/Поглед.инфо/ Подбуждана от Великобритания и Франция, през 1853 г. Османската империя обявява война на Русия, известна като Кримска война. Плановете на османлиите предвиждат успешно настъпление за завладяване на изгубените от Турция през 18 век – по време на войните с Екатерина Велика – територии в Южен Кавказ и Крим. За героизмът на руските защитници на обсадената Севастополска крепост много е писано; малко се знае обаче за бойните действия на Кавказкия фронт.

Стохилядна Анадолска армия под командването на Абди паша, подкрепяна на отрядите на кавказкия племенен вожд Шамил, трябвало да овладеят руските гранични крепости, охранявани от немногочислени гарнизони, да завземат Тифлис - столицата на Кавказкото губернаторство и да продължат на север. "Царят трябва да бъде изтласкан зад реките Терек и Кубан", такъв е планът на турското командване.

Но на 16 Юни 1854 г., форсирайки река Чолок недалеч от селището Озурегти, руските войски нанасят съкрушително поражение на турците. В битката край река Чолок турците губят между 3 и 4 хиляди убити и ранени, пленени са 36 турски знамена, цялата турска артилерия ведно с боеприпасите, 500 мулета натоварени с продоволствия и хазната на Селим паша, с наличност, възлизаща на половин милион рубли.

(рус.ез.)

Битва у реки Чолок – решительная победа над турками

16 июня 1854 года, близ селения Озурегти русские войска нанесли поражение туркам. Османская империя, объявившая при подстрекательстве Англии и Франции в 1853 году войну России, была уверена в успехе. К своему давнему противнику Турция имела много территориальных претензий, в планах у Порты было вернуть Крым и Южный Кавказ. Еще до начала боевых действий в августе 1853 года турки собрали на границе с Россией 100 тысячную армию.

Анатолийская армия под начальством Абди-паши и при поддержке отрядов Шамиля должна была овладеть приграничными русскими крепостями, в которых находились немногочисленные гарнизоны, захватить Тифлис – столицу Кавказского наместничества и пойти далее. «Царь должен быть отброшен за Терек и Кубань», - таков был план турецкого командования.

Но кампанию 1853 года турки проиграли. Зимой 1853-1854 годов османы при помощи французских и английских специалистов усиленно занимались реорганизацией армии. Численность войска довели до 120 тысяч штыков и сабель, теперь оно в три раза превышало численность русского корпуса. Главной целью для турок по-прежнему оставался Тифлис. Авангард Анатолийской армии в конце мая 1854 года выступил в поход, но в битве у селения Нигоети потерпел поражение от русского отряда под командованием подполковника князя Николая Эристова. Остатки турецкого авангарда отошли к Озургетам (тогда это был уездный город Кутаисской губернии, сегодня в составе Грузии), где к тому времени развернулся корпус Селима-паши – 34 тысячи воинов при 13 орудиях.

Получив известие о победе подполковника Эристова, командующий Ахалцыхским отрядом генерал-майор Иван Малхазович Андроников (он происходил из древнего рода кахетинских князей) выдвинулся на турок, которые успели закрепиться в гурийском селении. Андроников успел отличиться в кампании 1853 года, 5-тысячный отряд по его командованием разгромил 20-тысячный корпус Али-паши. В этот раз ситуация была схожей, несмотря на численное превосходство турок, князь Андроников решил ударить по противнику. Нашим преимуществом являлись 18 орудий против 13 турецких.

4 (16) июня 1854 года, переправившись через неширокую реку Чолок (Чолоки), русские атаковали турецкий лагерь. Большую помощь пехоте и коннице оказала артиллерия. Русские орудия сначала ударили по турецкой кавалерии, которая готовилась вступить в контратаку, затем – по полевым укреплениям турецкого корпуса, и подавила батареи противника.

За свою землю самоотверженно сражались гурийские милиционеры, и не менее самоотверженно бились русские солдаты, так унтер-офицер Петр Горошкин в рукопашной схватке получил 12 ран, но, несмотря на ранения, оставался в строю. Хорошо скоординированные действия артиллерии, кавалерии и пехоты позволили русским взять вверх над турками, они были выбиты из основного и двух тыловых лагерей и бежали. Часть Брестского полка вместе с конной милицией еще долго преследовала убегающих османов. Селим-паше, командующему турецким войском удалось скрыться, но в Батум он вернулся с незначительным отрядом.

В битве у реки Чолок турки потеряли 3-4 тысячи человек убитыми и ранеными, русские захватили 36 знамен и значков, всю артиллерию с боеприпасами, вьючный транспорт из 500 мулов, продовольственные припасы и казну Селим-паши, оцениваемую в полмиллиона рублей. Потери с нашей стороны составили до 1500 человек. За эту победу князь Иван Андроников был награжден орденом Святого Александра Невского, орденами Святого Георгия IV степени были награждены генерал-майор Егор Майдель, полковник Константин Мамацев, подполковники Александр Бреверн и Георгий Джандиеров, майор Егор Макрыз, капитан Авксентий Тальвинский, капитан Яков Дудниченко и подпоручик Быковский.

Георгиевским знаменем были награждены 49-й пехотный Брестский полк, 50-й пехотный Белостокский полк, 51-й пехотный Литовский полк, Донской 11-й казачий полк, 79-й пехотный Куринский полк.Битва у реки Чолок решила исход кампании 1854 года. Туркам не помогли ни численный перевес, ни «продвинутые» военные советники из Англии и Франции.

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