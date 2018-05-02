/Поглед.инфо/ Натискът върху Русия се увеличава. Нахлуването на американци на територията на руското консулство в Сиатъл е най-новият акт в дългата верига провокации, целящи да демонстрират "слабостта" на Русия, допускаща отклонения от традиционната дипломатическа практика на "огледални отговори", съобщават от Филаделфия.

При това, бойкотът на представителите на САЩ, Великобритания и Франция на съвместния брифинг на Русия и Сирия в ООН по повод "химатаката в град Дюма"; на който брифинг беше дадена думата на свидетели и участници във фалшификацията на "атаката"; опитите им да лишат Русия от правото на вето в Съвета за сигурност на ООН или да "неутрализират" това право; както и заплахата на САЩ и Израел да атакуват руски военни, засега само в Сирия; подчертава стремежът им за постигане на целта по какъвто и да било начин, включително до избухването на глобална ядрена война...

Анализът на горните факти не е откъснат от общата обстановка в света: срещата на „Голямата седморка” в Торонто, Канада, на която е била поканена Украйна; тайната визита на Майк Помпейо – в качеството му на шеф на ЦРУ, в Пхенян; „кадифената революция” в Армения; смяната на приоритетите на Евросъюза за финансиране през периода 2020-2027 г. в ущърб на новите страни-членки от Централна Европа и пр.

(рус.ез.)

Табло. США и Израиль угрожают...

Давление на Россию усиливается. Вторжение американской стороны на территорию консульства РФ в Сиэтле стало очередным звеном в длинной цепи провокаций с целью демонстрации "слабости" России, допускающей отклонения от традиционной дипломатической практики "зеркальных ответов", сообщают из Филадельфии. При этом бойкот представителями США, Великобритании и Франции совместного брифинга России и Сирии в ООН относительно "химатаки в Думе", где было предоставлено слово свидетелям и участникам фальсификации данной "атаки", их попытки лишить РФ права вето в Совбезе ООН или "нейтрализовать" данное право, а равно угрозы США и Израиля атаковать российских военных, пока — только на территории Сирии, подчеркивают их стремление достичь поставленной цели любыми средствами, вплоть до развязывания глобальной ядерной войны…

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