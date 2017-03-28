/Поглед.инфо/ Винтовката Мосин-Наган е трилинейна магазинна винтовка, създадена през 1891 г. от С. И. Мосин за поражение на цели на далечно разстояние. Далекобойността й е от порядъка на 500 метра. Добре подготвен и с остро зрение стрелец може да порази мишена в човешки ръст и на по-голямо разстояние.

Използвана е в Руската империя, в Съветския съюз и в редица други държави, включително България, чак до 1960 г. Тя е и основното снайперско оръжие на Червената армия. През 1932 г. на винтовката Мосин-Наган се монтира оптически мерник, който, в моделите от 1942 г., е с увеличение до 3,5 пъти. По време на Втората световна война руските снайперисти са били въоръжени с модела M91/30. Това е тежко, изключително надеждно оръжие, с надлъжно плъзгащ се затвор и магазин за пет патрона с калибър 7,62×54R; същият калибър патрони се използват и днес за стрелба със снайперска винтовка „Драгунов” и картечница „Калашников ПКМ”. В илюстрованата си книга «Военните снайпери след 1914 г.» (The Military Sniper Since 1914), авторите Мартин Пеглър и Рамиро Бухейро привеждат пример как само в една засада, през септември 1941 г. съветски снайперисти убиват не по-малко от 75 немски войници от 465-ти пехотен полк, и след това успяват да се изтеглят в гората. Пораженията от това оръжие всявали ужас у нацистите.

(рус.ез.)

Русскую снайперскую винтовку Мосина-Нагана солдаты нацистской Германии боялись больше всего

Советское правительство часто преувеличивало рассказы о своих фронтовых снайперах, и делалось это в целях пропаганды. Снайперская дуэль между советским снайпером Василием Зайцевым и «майором Кенигом», наверное, является мифом, хотя Зайцев, несомненно, был замечательным солдатом.

Подобные мифы — это оружие в борьбе за национальное выживание, а также инструмент для укрепления морального духа. Но, с точки зрения истории, подобные мифы усложняют картину.

Советский Союз, конечно же, использовал снайперов, и, возможно, делал это в больших масштабах, чем другие страны, участвовавшие во Второй мировой войне. Москва направила на фронт значительно большее количество снайперов уже в самом начале вооруженного конфликта с нацистской Германией. Винтовка Мосина-Нагана, модифицированная для поражения целей на большом расстоянии, была основным снайперским оружием Красной Армии. Советские солдаты во время Второй мировой войны были вооружены винтовкой Мосина-Нагана М91/30 без оптического прицела — это был тяжелое, исключительно прочное боевое оружие с продольно скользящим затвором и магазином на пять пуль калибра 7,62×54R — именно такой патрон применяется сегодня для стрельбы из снайперской винтовки Драгунова и пулемета Калашникова ПКМ.

Мощный патрон и простая конструкция означают, что у винтовки Мосина-Нагана очень сильная отдача, однако она обеспечивает точную и надежную стрельбу. Кроме того, эту винтовку просто обслуживать и ее сложно… слишком сильно повредить. Но самое главное состоит в том, что ее легко производить в больших количествах. Мосинская винтовка без оптического прицела — полагаться в таком случае приходится лишь на механический прицел — имеет дальность прицельной стрельбы порядка 500 метров, а более высокие или более низкие показатели зависят от состояния конкретной винтовки и мастерства стрелка. Хорошо подготовленный и обладающий острым зрением стрелок способен поразить мишень в человеческий рост даже с большей дистанции, однако сделать это не так просто.

После предпринятых в 1920-е годы попыток создания новых прототипов советские военные в 1932 году стали устанавливать на винтовку Мосина-Нагана различные оптические прицелы, и в конечном итоге в 1942 году их выбор пал на снайперский прицел с 3,5-кратным увеличением (ПУ). На другую версию этой винтовки устанавливался оптический прицел с 4-кратным увеличением (ПЕМ), однако она была не особенно распространена.

В 1942 году, когда немецкая армия возобновила наступление на центральную часть СССР, в стране производилось ежегодно 53 тысячи снайперских винтовок с прицелом ПУ. Эти данные приводят Мартин Реглер (Martin Pegler) и Рамиро Бухейро (Ramiro Bujeiro) в своей иллюстрированной книге «Военные снайперы с 1914 года» (The Military Sniper Since 1914). Это поразительное количество.

Высшее советское военное руководство выдавало также миллионы значков «Снайпер», и, судя по всему, это происходило на основании менее строгих правил, чем в сравнимых армиях того времени. Тем не менее, подобный подход свидетельствует о высокой оценке снайперского мастерства, что вызывало опасение у немецких военных. По данным Реглера и Бухейро, в ходе одной засады в сентябре 1941 года советские снайперы уничтожили не менее 75 немецких солдат 465-го пехотного полка, после чего скрылись в лесу.

Советских снайперов просто было больше, и у них на первом этапе войны было больше винтовок с оптическим прицелом, чем у немцев. «Первоначально немцы сталкивались с незначительным сопротивлением со стороны плохо экипированных французских и польских снайперов, которые действовали храбро, но их было крайне мало, и они не могли сдержать мощного потока наступающих немецких войск, — отмечают Реглер и Бухейро. — Первые реальные доказательства эффективности работы снайперов появились во время немецкого вторжения в Россию в 1941 году».

Как и стандартная винтовка Мосина-Нагана, которых было выпущено рекордное количество, снайперская версия с оптическим прицелом ПУ также распространилась по всему миру после окончания Второй мировой войны. Однако в СССР их было выпущено значительно меньше, чем обычных винтовок Мосина, и поэтому настоящая снайперская винтовка с прицелом ПУ сегодня может стоить на гражданских рынках тысячу долларов или даже больше.

Тогда как обычная винтовка Мосина сегодня стоит значительно меньше.

Однако высокая цена — это, в основном, проблема коллекционеров. Современные снайперы, вооруженные винтовкой Мосина-Нагана — будь то на Украине или в Сирии — могут найти другие способы для установки оптического прицела. На фотографиях из зоны военных действий можно увидеть некоторые винтовки Мосина в конфигурации «скаут» с большим расстоянием от глаза до оптического устройства, установленного впереди затвора, поскольку стандартная «несогнутая» рукоятка затвора не позволяет установить оптический прицел ближе к прикладу.

Снайперская винтовка с прицелом ПУ имеет изогнутую рукоятку затвора, что позволяет сократить расстояние от глаза до установленного оптического прицела, однако переделка такого рода стандартной винтовки Мосина требует проведения некоторых необратимых модификаций, которые — если их будет делать нанятый оружейный мастер — могут стоить столько же, сколько сама винтовка. Коллекционеры исторического оружия неодобрительно относятся к такого рода необратимым изменениям, поскольку это требует сверления ствольной коробки и срезания рукоятки затвора.

Однако для снайперов, участвующих в весьма реальных войнах XXI столетия с винтовками начала XX века, сохранение исторической аутентичности оружия находится в самом низу возможных приоритетов в сравнении с эффективностью его использования на поле боя.