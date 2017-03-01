/Поглед.инфо/ Анализ на западните медии за причините за "любовта" на Тръмп към Русия, за излъчването му от руските канали, за гаранциите за прекратяване на войната в Украйна и за "ръката на Москва" в американските сепаратистки движения. Извадки:

"Много местни банки отказват да отпускат кредити на затъналите в дългове компании на сегашния американски лидер; поради това, Тръмп трябваше да намери други източници. Те се оказаха в Русия", пише The New York Times.

"Лидерът на Кремъл не само ефективно управлява Русия, той подкрепя световната идея на белия християнски национализъм... Ако сравним речите на Путин с инагурационната реч на Тръмп, все едно че са писани от един и същи човек...”, се казва в друга статия на The New York Times.

Според анализатор на The National Interest, относно Украйна може да се сключи аналогична сделка на тази за Австрия през 1955 г., когато съветските и съюзническите войски се изтеглиха от тази страна, при условие, че Австрия поддържа неутралитет и не влиза в НАТО.

В любопитен материал на The Washington Post се сочи, че ако Русия се е опитала да повлияе на американските избори, тогава нещо не е наред; в същото време, ако преди Доналд Тръмп често е бил излъчван по руските телевизионни канали, сега почти го няма. "Изглежда някой е дръпнал шалтера", сочи изданието и се опитва да обясни резкия спад на внимание към Тръмп в руските медии с две причини: първо, с противоречията в елита на Съединените щати; второ, с ожесточението на реториката в администрацията на американския президент, и оттам – опасенията на руските официални лица, че Тръмп ще започне да провежда не толкова благосклонна към Москва политика, обратното на това, което руските телевизии през последните няколко месеца настойчиво убеждаваха.

(рус.ез.)

«Трамп пожертвует НАТО ради украинской сделки с Путиным»

Западные СМИ о причинах «любви» Трампа к России, его исчезновении с российских каналов, гарантированном способе окончания войны на Украине и «руке Москвы» в американском сепаратистском движении.

Прошедшая неделя не отметилась какими-то громкими политическими событиями, которые вызвали бы живой интерес у западных СМИ. По-прежнему главной темой тамошних медиа является президентство Трампа и его возможные связи с Кремлем. Глава Белого дома подвергается колоссальной информационной атаке, главная цель которой, по всей видимости, корректировка Трампом его политики, прежде всего в деле взаимоотношений с Москвой. Впрочем, у происходящего есть свои плюсы. Главный из них – это то, что нынешняя ситуация наглядно демонстрирует нам всю «беспристрастность» западных средств массовой информации, а значит, и всю лживость демократической доктрины, основанной на якобы «объективных» СМИ. «Колокол России» представляет подборку наиболее любопытных публикаций в западной прессе за последнюю неделю.

Так, влиятельное американское издание The New York Times опубликовало материал под заголовком «Трамп и Россия: какие мотивы». В ней обозреватель Дэвид Леонхардт, следуя последней западной моде искать связи Трампа с Россией, пытается объяснить его «русофильство». Первая причина, по его мнению, это искреннее желание новоизбранного американского президента наладить отношения с Россией, которая вырастает из убежденности в том, что это будет полезно как для Москвы, так и для Вашингтона. Впрочем, обозреватель называет и две другие причины, среди которых значатся и интересы бизнес-империи Трампа.

«Причина любви Трампа к России, – пишет газета, – это, в том числе, бизнес-сговор». По словам Леонхардта, еще задолго до предвыборной гонки-2016 у Трампа возникли проблемы с кредитованием в Соединенных Штатах. «Дело в том, что многие местные банки просто-напросто отказались выдавать займы погрязшей в долгах компании нынешнего американского лидера», – утверждает обозреватель, добавляя, что из-за этого Трампу пришлось искать другие источники для получения кредитов. «И таким источником стала Россия», – отмечает The New York Times.

Пытаясь таким образом доказать политическую связь Трампа с Кремлем, издание ссылается на слова его сына Дональда Трампа-младшего. «На долю русских приходится весьма непропорциональная часть многих из наших активов, в том числе проекты Trump SoHo в Нью-Йорке и Дубае», – приводит Леонхардт слова сына нынешнего главы Белого дома. Учитывая, что Трамп во время предвыборной гонки отказался публиковать свои налоговые декларации, The New York Times делает вывод, что он не захотел этого делать по причине активного делового сотрудничества с кругами российских бизнесменов, факт чего миллиардер хотел сохранить в тайне. Другим мотивом «любви Трампа к России», считает Леонхардт, является идеологическая близость нового главы Белого дома и президента России Владимира Путина.

«Кремлевский лидер не просто эффективно управляет Россией, он несет в своих руках мировую идею белого христианского национализма, согласно которому ислам и так называемые «закулисные мировые элиты» являются главными врагами человечества», – пишет обозреватель. По его словам, сходство тем более очевидно, если сравнить некоторые выдержки из речей Путина с инаугурационной речью Трампа. «Произнесенные им при вступлении в должность выражения звучали так, как если бы их написали те же люди, которые пишут речи российскому лидеру и всем представителям российской консервативной политической элиты», – замечает журналист The New York Times.

Конечно, Россия в целом и российский лидер в частности за последние годы стали неформальными лидерами консервативной части человечества, несогласной с творящейся на Западе вакханалией либеральных ценностей. Вопрос только в том, откуда журналист The New York Times увидел во Владимире Путине исламофоба? Возможно, что обозреватель одного из самых влиятельных американских изданий не в курсе, что в России около 20 процентов населения – мусульмане, которые веками живут вместе с христианами на одной земле, а не прибыли в страну качестве беженцев, как в Соединенных Штатах. Посему российский лидер просто не может быть исламофобом. В противном случае Россия уже давно погрязла бы в межконфессиональных конфликтах. Кроме того, уважаемый Дэвид Леонхардт даже не привел доказательств той самой «нелюбви» Путина к мусульманам. Удивительный непрофессионализм, который, к сожалению, в последнее время становится характерной чертой даже самых крупных западных СМИ.

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В свою очередь, в издании The National Interest появился материал Дугласа Макгрегора – одного из представителей американской политической элиты. В своем материале под заголовком «Сможет ли Трамп достичь соглашения с Путиным на Украине» автор утверждает, что для того, чтобы иметь в этом деле успех, Трампу и вообще американскому истеблишменту как таковому нужно следовать одному совету, который был дан в 1947 году тогдашнему президенту США Гарри Трумэну. «Суть его очень проста – требования к российской политике должны быть выдвинуты таким образом, чтобы у русских была возможность согласиться на них, не пожертвовав своим престижем в глазах остального мира», – пишет Макгрегор.

По его словам, если просто предложить Москве уход из Крыма, как это делал Барак Обама, то переговоры вновь зайдут в тупик. «Американской элите все-таки следует понять, что полуостров никогда не был украинским, а был отдан Киеву Никитой Хрущевым, который, по слухам, принимал это решение в состоянии алкогольного опьянения», – пишет обозреватель. Остальная же часть Украины, по его мнению, – это уже совсем другой разговор. «Путину нужна вся Украина, но это невозможно, просто потому, что в стране живут миллионы человек, прежде всего молодежь, которая будет тем или иным путем сражаться против российской армии или поддерживающих Россию вооруженных отрядов», – полагает Макгрегор.

Задача Трампа, по его мнению, при условии неофициального признания Крыма российским, заставить Москву отказаться от претензий на всю остальную Украину, в том числе Донбасс. Сделать это можно, полагает обозреватель, основываясь на модели Австрийского государственного договора 1955 года. Как отмечает автор статьи, Австрия по итогам Второй Мировой войны была оккупирована советскими войсками и войсками союзников. Однако спустя 10 лет западные державы-союзницы и СССР согласились на восстановление суверенитета республики, но при условии невхождения ее в НАТО и военно-политическом нейтралитете вообще. По словам Макгрегора, для заключения сделки с Путиным Трамп вполне мог бы пожертвовать интересами Североатлантического альянса на Украине в плане размещения на территории этого государства вооруженных контингентов военного блока. «Как и в случае с австрийским примером, потенциальный Украинский государственный договор мог бы включать в себя пункты, которые бы запрещали создание на территории Украины военных баз иностранных государств и ее присоединение к тому или иному военно-политическому блоку», – утверждает Макгрегор.

Несомненно, в качестве варианта урегулирования идея вполне разумная. Если не брать во внимание, что Запад в любом случае не желает принимать Украину в НАТО. Во-первых, из-за территориальных проблем этой страны. А во-вторых, просто потому, что изначально Украина рассматривалась Западом не как равноправный партнер, а как плацдарм против России. И пока этот плацдарм нужен, его будут периодически подкармливать новыми траншами от МВФ, попутно промывая мозги населению пропагандой о «российской агрессии». ***

Любопытный материал опубликовало издание The Washington Post. В статье под названием «Если Россия и пыталась повлиять на американские выборы, то что-то явно пошло не так» обозреватель Эндрю Рот замечает, что если раньше Дональд Трамп был одной из самых заметных фигур на российском телевидении, то теперь его там практически не встретишь. «Такое ощущение, что будто бы кто-то щелкнул выключателем», – сетует он. По словам Рота, резкое уменьшение внимания российских медиа к Трампу произошло по двум причинам. Первое – это внутриэлитные противоречия в Соединенных Штатах.

Обозреватель The Washington Post полагает, что в Кремле не хотят давать антироссийскому лобби в Конгрессе поводов говорить о новом лидере Белого дома как о «прикормленным Москвой» политике. Посему дифирамбы в адрес Трампа на основных российских телеканалах решено было прекратить.

Вторая причина, пишет Рот, это ужесточение риторики администрации американского президента и, соответственно, опасения российских официальных лиц, что Трамп начнет проводить совсем не ту благожелательную по отношению к Москве политику, о которой так упорно на протяжении последних нескольких месяцев говорили на российских телеканалах.

Как утверждает обозреватель The Washington Post, команда резко снизить внимание к персоне Трампа и количество лестных отзывов о нем было получено российскими медиа еще 15 февраля. «Информации о Трампе на российском телевидении будет становиться все меньше до тех пор, пока внутриэлитные разборки в Вашингтоне не закончатся и политика в отношении России не будет определена. Тогда в Кремле решат, как и в каком ключе – положительно или отрицательном – освещать деятельность Трампа», – резюмировал Рот.

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В другом своем любопытном материале с провокационным названием «Отделением Калифорнии руководит Россия» обозреватель The New York Times Эндрю Крамер заявляет, что резкое усиление сепаратистских настроений в этом «золотом штате» началось сразу после избрания Трампа президентом. «Только лишь количество волонтеров для сбора подписей в пользу калифорнийского референдума о независимости увеличилось за последнее время с 400 до восьми тысяч человек», – пишет журналист, отмечая при этом, что, согласно проведенными компаниями Reuters/Ipsos опросу, выход Калифорнии из состава США поддерживает каждый третий житель штата.

По словам обозревателя, в этом также можно усмотреть «зловещую руку Москвы». Одним из доказательств этому, утверждает Крамер, является то, что одним из лидеров сепаратистского движения в Калифорнии является Луис Маринелли, постоянно проживающий не где-нибудь, а в российском Екатеринбурге. При этом Крамер в своем материале отмечает, что движение Маринелли «Yes California» получило некоторое время назад пожертвования на сумму 60 тысяч долларов от неустановленных источников. Кроме того, пишет обозреватель, неизвестные лица оплатили сторонникам независимости Калифорнии номера в московских гостиницах во время проходившего в сентябре прошлого года в российской столице конгресса сепаратистских группировок. «И хотя прямых доказательств участия Кремля в организации калифорнийского сепаратистского движения нет, те идеи, что высказывает организация «Yes California», полностью совпадают с внешней политикой Москвы», – заключает The New York Times.

В принципе, ничего удивительного, что на фоне всеобщего русофосбского помешательства в США американские СМИ принялись обвинять Москву даже в организации местных сепаратистских движений. Однако упускается из виду тот простой факт, что и избрание Трампа, и рост антиправительственных настроений на местах связаны с политикой вашингтонского истеблишмента, который в своем стремлении поддерживать мировую гегемонию путем ведения агрессивной внешней политики задвинул потребности миллионов своих граждан на задний план. И, увязнув в многочисленных развязанных по всей планете войнах, увлекшись свержением «недостаточно демократических режимов» в других странах, Вашингтон даже не заметил, как настроил против себя своих же собственных граждан. Посему желание американских СМИ обвинить Москву в подогревании сепаратистских настроений является ничем иным, как перекладыванием с больной головы на здоровую в попытке снять с себя ответственность за создавшееся положение.

Впрочем, если уж Россию в любом случае обвинят во всех смертных грехах, то почему бы Москве так или иначе не поддержать сепаратистские движения в Штатах? Достичь успеха и порвать с Вашингтоном они в обозримой исторической перспективе вряд ли смогут, однако нельзя не признать того факта, что за последние годы они сильно поднабрали в политическом весе, выйдя из абсолютного «маргинеса» и заявив о себе как о политической силе, с которой американская элита вынуждена считаться. Россия же вполне может вынести свою выгоду из продолжающегося усугубления внутриполитической обстановки в США. В том случае, если потребность в решении внутренних проблем перевесит необходимость ведения агрессивной внешней политики, Вашингтон в одно мгновение потеряет статус лидирующей мировой державы, что значительно облегчит Москве процесс заключения долгожданной геополитической сделки со слабеющей империей.