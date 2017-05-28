/Поглед.инфо/ Спорът по повод президента Тръмп и Русия е в действителност битка между съперничещи помежду си конспиративни теории. Според враговете на президента, той е влязъл в споразумение с Владимир Путин, за да спечели изборите. Тръмп смята себе си за жертва на заговор, организиран от Барак Обама, с цел да го опетни и да го представи като Манджурския кандидат на Путин.



/рус.ез./

В шесть часов в субботу утром Трамп начал новый раунд в своей борьбе и разместил в Twitter такое сообщение: «Президент Обама подслушивал мои телефоны в октябре, как раз накануне выборов!» Многие средства массовой информации сразу же осудили этот твит и назвали его безосновательным. Джеймс Клэппер (James Clapper), директор Национальной разведки в администрации Обамы, кажется, с этим согласен. «Что касается аппарата национальной безопасности, находившегося под моим контролем, то с его стороны не осуществлялось никаких операций по подслушиванию ни в отношении президента, избранного президента в то время, ни в отношении его как кандидата или его кампании», — сказал Клэппер в воскресенье в беседе с телеведущим канала NBC Чаком Тоддом (Chuck Todd).

Обвинения со стороны Трампа и категорическое отрицание Клэппера не могут оба быть верными. Или могут? Клэппер, возможно, основывает свою позицию на юридическом толковании фразы «осуществлялось в отношении президента».



А что если АНБ осуществляло мониторинг звонков близких соратников Трампа, которые не были частью предвыборной кампании — людей, которые регулярно с ним разговаривали? В середине января BBC и компания McClatchy сообщили о том, что 15 октября прошлого года специальный суд, действующий на основе Закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (Foreign Intelligence Surveillance Act), одобрил проведение расследования в отношении российской активности в Соединенных Штатах, которое было сконцентрировано на неназванных коллегах Трампа — на трех из них, как сообщает BBC. Кроме того, в середине января газета The New York Times сообщила о «проведении масштабного расследования относительно возможных связей между российскими официальными лицами и коллегами Трампа».

Если мы предположим, что Агентство национальной безопасности действительно получило задание отслеживать разговоры троих соратников Трампа на основании принятого 15 октября решения либо иного распоряжения, то тогда легко представить себе сценарий, при котором и обвинения Трампа, и отрицание Клэппера являются верными.



Кто же может быть объектом такого рода расследования? Давайте попытаемся понять это на основании имеющейся информации. Во-первых, это Роджер Стоун (Roger Stone), неформальный политический советник Трампа. Во-вторых — Майкл Коэн (Michael Cohen), личный юрист Трампа, который в январе помог разработать мирный план для Украины, названный пророссийским газетой The New York Times. В-третьих, это может быть Майк Флинн (Mike Flynn), бывший советник Трампа по национальной безопасности, который в 2015 году получил за свое выступление деньги от российского правительства. Все трое имели какие-то связи с Москвой или с ее друзьями, и поэтому идея о том, что они находились под наблюдением, представляется по меньшей мере правдоподобной.



Если исходить из того, что наблюдение за ними проводилось, то из этого можно сделать следующий вывод: правительство фактически контролировало все разговоры Трампа по телефону с одним из его советников, с его юристом и его советником по национальной безопасности. Распечатки этих перехватов, вероятно, были доступны высокопоставленным лицам в администрации Обамы, занимавшимся вопросами национальной безопасности. При подобном сценарии прослушивание телефонных разговоров Трампа окажется масштабным, но и в этом случае заявление Клэппера может все еще оставаться верным — по крайней мере, в буквальном смысле — потому что Трамп не являлся непосредственным объектом прослушки.



Критики Трампа с особым презрением относятся к его утверждению о том, что теоретически возможное прослушивание осуществлялось по прямому указанию Обамы. Бывший официальный представитель президента опубликовал тщательно сформулированное заявление, в котором было сказано: «Ни президент Обама, ни кто-либо из сотрудников Белого дома никогда не давали указание о проведении слежки за гражданами Соединенных Штатов».



С точки зрения бюрократической процедуры слова этого официального представителя имеют смысл — Белый дом никогда не дает прямых указаний о проведении расследования на основании Закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA). Эта задача выпадает на долю Министерства юстиции, то есть на долю бывшего генерального прокурора Лоретты Линч (Loretta Lynch). Однако трудно поверить, что Линч не стала бы сообщать президенту о слежке за коллегами Трампа, ведь подобное расследование может привести к серьезным обвинениям в адрес Обамы в шпионаже внутри страны.



Насколько реалистичным является такой сценарий? На данный момент мы просто этого не знаем. Все зависит от того, являются ли достоверными сообщения СМИ о расследовании на основании Закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки, а также от того, кто являлся его объектами и каковы были его масштабы.



Администрация Трампа попросила Конгресс заняться этим вопросом, и поэтому, возможно, у нас скоро появится более надежная информация, на основании которой можно будет сделать выводы.



В любом случае, у нас уже есть достаточно сведений для опровержения утверждений о том, что обвинения Трампа являются «безосновательными». Собранная АНБ информация о телефонных переговорах коллег Трампа — в результате расследования на основании Закона о негласном наблюдении или просто в рамках обычной слежки за иностранными официальными лицами — пока не подтверждает информацию о связях избирательной кампании Трампа с российским правительством. Однако ситуация породила целые потоки утечек, поддерживающих впечатление о наличии этих связей.



Президент Обама предпринял по меньшей мере один шаг, который не может не усилить подобное впечатление. В последние дни работы его администрации он изменил правила распространения распечаток Агентства национальной безопасности, обеспечив таким образом их широкое распространение по многочисленным ведомствам, но минимизировав при этом попытки скрыть личные данные американских граждан, случайно попавших под организованное наблюдение. Официальные лица оправдывали этот шаг защитой от возможности сокрытия информации о вредоносном поведении России. Одно только это объяснение подкрепило представление о том, что Трамп был связан с Путиным, а изменение процедуры предоставило новые материалы в распоряжение тех людей, который устраивают утечки против Трампа.



Критики президента считают возмутительными любые предположения о том, что высокопоставленные сотрудники администрации Обамы могли организовать негласное наблюдение для того, чтобы использовать полученные данные против Трампа. Вместо этого они, вероятно, попросят нас поверить в альтернативную теорию заговора — в то, что Трамп является марионеткой Путина. Однако пока существует больше доказательств в пользу версии Трампа.

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* Майкл Дорэн является старшим научным сотрудником Гудзоновского института.

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