесь мы имеем дело с законом экстерриториального действия. Он обязывает банки и другие финансовые институты, действующие во всех странах мира, предоставлять информацию о своих клиентах - физических и юридических лицах (данные о номерах счетов и остатках на них, а также оборотах по счетам) налоговой службе США (IRS). Фактически банковская или иная финансовая организация суверенного государства попадает под прямой контроль IRS. Ещё есть вариант межгосударственного соглашения той или иной страны с Соединёнными Штатами, при котором IRS взаимодействует с государственной налоговой службой другой страны. Подобные соглашения у США имеются с Норвегией, Испанией, Великобританией, Мексикой, Швейцарией, Францией, Германией, Канадой, Италией, Японией и рядом других стран. С Россией соглашения нет, поэтому российские банки и иные финансовые организации с 2015 года вынуждены взаимодействовать с IRS напрямую.

Механизм FATCA – улица с односторонним движением. Этот американский закон предусматривает обязательства других юрисдикций предоставлять Соединённым Штатам необходимую информацию, но не содержит аналогичного обязательства с их стороны в отношении других государств.

Второй элемент системы контроля над зарубежными активами и капиталами – CRS (Common Reporting Standard), глобальный стандарт для автоматического обмена налоговой информацией. CRS – проект G20 и ОЭСР. В феврале 2014 года G20 одобрила его, а в октябре того же года 51 юрисдикция подписала соглашение об автоматическом обмене информацией. На сегодняшний день соглашение охватывает более сотни юрисдикций. Что примечательно, его подписали даже те юрисдикции, которые всегда относились к разряду классических офшоров: Британские Виргинские острова, Белиз, Бермудские острова, острова Джерси и Гернси, Кипр, Швейцария, Нидерланды, Панама, Бахрейн, Ливан. Россия также присоединилась к соглашению, обмен информацией налогового характера начнётся с 1 января 2018 года. Чуть ли не каждый месяц к соглашению CRS присоединяется новая юрисдикция. Офшорный мир в результате начинает сжиматься, как шагреневая кожа. G20 и ОЭСР, руководители отдельных государств, подписавших соглашение CRS, делают всё более решительные заявления о том, что против юрисдикций-аутсайдеров будут применяться санкции.

В 2014-2015 гг. казалось, что победа над офшорами близка, но уже к началу прошлого года такое ощущение исчезло. Причиной этого стала странная (на первый взгляд) позиция Вашингтона, который до этого активно подвигал G20 и ОЭСР к запуску проекта CRS. Все полагали, что США, объявившие еще в начале 2000-х годов крестовый поход против офшоров и принявшие в 2010 году закон FATCA, будут в числе первых государств, подписавших соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией. Однако время шло, а США документ не подписывали. Наконец, после долгого молчания в Вашингтоне заявили, что Америке вполне хватает своего закона FATCA для того, чтобы вести борьбу с нездоровыми офшорными привычками своих граждан и компаний. То есть Вашингтон отмежевался от тех правил борьбы с офшорами и налоговыми уклонистами, которые он навязывал остальному миру.

Подобный приём США использовали уже не раз. Одним из первых международных документов, направленных против налоговых уклонистов, считается Конвенция ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 ноября 1988 года, вступившая в силу 1 апреля 1995 года после ратификации пятью государствами: США, Дания, Финляндия, Нидерланды, Швеция. В 2013-2014 гг. Великобритания и Нидерланды распространили действие конвенции на свои зависимые территории: Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гернси, Гибралтар, Джерси, Каймановы острова, Монтсеррат, остров Мэн, острова Тёркс и Кайкос, Аруба и др. У США также имеются территории с подобным статусом (Виргинские острова, Гуам, Пуэрто-Рико), но до сих пор Вашингтон не принял на себя обязательства в рамках конвенции по указанным территориям.

Чтобы как-то смягчить шоковый эффект заявления о «неготовности» США присоединиться к CRS, администрация Обамы стала оправдывать свою позицию совсем уже неуклюжими аргументами: мол, администрация утратила контроль над Конгрессом США, а тот «не даст добро». Сегодня долгосрочная линия поведения Вашингтона в отношении офшоров уже очевидна: максимально «зачищать» все традиционные офшоры, превращая одновременно Соединённые Штаты в единственный, глобальный офшор. Всё, что нужно для этого, у Вашингтона имеется.

Во-первых, особенностью американской экономики является наличие гигантского количества трастов (фондов доверительного управления) и возможность открытия новых трастов. Учредителями и бенефициарами трастов могут быть как американские физические и юридические лица, так и нерезиденты. Классический траст, согласно англо-саксонскому праву, предусматривает передачу прав собственности трастовому фонду, оставляя за первоначальным собственником, который становится бенефициаром траста, право пользования. Такая лукавая схема делает трасты юридическим убежищем для собственника. Плюс к этому трасты имеют особый налоговый режим, позволяющий новоявленным бенефициарам добиваться большой «налоговой экономии». Если траст получает статус благотворительного фонда, он вообще освобождается от корпоративного налога на прибыль (в США – 35%) и налога на имущество.

