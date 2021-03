/Поглед.инфо/ Коалицията е с номер 18 в бюлетината



Мая Манолова, Николай Хаджигенов и Арман Бабикян са водачи на листите в 23 МИР, 24 МИР и 25 МИР в столицата на коалицията „Изправи се! Мутри вън!“.

Изпълнихме обещанието си в листите да има основно граждани. Над 80 % от кандидатите са граждани, а останалите – представители на партии от мрежата, заяви Манолова при регистрацията на листите. Тя подчерта, че преобладаваща част от кандидатите са млади хора.



В 23 МИР-София ще води председателят на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова. В 24 МИР водач на листата е Арман Бабикян от Отровното трио, а в 25 МИР – Николай Хаджигенов. Втората листа, която ще води Мая Манолова е тази в Стара Загора.



Във Варна 22-годишният маркетинг мениджър Никита Кацарски е най-младото лице в листата. Водач на листата е Татяна Дончева, председател на „Движение 21“. В листата са още актьор, зам.-председател на Българска морска камара, адвокати, педагози, предприемачи, финансисти и медицински лица.



В Бургас водач на листата е Живко Табаков - общински съветник и председател на Комисията по туризъм в Общински съвет Бургас. В листата са още 27-годишен IT специалист, медицинска сестра, художник, предприемачи, хотелиери, инженери, счетоводители. В листата е и едно от лицата на протестите в Бургас – Асен Бонджев. Трети в листата е общинският председател на „Изправи се.БГ“ в Приморско Здравко Василев.



Инженер Стоянка Кескинова води листата в Добрич. В момента тя развива свое микропредприятие. В листата за Добрич има още икономисти и юристи.



Финансист и 31-годишен преподавател в Технически университет-Габрово са в листата за Габрово. Водач на листата е Пепа Сомлева – общински съветник, който е срещу злоупотребите и разхищенията в Габрово.



Максим Генчев, режисьорът на филмите за Васил Левски и Христо Ботев, е водач на листата на Мая Манолова от коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ в Кърджали.



34-годишната лекарка Галина Таваличка от COVID-отделението води листата на Мая Манолова в Кюстендил. В листата има още предприемачи, треньор по плуване, адвокат и политолог.



Олимпийският шампион по борба Георги Мърков поведе листата в Пазарджик. В листата е и Златка Цвеева – председател на Инициативния комитет за чист въздух в Пещера. 24-годишният актьор Даниел Михайлов, който беше уволнен заради участието си в протестите през 2020 г., също е в листата за Пазарджик.



Седем жени и един млад мъж са регистрирани в листата за Перник на Мая Манолова. Водач на листата е 29-годишната Сузана Теофилова със собствен онлайн бизнес. В листата са още адвокат, студентка по Педагогика, земеделски производител, инженер и търговски представител.



IT предприемачът Юлиян Ненчев на 35 години поведе листата на Мая Манолова от коалицията „Изправи се! Мутри вън!‘ в Плевен. Ненчев е собственик на различни IT бизнеси в областта на социалните мрежи, онлайн търговия и разработване на SMART системи. Манолова е заложила на директори на детска градина и училище, ветеринарен лекар, бивши кметове, общински съветници, юрист и председател на спортния клуб по лека атлетика, спортен журналист, земеделец и студенти. В листата е и 24-годишна собственичка на малък бизнес в Белгия, от Долни Дъбник, която се е върнала в България заедно със семейството си.



Мая Манолова и Отровното трио заложиха предимно на млади хора и в Пловдив. Водач на листата е Николай Хаджигенов, след него е Мария Капон – основател на дясната партия ЕНП и предприемач. Листата включва млади предприемачи, собственици на микропредприятия и стартъпи, юристи, лица от протеста. Всички те работят в частния сектор.



В листата за Пловдив област е включен 25-годишен активист от студентски организации, от Първомай, както и лекари, ветеринари, юристи, предприемачи. Водач на листата е Румен Йончев.



Най-младият водач на листа на Мая Манолова е в Русе на 26 години. Станимир Бояджиев е председател на Студентския съвет в Русенския университет и студент по право. На трето място в листата за Русе е фармацевтът Константин Георгиев, който е областен координатор на Гражданска платформа „Изправи се.БГ“ в Русе.



Адвокат Иво Велчевски е водач на листата на Мая Манолова от коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ в Силистра. В листата има също банкер, икономист, филолог и личен асистент.



Учителка и баскетболист са в листата за Ямбол на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“. Трета в листата е Мими Караколева - координатор на Гражданската платформа „Изправи се.БГ“ за Ямбол и учителка по български език и литература.

Водач на листата е зам.-кметът на Община Тунджа Станчо Ставрев.



В Благоевград водач на листата е председателят на Движение България на гражданите Димитър Делчев. В листата има двама лекари, както и учителка, спортист и финансисти.



Водач на листата в Шумен е бившият омбудсман Иван Капралов. В Хасково водач е Минко Ангелов.



Николай Златков поведе листата в Търговище.



В Смолян водач на листата е областният координатор на „Изправи се.БГ“ Мирослав Фисински. Даниел Петров е водачът на листата в Сливен.



Листата в Ловеч е поведена от Марин Ичев. Юлиян Петров е водачът на листата на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ във Видин.



Финансистът и икономист Юлиан Войнов е водач на листата във Велико Търново.



Коалицията е с номер 18 в бюлетината.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели