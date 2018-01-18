/Поглед.инфо/ Четейки чуждестранните медии, понякога се дивя на стереотипите за Русия, с които западната журналистика държи в плен своите читатели. Във връзка с това, реших да подбера шест от най-популярните легенди, които най-често се използват в материалите за Русия.

1. Всяко, дори и незначително събитие, което се случва в Русия, се разглежда през призмата на психологическия портрет на президента Владимир Путин. Дори и да не е свързано с голямата политика – бъдете сигурни: Путин е този, който или определя насоката, или замисля нещо, или го прави, за да си повиши рейтинга, или просто, за да начеше своето самолюбие. А ако Мария Захарова на брифинг се появи в зелени обувки, то това е послание към представителите на партиите от този цвят и всичките им изявления против "Северен поток-2", Русия и Путин се разглеждат през призмата на същото ниво, като това за обувките...

2. Главният определящ вектор на външната политика на Русия е отношението със Съединените щати. И макар Путин и Лавров да твърдят, че Америка е само един от техните партньори, всъщност САЩ са алфата и омегата за руското външно министерство, правителството и лично за Путин. Всяко решение на руския лидер се взема с оглед на реакцията, която ще предизвика във Вашингтон. И това, разбира се, свидетелства, че Русия така и не успява да достигне и да изпревари своя вечен съперник...

(рус.ез.)

Современные мифы «прогрессивного» запада о «варварской» России

Читая иноСМИ, иногда диву даюсь, в плену каких стереотипов касательно России неполжЫвая западная журналистика держит своего читателя.

В связи с чем решила собрать для вас самые популярные «легенды осени», которые зачастую используются в материалах о России.

Итак:

1. Любое, мало-мальски значительное событие, происходящее в России, рассматривается сквозь призму психологического портрета президента страны Владимира Путина. Даже если на первый взгляд оно никак не связано с большой политикой, будьте уверены — Путин либо даёт кому-то сигнал, либо что-то замышляет, либо повышает свой рейтинг, либо просто тешит своё самолюбие. И если Мария Захарова на недавний свой брифинг вышла в зелёных туфлях — то это посыл представителям партии того же цвета, что все их выступления против «Северного потока-2» Россия и Путин рассматривают где-то на том же уровне, что и находятся эти самые туфли.

2. Главным определяющимся вектором внешней политики РФ являются отношения с США. И хоть Путин с Лавровым делают вид, что Америка для них всего лишь один из партнеров, на самом деле США — альфа и омега для российского МИДа, Правительства и лично Путина. Любое решение российского лидера принимается с учётом реакции на него из Вашингтона. И это, безусловно, свидетельствует о том, что Россия так и не смогла догнать и перегнать своего вечного конкурента. В качестве доказательства приводится критика новой стратегии национальной безопасности США, которую Путин охарактеризовал как «наступательную» и «агрессивную», чем подтвердил свои страхи и американское превосходство.

3. Украина, Сирия, вмешательство в чужие выборы, скандал с допингом и даже прошедшие в 2017 году совместные учения с Белоруссией — всё это свидетельствует о слабости путинского режима, отчаянно хватающего за любую возможность самоутвердиться. И только зомбированные россияне этого не понимают. В качестве примера приводятся совместные усилия США и Китая по нейтрализации ядерной угрозы с Корейского полуострова, к которым Россия не имела никакого отношения. От слова совсем. Просто потому, что не имела. Точка.

4. «Победа» России в Сирии — из той же оперы. Почему? Да элементарно! Миномётные атаки российской авиабазы Хмеймим подчеркнули уязвимость российского военного контингента. Россия оказалась зависимой от поддержки Ирана, хотя Москва не может не замечать, что Тегеран проводит собственную политику, неприемлемую для США, Саудовской Аравии и Израиля. То, что Асад никуда не ушёл и ИГИЛ на территории Сирии практически уничтожен — новость «второй свежести», о которой в США предпочитают не вспоминать, переключившись на смакование мелких пакостей, устроенных в период новогодних праздников российским военным.

5. Санкции. Это мой любимый пункт. Цитирую: «Влияние новых санкций на Россию будет усиливаться за счет неуклонно растущего влияния США на глобальном энергетическом рынке. Это оказывает давление на самую чувствительную экономическую составляющую России — цену на нефть». Особенно прекрасно это звучит на фоне нефтяных биржевых сводок, где Брент бьёт трехгодичный рекорд, и стоимости сжиженного газа, который, вопреки санкциям, Европа и США покупают у России, причём США — по заоблачной цене.

6. Экономика. «Российское правительство пытается сбросить со счетов слабые экономические показатели страны и не допустить роста инфляции, но оно по-прежнему не способно определить каких-либо источников роста экономики. По-видимому, Путин довольствуется экономическим застоем и, очевидно, рассчитывает на низкий спрос на реформы в разочарованном и дезорганизованном российского обществе. Тем не менее, ему нужно найти сильный посыл для своей президентской кампании. Потому что Алексей Навальный, который официально дисквалифицирован как кандидат на президентских выборах, уже мобилизовал недовольных «все теми же» перспективами России». Это оставлю без комментариев. Ибо любой, кто хоть раз мониторил страницы в соцсетях того же Навального, прекрасно понимает, на чем основана подобная «аналитика» и как делаются подобные же выводы. Странно лишь, что про резервный фонд, который, как известно — фсё, ничего пока не сказано. Но это, видимо, тема отдельного разговора ближе к выборам.

7. Собственно, выборы. Тут всё просто. Пообещать что-либо стране Путину нечего. Потому он просто предлагает самого себя. Тот факт, что лучшей предвыборной программой и агитацией для народа являются предыдущие годы его правления — для западных журналистов всё ещё остаётся тайной. Собственно, именно это и даёт им основание делать выводы, что русские — рабы привычек, которые привыкли к несменяемости власти. Что свидетельствует не в пользу их демократического уровня развития и автоматом вносит в список поборников авторитарных диктатур.

8. Вишенка на торте — ответ на вопрос, будет ли жизнь в России после… ЧМ 2018? Судя по прогнозам — нет! По мнению американских СМИ, будущее России по завершению международного футбольного чемпионата представляется бесперспективным. По причине, описанной в п.3. И ещё потому, что в обозримом будущем никаких грандиозных международных мероприятий на территории РФ не планируется. А это обязательно спровоцирует обострение комплекса неполноценности, ненужности, ощущение тотальной изоляции и вгонит в затяжную депрессию население страны. Которая привыкла везде и во всём участвовать. Причём, на ведущих ролях.

Эпилог или Чем сердце успокоится.

Да, новая революция в России образца 1917 года маловероятна. Однако «мир быстро движется вперёд, а Россия отстает всё больше, и всё меньше страна готова к решению проблем завтрашнего дня». В чем именно отстаёт Россия и куда движется этот мир — не уточняется. Однако, главная мысль — о том, что в России завтра всё будет хуже, чем вчера, которую так активно внушают западному читателю, говорит о том, что это, пожалуй, единственное, что Запад в состоянии спрогнозировать и продать не столько обывателю, сколько своим заказчикам. И меня это однозначно радует. Хотя бы потому, что явно свидетельствует о том, что русская политика, как и русская душа, которые (о, Боже!) могут себе позволить целых 9 дней выходных и новогодних гуляний — остаётся для них загадкой. Разгадать которую им не по силам.

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