Во-вторых, внутри США появляется достаточно много внутренних зон с особым режимом налогообложения и пониженной «прозрачностью» операций и счетов зарегистрированных там компаний. Это такие штаты, как Делавэр, Калифорния, Нью-Йорк, Невада, Южная Дакота и Вайоминг. Многие из них становятся весьма привлекательными для иностранных инвесторов. Например, если компания, созданная в штате Вайоминг, является на 100 процентов иностранной и не осуществляет никаких операций по ведению бизнеса на территории США, то она освобождается от уплаты налогов. Эту компанию без натяжки можно считать офшорной. После того как в мире начались массовые утечки информации о клиентах традиционных офшоров, многие из них рванули в «налоговые оазисы» США. И год назад фирма Rothschild & Co открыла отделение в городе Рено (штат Невада) и стала заниматься переводом счетов богатых иностранных клиентов из таких офшоров, как Бермудские острова, через управляемые Ротшильдами трастовые фонды в Неваду.

В-третьих, весьма привлекательным для нерезидентов в США является рынок недвижимости. Правила работы на этом рынке таковы, что покупатели из других стран могут сохранять свою конфиденциальность. Коррупционеры и представители серого и чёрного бизнеса со всех уголков мира тянутся к американскому рынку недвижимости, который очень удобен для отмывания грязных денег. Недавно опубликован доклад организации Transparency International под названием Doors Wide Open: Corruption and Real Estate in Four Key Markets («Широко открытые двери: коррупция и рынок недвижимости в четырех главных странах»). Так вот: США включены в список ведущих рынков недвижимости, предназначенных для отмывания грязных денег наряду с Австралией, Канадой и Великобританией. Приведу лишь одну цифру из доклада. В мегаполисе Нью-Йорке 62% сделок по приобретению недвижимости стоимостью свыше 2 млн. долл. иностранцами были оплачены наличными – и это в стране, которая на весь мир трубит, что она борется с наличными деньгами как питательной почвой для терроризма, коррупции и чёрного бизнеса.

В-четвертых, играет роль наличие в сфере влияния США юрисдикций с не очень внятным статусом. Это упомянутые выше Виргинские острова, Гуам и Пуэрто-Рико (например, автономная территория Пуэрто-Рико, как пишут справочники, находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью; действие на территории Конституции США ограничено; верховная власть принадлежит Конгрессу США, но территория имеет собственную систему самоуправления).

Такой неопределённый статус и позволяет использовать названные территории в качестве офшоров. Недавно в США отмечалась круглая дата – 100-летие приобретения Виргинских островов (бывшая Датская Вест-Индия). На статус самостоятельного штата острова не тянут, Вашингтону они нужны именно в том статусе, какой им присвоен официально - «неинкорпорированной территории». А фактически это офшорная территория под контролем США. Приведу справку: «В 1939 году Американские Виргинские острова были выведены из таможенной системы Соединенных Штатов. Теперь это совершенно уникальное, единственное в мире место, где лица, не являющиеся гражданами США, вправе учреждать освобожденные от уплаты налогов предприятия под флагом США. При этом у самих американцев, в том числе жителей островов, такого права нет! Это можно назвать «офшором с особым цинизмом» – фактически через Виргинские острова США лишают другие страны части доходов. Кстати, похожая система действует и рядом, на Британских Виргинских островах, которые вообще считаются офшорной столицей мира».

Здесь, однако, следует сделать одно уточнение. Вашингтону не нужны никакие офшорные конкуренты, в том числе Британские Виргинские острова. Да, действительно, они считались когда-то «офшорной столицей мира», но в 2013 году случился очень громкий скандал под названием Offshore leaks. Некая организация под названием «Международный консорциум журналистских расследований» обнародовала информацию общим объемом 260 гигабайт, всего 2,5 миллиона документов. Это регистрационные данные 122 тысяч офшорных компаний Британских Виргинских островов; списки лиц, пользовавшихся офшорами; копии личных документов, в том числе паспортов; переписка; информация о банковских операциях и другие базы данных, имеющих отношение к политикам и бизнесменам мирового уровня, крупнейшим компаниям и банкам. В документах фигурируют имена 130 тысяч человек из 170 стран. Я уже писал о том, что за эфемерным Международным консорциумом журналистских расследований стояли американские спецслужбы, которые подключены к работе по глобальной зачистке офшоров – всех, кроме глобального американского. Так что Британские Виргинские острова как офшор приказали долго жить. Их место готовятся занять Американские Виргинские острова.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели