/Поглед.инфо/ Големият проблем (за лъжците и манипулаторите) е, че всеки анализ трябва да бъде поне частично правдив - ако не от гледна точка на изводите, най-малкото по отношение на предпоставките. Дори Гьобелс, по време на Втората световна война, се опита по някакъв начин да "обясни" причините за мъжеството и саможертвата на съветските войници, с извода, че това е характерна черта на азиатския унтерменш, който няма инстинкт за самосъхранение, поради недоразвитата си индивидуалност. Изводите му са безмислени, но фактът на признание за смелостта и героизма на съветските бойци не може да бъде игнориран.

А какво прави Западът и защо Русия не му вярва?

Истината е, че всички водещи западни държави (Съединените щати, Великобритания, Германия) обещаха на Горбачов, в замяна на обединението на Германия, НАТО да не се разширява на изток (дори на територията на бившата ГДР да не се разполагат военни бази); а след това се оказа, че всичките обещания, които дадоха на Съветския съюз, отдавна са забравени. Какво? Руската федерация е правоприемник на Съюза? Нищо не знаем! Нищо не сме обещавали!

По този въпрос, на сайта на изданието American Conservative, авторитетният автор Тед Карпентър разголва шмекериите на Запада по отношение на Русия. Впрочем, самият текст има много изразително заглавие „Двуличната свръхдържава. Как хроничното мошеничество на Вашингтон - особено по отношение на Русия - саботира външната политика на САЩ.”

Там всичко е казано: и за разширението на НАТО, и за Либия, и за Косово, и за факта, че Северна Корея не е сляпа и затова не сяда на масата на преговори с измамници; ето защо.

(рус.ез.)

Почему Россия не верит Западу

Правда же заключается в том, что все ведущие западные державы (США, Великобритания, ФРГ) пообещали Горбачёву в обмен на объединение Германии нерасширение НАТО на Восток.

Большая проблема (для лжецов и подтасовщиков) любой аналитики заключается в том, что она должна быть хотя бы частично правдивой – если не в плане выводов, то хотя бы в отношении предпосылок. И эта проблема не даёт «разгуляться» совсем уж безграничной фантазии. Даже Геббельс в годы Второй Мировой, пытаясь как-то «объяснить» причины мужества и самопожертвования советских солдат, «приходил к выводу», что это – характерная черта азиатского унтерменша, у которого нет инстинкта самосохранения из-за недоразвившейся индивидуальности. Выводы тут – бредовые, но сам факт признания мужества и героизма – всё-таки на лицо, и никуда от него не денешься.

Примерно так же, как и хромой Йозеф, в авторитетном американском журнале «Блумберг» высказался колумнист Леонид Бершидский. Это, кстати, тот мужчина, который был некогда редактором Slon.ru (ныне оппозиционный сайт Republic), потом в украинском «Форбс», а после присоединения Крыма 2014 года вот так прям вознегодовал, что покинул СНГ и переехал в Берлин, где и пописывает свою аналитику. Одна из последних тем которой была посвящена причинам коварства Путина:

«Он, кажется, хочет договориться с Западом, так же как западники вели переговоры с советами тогда. Это означает, что он обманом, фальсификацией, давая бессмысленные заверения о ненападении, отрицая военные действия России в Украине, предлагал уступки в Сирии, но никогда не намеревался их сделать. Раздраженные западные собеседники считают, что с ним невозможно договориться, потому что он подразумевает не то, что он говорит и не говорит то, что он хочет. Он видит это иначе — он говорит, как победитель».

Тема «путинского коварства» — это из области геббельсовских откровений о «неиндивидуализированных унтерменшах», всё перечисленное Бершидским – просто обиды Запада на несговорчивость России. Или, если точнее, на её возмутительную недоверчивость. Вот эта недоверчивость джентельменский западный мир, весь такой из себя невыразимо благородный и честный, прямо-таки ранит в самое сердце! «Пойдём отсюда, Базилио, нам не верят!». Почему же не верят?

А вот тут-то приходится сказать правду, хочешь ты этого или нет. Ну, просто потому, что иначе вся «аналитика» теряет смысл. Правда же заключается в том, что все ведущие западные державы (США, Великобритания, ФРГ) пообещали Горбачёву в обмен на объединение Германии нерасширение НАТО на Восток (и даже речь шла о неразмещении военных баз на территории бывшей ГДР), а потом, когда СССР приказал долго жить, почему-то решили, что все данные ему обещания остались в забытом прошлом. Что? Российская Федерация как правопреемник Союза? Ничего не знаем! Ничего не было!

Убойность же «глобального кидка» заключается именно в том, что обещания со стороны США и их партнёров по НАТО – были. Они не были зафиксировано документально (из-за шулерской апелляции к собственному благородству — «в среде порядочных людей так принято»), но ученые Вашингтонского университета проанализировали множество документов и выступлений политиков той поры и пришли к однозначному выводу: нерасширение НАТО на восток совершенно несомненно было тезисом, относительно которого обе стороны вели себя так, как будто это «дело обговоренное и решённое», и следовательно – кулуарно утверждённое на высшем уровне.

И как вести себя президенту страны, которую однажды, совсем ещё недавно по историческим меркам, обманули в чудовищном, непредставимом масштабе – де-факто геополитически разоружив в одностороннем порядке? Вести себя точно так же, чтобы это повторилось во второй раз? Вечный гопак на граблях? Извините, это к соседям.

Здесь я вынужден несколько обломать «проницательного» Леонида Давидовича, который сейчас цитируется разными СМИ как оригинальный правдоруб. Дело в том, что Лёня – ни словом на это не указывая – просто отрерайтил текст другого автора, гораздо более развёрнутый и полный. Этот текст принадлежит Теду Карпентеру с сайта American Conservative – и там список «кидков» Запада по отношению к России существенно более развёрнутый, а сам текст носит очень выразительное название «Двуличная сверхдержава. Как хроническое мошенничество Вашингтона — в особенности по отношению к России — саботировало внешнюю политику США». Здесь и про Ливию, и про Косово, и про расширение НАТО, и про то, что Северная Корея не слепая и не садится за стол переговоров с шулерами тоже именно поэтому.

Вот только выводы у Карпентера и Бершидского весьма отличаются. Сравним их последние абзацы:

Карпентер – «У всякого действия есть последствия, и репутация Вашингтона в связи с его лицемерным поведением усложняет для Америки достижение внешнеполитических целей. Это словно пример из учебника, показывающий, как великая держава по легкомыслию навредила сама себе».

Бершидский – «Вот почему у Запада ничего не получится с Путиным. Более того, маловероятно, что любой преемник Путина просто забудет историю о несдержанном обещании, которая сейчас внедряется в постсоветское ДНК российского правительства. В течение многих лет, возможно десятилетий, сохранять конфронтацию с Россией будет проще, чем восстанавливать доверие».

Вдумайтесь в этот запредельный цинизм: честно играть всё равно априори не получится, надо просто ждать, пока наши грешки подзабудутся, а потом можно снова применять старую тактику. Всё-таки оппозиционер-эмигрант – существо абсолютно особенное в плане морали… И советы у него соответствующие.

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