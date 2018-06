/Поглед.инфо/ Скандалният украински сайт „Миротворец“ внесе президента на САЩ Доналд Тръмп в черния си списък, след като стана известно, че по време на разговори в кулоарите след вечерята на срещата на Г-7 той е нарекъл Крим руски, защото там всички говорят на руски език.

Освен това президентът на САЩ е заявил, че „Украйна е една от най корумпираните страни в света“ (Ukraine is one of the most corrupt countries in the world). В момента на публикуване на този материал профилът на Тръмп на сайта изтрит, до е достъпен скрийншот.

Превод: Поглед.инфо

