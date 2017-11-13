/Поглед.инфо/ На фона на завземането от сирийската армия на последната опора на забранената в Русия терористична организация “Ислямска държава” - град Абу Камал в провинция Дейр-ез-Зор, не толкова забележимо премина новината, че “Демократичните сили на Сирия” (SDG), а именно кюрдската група, толкова силно поддържана от САЩ в Дейр-ез-Зор, предаде на сирийските въоръжени сили най-богатия кладенец в региона – Ал-Табия.

Средствата за масова информация и аналитиците започват да размишляват как ще изглежда сега картата на Близкия Изток. А главното – как ще се изграждат отношенията с Путин, който не просто върна руското влияние в региона, а за последните две години направи от РФ ключов играч в този регион, без който вече не могат да бъдат решени никакви въпроси. Ако западните СМИ се стараят да не дадат гласност на дадената тема, отделяйки повече внимание на търсенето на хакерите, то турците пишат съвсем открито за това. Така тази седмица популярното турско издание Aydinlik Gazetesi публикува статия за победата на Русия в Близкия Изток с говорещо название: “Шах и мат на Путин: как Русия спъна американския проект “Израел 2”

В началото, както се полага на турско издание, там е отделено немалко внимание на кюрдите и опитите на някои сили, както на Запад, така и вътре в Турция да заложат на поканата на представители на Партията “Демократически съюз” (RYD) в Рожава на срещата на народите на Сирия в Сочи. Там отбелязват, че основната цел на Русия тук е не подкрепата за незвисимостта на кюрдите, а намек към самите турци – време е да се започнат дипломатически отношения с Асад. “Фактът, че Анкара както и преди се противи по времето, когато път за диалог с Асад търсят даже такива държави като Саудитска Арабия и Катар, пддържали всички терористически групи в Сирия, включително и (ТОЗР) (1) ИДИЛ, предвещава големи загуби (за Турция)”, - пише турското издание.

Трябва да отбележим с уважение към местните журналисти – в статията не са щадили никого, наричайки всички неща с истинските им имена. Собствено, след задължителната програма за кюрдите, по-нататък се вижда доста интересна аналитика, която позволява и на нас да видим целия мащаб не само на военните, но и на геополитическо-икономическите действия на Русия в региона и да разберем защо в САЩ търсят всякакъв повод “да спрат” Русия.

“Да минем към главната тема на тази статия. В своята неотдавнашна статия Уйлям Енгдал (F. William Engdahl), експерт по Близкия Изток и нефтената политика, хвърля светлина върху това, каква роля изиграват Багдад, Турция и Русия в краха на Барзани (лидера на “Независимия Кюрдистан на Ирак”, - бел.ред.). На 18 октомври 2017 година Енгдал взе участие в конференция в Италия, на която се намираше също и главата на “Роснефт” Игор Сечин и два дни преди подписването на съглашението за нефта между Русия и Барзани узна тук тези важни сведения.

Руската държавна компания “Роснефт”, скоро след референдума за независимостта на 25 септември обяви за намерението си да получи дял от най-големия нефтопровод в Северен Ирак. Съответното съглашение беше подписано на 20 октомври. В съответствие с него Русия планира да увеличи пропускателната способност на тръбопровода до 950 хиляди барела в денонощие. “Роснефт” ще владее 60% от тръбопровода, а Kar Group в Ербил – останалата част. “Роснефт” инвестира в тръбопровода три и половина милиарда долара. Освен това, в началото на годината “Роснефт” предостави кредит в размер на 1,2 милиарда долара на администрацията на Северен Ирак, който преживява икономическа криза. При това, малко по-рано, на 18 септември Москва подписа с Ербил съглашение за природния газ на сума един милиард долара. Тези инвестиции превърнаха Русия в най-големия инвеститор в Северен Ирак.

На 19 октомври Русия направи интересен ход в Сирия. “Демократичните сили на Сирия’ (SDG), а именно кюрдската група, подкрепяна от САЩ в Дейр-ез-Зор и състояща се основно от представители на PYD, направиха неочаквана сделка и предадоха на руските въоръжени сили най-богатото в района находище, Ал-Табия. На 23 септември силите на SDG завладяха това находище от (ТОЗР) ИДИЛ. По-рано находището Ал-Табия експлоатираше американската компания CONOCO. Неговият призводствен потенциал е 13 милиона кубически метра природен газ в денонощие. Ливанската агенция Al Masdar писа, че Русия ще върне находището на сирийското правителство. В Киркук плановете на EXXON, начело на която по рано беше държавния секретар на САЩ Рекс Тилерсън, също се изпариха.

