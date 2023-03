/Поглед.инфо/ Вечерта на 7 март няколко големи западни медии веднага публикуваха нова версия на събитията около терористичната атака срещу Северен поток. Твърди се, че подкопаването на газопроводите е извършено от някаква „проукраинска групировка“, а самото описание на операцията прилича повече на епизод от холивудски шпионски екшън.

Германският вестник Die Zeit публикува статия за своето разследване на експлозиите в Балтийско море, проведено в сътрудничество с телевизионните канали ARD и SWR. Журналистите твърдят, че са били подпомогнати от службите за държавна сигурност на Германия, Дания, Швеция, Холандия и САЩ.

Успоредно с това данните, представени от германски журналисти, позовавайки се на техни източници, бяха потвърдени в общи линии от три западни издания наведнъж - американският The New York Times, The Washington Post и британският The Times.

Шестима в морето

Основният лайтмотив на публикацията на Die Zeit е, че експлозията е извършена от тясна група хора, които самостоятелно са организирали и извършили подкопаването на три от четирите линии на "Северен поток", станало в нощта на 26 септември миналата година.

Шестима души, пише вестникът, - капитанът на кораба, двама водолази, двама асистенти и лекарка с неустановена националност с фалшиви паспорти, докарват всичко необходимо с камион предварително, включително експлозиви, и на 6 септември 2022 г. напускат германското пристанище Рощок с малка яхта към открито море. Корабът е нает чрез фирма, регистрирана в Полша и собственост на двама граждани на Украйна.

Лодката с бомбаджиите започва своето пътуване през Балтийско море, твърди се, че е била видяна край бреговете на община Вик-на-Дарсе в Северна Германия, а след това близо до датския остров Християн, разположен североизточно от Борнхолм.

Какво се е случило след това, в разследването на Die Zeit се мълчи, журналистите се насочват направо към установяването на извършителите.

„След престъплението корабът не е върнат на собственика в чисто състояние. Разследващите са открили следи от експлозиви върху маса в пилотската кабина. Според екип от журналисти от ARD, SWR и нашето издание, участвали в разследването, известно западно разузнаване е заподозряло точно тази група нападатели още през есента".

"Тази разузнавателна служба съобщи на разузнавателните служби на западните съюзнически държави, че украинският екип е отговорен за унищожаването. След това започнаха да идват други сигнали по линия на специалните служби, според които отговорност за инцидента носи определена „проукраинска“ престъпна група“, се казва в статията.

Отбелязва се, че следите от престъплението водят към Украйна, но остава неясно кой е дал заповедта за извършване на саботаж. Не е съвсем ясно обаче и как, ако самите престъпници не са били задържани, как е установена тяхната националност? По пръстов отпечатък? Според "отпечатъците на масата"? Или по някакъв друг начин.

Дори да приемем, че яхтата, на която е извършено престъплението, наистина е принадлежала на двама граждани на Украйна, това не означава, че самото престъпление е извършено от украинците. Както обаче и не го опровергава. И това далеч не е единственият спор или въпрос без отговор в случая.

