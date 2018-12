/Поглед.инфо/ Цитат:



В седмичния аналитичен доклад “Russia in Review”, Вашингтонският център за изследване на войната (Institute for the Study of War) предположи, че Руската федерация подготвя химическа атака в Украйна. Това предава УНН. "Русия може да изфабрикува или да започне атака с използването на химическо оръжие срещу Украйна, за да създаде фалшив повод за ескалация", пишат американски експерти. В Центъра за изследване на войната смятат, че Кремъл създава необходимите предпоставки за ескалация на конфликта с Украйна, включително за открито нахлуване.

Анализаторите припомниха събитията в Сирия, където Русия и режимът на Асад на 24 ноември изфабрикуваха атака с използването на химическо оръжие, след което Руската федерация отговори на тази "атака" с удари на руските изтребители. В САЩ предполагат, че с химическа атака Кремъл може да прекъсне Обединителния събор на украинските църкви на 15 декември.

"Кремъл сега може да разчита, че може да използва същата игра в Украйна. Путин може да се опита да отклони вниманието на правителството на Порошенко от военните действия за да прекъсне предстоящата среща на 15 декември в Киев, на която официално ще бъде обявена автокефалията на Украинската православна църква“ - е казано в доклада.

Страната, която, съжалявам, се пръDна на русофобията, дава разрешение на своите зъбни колелца за мръсна провокация с химическо оръжие.

На мястото в нашето Министерство на външните работи бих започнал пропагандна кампания на тема "Химическа провокация на Украйна по команда от САЩ".

И въоръжените сили на Руската федерация - може би, е необходимо да се подготвят ...

Пъ.съ. Галапероидът (вид невролептик – бел. пр.) във Вашингтон явно е свършил.

И не са го доставяли в Украйна.

Психиатрите са безсилни.

Превод: М.Желязкова