(рус.ез.)

На фоне взятия сирийской армией последнего оплота запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» - города Абу Камаль в провинции Дейр-эз-Зор менее заметно прошла новость, что «Демократические силы Сирии» (SDG), а именно курдская группа, так сильно поддерживаемая США в Дейр-эз-Зоре, передала сирийским вооруженным силам богатейшее в регионе месторождение Аль-Табия.

СМИ и аналитики начинают размышлять, как же теперь будет выглядеть карта Ближнего Востока. А главное — как строить отношения с Путиным, который не просто вернул Российское влияние в регион, а за два последних года сделал из РФ ключевого игрока в этом регионе, без которого уже не решить никакие вопросы. Если западные СМИ стараются замалчивать данную тему, уделяя больше внимания поискам хакеров, то турецкие пишут об этом открыто. Так, на этой недели популярное турецкое издание Aydinlik Gazetesi выпустило статью о победе России на Ближнем Востоке с говорящим названием: «Шах и мат Путина: как Россия подставила подножку американскому проекту «Израиль 2».

Вначале, как и полагается турецкому изданию, там отвели немало внимания курдам и попытке неких сил, как на Западе, так и внутри Турции сыграть на приглашении представителей Партии «Демократический союз» (PYD) в Рожаве на встречу народов Сирии в Сочи. Там отметили, что основной целью России здесь была не поддержка независимости курдов, а намек самим туркам — пора бы начинать дипломатические отношения с Асадом. «Тот факт, что Анкара по-прежнему сопротивляется, в то время как пути диалога с Асадом ищут даже такие страны, как Саудовская Аравия и Катар, поддерживавшие все террористические группы в Сирии, включая (ТОЗР) ИГИЛ, предвещает крупные потери (для Турции)», — пишет турецкое издание.

Надо отдать должное местным журналистам — в статье не щадили никого, называя все своими именами. Собственно, после обязательной программы по курдам, дальше пошла довольно интересная аналитика, которая позволяет и нам увидеть весь масштаб не только военных, но геополитико-экономических действий России в регионе и понять почему в США ищут любой повод «остановить» Россию.

«Перейдем к главной теме этой статьи. В своей недавней статье Уильям Энгдаля (F. William Engdahl), эксперт по Ближнему Востоку и нефтяной политике, проливает свет на то, какую роль Багдад, Турция и Россия сыграли в крахе Барзани (лидера «Независимого Курдистана Ирака», — прим.ред.). 18 октября 2017 года Энгдаль принял участие в конференции в Италии, на которой находился также глава «Роснефти» Игорь Сечин, и за два дня до подписания соглашения по нефти между Россией и Барзани узнал здесь важные сведения.

Российская государственная компания «Роснефть» вскоре после референдума о независимости 25 сентября объявила о намерении прибрести долю крупнейшего нефтепровода в северном Ираке. Соответствующее соглашение было подписано 20 октября. В соответствии с ним Россия планирует увеличить пропускную способность трубопровода до 950 тысяч баррелей в сутки. «Роснефть» будет владеть 60% трубопровода, а Kar Group в Эрбиле — остальной частью. «Роснефть» инвестирует в трубопровод три с половиной миллиарда долларов. Кроме того, в начале этого года «Роснефть» предоставила кредит в размере 1,2 миллиарда долларов администрации северного Ирака, который переживает экономический кризис. При этом незадолго до этого, 18 сентября, Москва подписала с Эрбилем соглашение по природному газу на сумму один миллиард долларов. Эти вложения превратили Россию в крупнейшего инвестора в северном Ираке.

А 19 октября Россия сделала интересный ход в Сирии. «Демократические силы Сирии» (SDG), а именно курдская группа, поддерживаемая США в Дейр-эз-Зоре и состоящая в основном из представителей PYD, пошли на неожиданную сделку и передали российским вооруженным силам богатейшее в регионе месторождение Аль-Табия. 23 сентября силы SDG отняли это месторождение у (ТОЗР) ИГИЛ. Ранее месторождение Аль-Табия эксплуатировала американская компания CONOCO. Его производственный потенциал составлял 13 миллионов кубометров природного газа в сутки. Ливанское агентство Al Masdar написало, что Россия вернет это месторождение сирийскому правительству. В Киркуке планы Exxon, которую ранее возглавлял госсекретарь США Рекс Тиллерсон, тоже вылетели в трубу.

И вот Россия на заднем плане этих событий сыграла крайне грамотную шахматную партию. Соглашение Барзани с Россией не позволило племенным лидерам получить поддержку, которую они ждали от США. Кроме того, русские знали, что, если «Роснефть» будет держать нефтяную карту на севере Ирака в своих руках, курды снова, как и раньше, будут поставлять свою нефть через Турцию. Еще два года назад Турция, находясь на враждебном России фланге, осуществляла поставки нефти и природного газа через ИГИЛ и Барзани. Между тем сейчас по газу, поступающему из Сирии, Турция должна будет договариваться с Дамаском, а по нефти из северного Ирака — с «Роснефтью», то есть с Россией.

Россия тоже в Ираке ведет диалог с Багдадом, а в Сирии она — и так главный союзник Асада. Все эти события подготовили почву для встречи Эрдогана с премьер-министром Ирака аль-Абади и расчистили путь к прямым переговорам Анкары с Асадом.

Турция уже пошла по этому пути. Катар — в похожей ситуации. Арабы-сунниты и страны Персидского залива, которые еще год назад собирались создать арабское НАТО и взять на прицел Иран и Сирию, находятся в разобщенном состоянии. Сегодня Катар вместе с Ираном сосредоточился на проектах поставок природного газа в Европу и Китай; Турции, России и Китаю он стал союзником, а Саудовской Аравии — марионетке США — врагом.

Шахматная партия Путина дала результаты. Мечты США на Ближнем Востоке разбились о крепость Западной Азии. Россия даже Саудовскую Аравию пытается привлечь на свою сторону. А США в панике организуют перевороты. После последнего визита короля Салмана в Москву с целью покупки оружия мы увидели дворцовый переворот в Эр-Рияде… После США, которые терпят сокрушительный разгром на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия может тоже вступить в период внутреннего хаоса подобно Америке», — сообщает турецкое агентство.

Данная информация как нельзя лучше ложится в общий пазл российской политики в регионе, которая направлена вовсе не только на удержание Асада у власти, как пишут западные издания, или тем более, раздел Сирии на сферы влияния «больших игроков», как рассказывают российские оппозиционеры. Основная цель Путина там была проста и казалось изначально недостижима: победить террористов и главное — остановить многолетнюю войну всех против всех, предложив курдам, арабам, персам и туркам вместо стрельбы друг в дружку общий проект при котором в выгоде останутся все. Сирия получит мир и единство, сирийские курды — широкую автономию, о чем уже договорились с Асадом. Турки, как и раньше будут получать нефть и газ, но уже на легальных началах и не получат независимый Курдистан у себя на границе. Иракские курды смогут официально торговать нефтью через Турцию в обмен на мир с правительством Ирака и территориальную целостность страны. Иран не увидит американских и израильских баз у себя на границе.

Все довольны и все прекрасно. Притом, нельзя сказать, что Россия там изначально шла против США. Наоборот — раз за разом американцам предлагалось сотрудничество в урегулировании Ближневосточного конфликта, согласись на него и сейчас бы компания Тиллерсона не уходила бы оттуда мелкими шагами, а Трамп бы в Твиттере рассказывал, как он лично победил ТОЗР ИГИЛ. При Обаме-Клинтон там реализовывался собственный проект, который через войну всех против всех, должен был обеспечить американским корпорациям мировое энергетическое господство, о котором стало известно в этом году. А Трамп, вместо союза против террористов, начал бомбить Асада, окончательно испортил отношение с Эрдоганом и объявил Иран мировым злом. Да еще и решил окупить расходы на войну путем захвата американскими компаниями сирийской нефти.

Еще более безумным было решение неофициально поддержать референдум в иракском Курдистане (правда, говорят, там больше Израиль постарался). В итоге, с объявлением иракскими курдами независимости и поддержки их американцами, США сами настроили против себя всех ключевых игроков региона. Уже тогда наше агентство отмечало, что этот референдум может поставить крест на всей Ближневосточной политике США.

В итоге, он его и поставил, даже главный союзник США в регионе — саудиты оказались из-за резкого изменения расстановки сил в регионе в состоянии тяжелейшего внутриполитического кризиса. Притом, как и в Турции, организованного США и жестоко подавляемого сейчас местным королем. Более того, если король выиграет, то как бы с саудитами не произошел разворот в сторону ШОС, как это случилось с турками, после попытки переворота Гюллена при поддержки США и ЕС.

Однако, вернемся к рассказу турецких журналистов, тем более там еще много чего интересного.

«В ответ ЦРУ организовало покушения на российских официальных лиц. За последние два года после того, как пилоты-гюленисты сбили российский военный самолет в Сирии, посол России в Анкаре Андрей Карлов стал жертвой покушения террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, сотрудник министерства иностранных дел Петр Польщиков был найден мертвым в своем доме, аудитор НАТО Ив Шанделон, который, как предполагается, был свидетелем важных операций, был убит выстрелом в голову, а самолет, на борту которого находился Хор Красной армии, упал в Черное море, 27 декабря 2016 года был убит второй человек «Роснефти», Олег Еровинкин, который был правой рукой главы компании Игоря Сечина, был найден мертвым в своем автомобиле. Еровинкин, в прошлом генерал российской разведки, был известен как «хранитель секретов Кремля». А в Сирии 24 сентября 2017 года в Дейр-эз-Зоре «боевиками ИГИЛ» был убит российский генерал Валерией Асапов.

Однако, все эти покушения и их последствия не изменили результата. Трамп, поддавшийся команде неоконов, возглавляемой его ближайшим окружением, сам подготовил свой конец. Американский империализм, который не принес нашему региону ничего, кроме войн и крови, благодаря сотрудничеству региональных государств был изгнан из Западной Азии.Мир устал от войн и разрушений, настало время создать новый мир», — подводят итог турки.

И вот здесь интересна, даже не версия о причастности ЦРУ к убийству российских политиков и военных, а то, насколько сменилась риторика турецких СМИ — российский самолет сбили не по приказу Эрдогана. Нет, что вы — это все подлый Гюллен из США науськал пилота. И ведь это не только в популярном турецком СМИ так изменилась риторика, 2 ноября председатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек в интервью РИА Новости заявил, что место Турции не в НАТО, а в ШОС и Евразийском союзе. «В ближайшее время отношения между Россией и Турцией будут развиваться все более позитивно. Турция вошла в фазу прочных и стабильных конструктивных отношений не только с Россией, но и с Ираном, Ираком, вскоре это произойдет с Сирией, и отказа от этого единства уже не будет, потому что оно стратегическое. Россия — стратегический партнер для Турции, в том числе с точки зрения энергетической безопасности. Экономические отношения между двумя странами восстановились на взаимовыгодной платформе, несмотря на сильное давление со стороны США. Так что между нашими странами есть прочный экономический фундамент, и он стратегический, а не тактический и временный.

В будущем место Турции не в НАТО, этот альянс является для нее угрозой. И Турция начала стучать в двери Шанхайской организации сотрудничества. Стратегически место Турции — в Евразии. Мы видим, что Россия, государства Ближнего Востока, Индия, Китай, страны бывшего СССР объединяются на евразийской платформе. И попытки НАТО помешать этому процессу, используя ситуацию с Крымом, окончатся ничем. Но для этого всем нам нужно действовать конструктивно, это касается и самой России», — рассказал турецкий политик.

Само собой, этот процесс не двух дней, тем более, что и в самой Турции предостаточно и внутренних конфликтов и пантюркистов-противников сближения с Россией, и собственной пятой колоны, но в одном турецкие журналисты полностью правы: «Мир устал от войн и разрушений, настало время создать новый мир».

Если турки, как одни из ключевых игроков и крупнейших стран Ближнего Востока станут на сторону создания нового мира, то это не только кратно ускорит его построение, но и позволит спасти десятки и сотни тысяч тысяч, если не миллионы людей, которые будут засыпать не боясь, что к ним в дом вломится «демократия» с ее бомбежками.

(1) ТОЗР – терористична организация, забранена в Русия

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели