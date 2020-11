/Поглед.инфо/ Бой, пребиване, събрание на социалисти, Варна, Нинова, К.Добрев, Ц.Цонев, Гуцанов, Иван Пилето, Иван Любчев, Марценков и Дичев, РС на БСП Одесос, областен съвет на БСП, градски съвет на БСП, национален съвет на БСП, листи за депутати - всичко това е част от от едно просто изречение днес - ПРОВАЛ, защото в темелите на този партийно -криминален казус е личната полза! И триумф на мутрите в 130-годишната БСП.

Е, Другар-ка-та няма да признае собствения си провал. Но, това не е прецедент. И до ден днешен в списъците на нейната ПГ е Иван Д. Иванов, известен като Пилето. В списъците на БСП няма как да присъстава подобна личност, само в нейните листи.

Пилето е чаровник на средна възраст, който се е отървал не веднъж и дваж от правосъдието, и е ДЕ-ПУ-ТАТ! От БСП!

Тя много се гордееше с него. На 1 октомври 2017 година специално дойде във Варна, за да ни каже: "Какво искате вие...., да го изхвърля от нашата ПГ?; че той сам(!!!) си е направил резултата!"

А ние, наивните варненски социалисти, още тогава искахме и призовавахме поне за мутренска лустрация в списъка И! Всуе!

Днес Тя самата иска да бъде изключен от партията. Все едно нито са минали три години мутренско безвремие, нито някой е виновен за това.

Кого обаче да уволни Тя, защото се беше съешила с б...дити, които и крепяха кворума навсякъде до последно? Кого? Себе си?

Нищо подобно. Нейната оставка също се оказа бу-та-фо-рия!

Тя е като Той (ББ). Първо създава проблем, после самотвержено го решава по силата на текущата конюнктура.....Превръща се в нещастна жертва в очите на хората. Л...же и маже убедително за причините. После ходи по телевизорите да плаче, че Тя е неразбрана, щото "не-се-про-да-ва". И така до безкрай.

Силна и решителна, като катеричка в колело. Върти, върти, и накрая все на същото място.

Тя е царицата на партийното и политическо безвремие.

А кой всъщност иска да я купи!? Така и не разбрахме!?

БСП е била водена от много и различни хора, на които са предлагани какви ли не изкушения. И така, вече 130 години.

В последно време др. Миков беше човекът, който не просто отказа всякакъв пост на Борисов, но и спаси България от финасова катастрофа по времето на първаначалното разграбване на КТБ.

Сам! Съвсем сам! Без парламент, с правителство в оставка и президент Г.П. Само това е достатъчно, за да влезе в графата държавник..... Борисов и Местан бяха се договорили да затворят всички банки за неопределен период от време и неизвестно по какви правила, за да спасяват КТБ.... Спомняте ли си? Аз, помня!

Тогава Миков ни спаси от тотален грабеж! Защото беше председател на Народното събрание и социалист.

БСП спаси държавата от тотален финансов lockdown! Факт!

Днес Тя го демонизира с всички средства..... Нарочи го за герберски шпионин и къртица, без нито едно доказателство. И така го изхвърли от ръководството на партията. И не само него. Подобна е съдбата на поне още 200 знакови, авторитетни имена в соцпартията.

Метлата и, особено преди и след конгреса, е пословична.

Дели, интр.......нства, л...же, уволнява, беснее, създава конспирации, в които сама потъва, отлюспва, клейми, поругава, къса връзки ..... и още и още в този порядък, Тя се превърна в едноличния собственик на марката БСП.

Марка ли казах? Не! Маркер!

Да бъдеш корнелианец днес, това е the point of no return в социалистическата идеология. Или си маргинал, или никой. Жалка история ни застигна да разказваме.

И точно в това разделно време Тя решава да изключи от партията Иван Пилето, нейният депутат. Но как? Точно както "сне политечското доверие" от председателя на БСП Варна преди време. Противоуставно. Прави се така, че просто да не се случи.

Пилето е колоритен персонаж, който се появи изневиделица в БСП през 2016. Припомням - варненската листа за бъдещи депутати беше наредена лично от Нея.

Тогава Иван Д.Иванов, който е действащ общински съветник на ПП Атака, изведнъж лъсва в листата на БСП-Варна за парламентарните избори като "гражданска квота" на 22 място. По предложение на коалиционния ни партньор ПП Екогластност..... Страхотия. И прави шеметен преференциален резултат, с който пренарежда листата и става ВТОРИ. Нарежда се веднага след водача ни Стефан Данаилов. Разликата между първия и втория е има-няма 500 гласа. Каква популярност, а?

Както ни каза Тя, година по-късно, когато все още бяха в една копанка: "той сам си направи резултата"......

Днес обаче не е така.

Иван Д. Иванов е със снето политическо доверие и трябва да бъде изключен от партията, по предложение на ОПКК към НС на БСП.

Контролният орган на БСП "остро осъжда акта на насилие от депутата от левицата Иван Д. Иванов срещу Валентин Вълчев – председател на ОбС на БСП в Долни Чифлик и предлага на НС на БСП той да бъде изключен от партията. Върху председателя на структурата във варненската община Долни Чифлик повече от година е оказван натиск от народния представител Иван Д. Иванов и от областния председател Цонко Цонев, според свидетели и според самия Валентин Вълчев. Върху него е нанесен побой на 20 октомври във Варна, когато е брутално пребит от трима мъже, доведени лично от Иван Димов Иванов, който присъствал на насилието като поръчител", се твърди в съобщението.

От официалното съобщение на "Позитано" става ясно, че Общопартийната контролна комисия, известна още като Другарския съд, всъщност се е превърнала в специализиран съд по наказателно право. А новият и председател Войнов вече е и следовател, и прокурор, и съдия. От партията се изключва за криминално деяние, което не е доказано в съда, по лично усмотрение, а не за нарушение на Устава. А тази комисия съществува с тази цел - да предпазва другарите от нарушаване на устава.

Авторитаризмът в БСП след Нейното избиране, с активното съдействие на председателя на ОПКК Войнов, придобива чудовищни размери.

Нека е ясно!

Иван Д.Иванов отдавна трябваше да бъде изключен от партията, а заедно с него и всички онези, които го внедриха в нея. По-горе съм споменала някои имена. Съществуват десетки причини за това, за които сме сигнализирали ръковдството на БСП и лично Нея от ден първи на неговото избиране. Надлежно. Множество заведени докуменнти в деловодството на Позитано.

Днес, обаче, се предлага на членовете на НС на БСП, НА ПОДПИС, да изключат от редиците на БСП човек, за престъпление, което тепърва трябва да се докаже в съда. Ами, ако не се докаже?

Тя дали си дава сметка в какъв юридически капан вкарва цялата партия?

На Нея дали въобще и пука кой ще е отговорен за днешната действителност?

А кой ще отговаря, че вкара мощно и с апломб полукриминален .....ърграунд и го лансира по върховете на партията? И така цели четири години?



Днес, когато БСП избира "лично и персонално" вожда си с фал.....фикации, защо да не може да го прави и по места - лично и персонално - с бой и избити зъби.

Пребит е общински председател на БСП на втората по големина организация в област Варна - този на община Долен Чифлик.

Пребит е зверски, по време на партийно събрание пред врата на областния съвет на БСП Варна.

Който сее ветрове - жъне бури.

Ветровете пося Тя и първият и заместник К.Д. преди четири години.

А бурята не е просто в ПГ на БСП, от която напускат хора. Бурята е всъщност ураган, който помита основите на партията. Разделението е тежко и на този етап непреодолимо.

Сгазен е Уставът!

И това също дължим на Нея - председателката.

Ореолът и на обединител, консолидиращ елемент е развенчан безвъзвратно. Защото тя продуцира два пъти повече врагове вътре и извън партията, отколкото съмишленици. Тя дели, остракира и марганализира. Вече на ниво основни партийни организации.

Тя постигна невъзможното - ние вече се мразим до степен на физическа непоносимост! Затова и се бием - буквално, между себе си.

Резултатът - кръв, смачкани ребра, избити зъби на тротоара пред вратата на областния съвет на БСП Варна.

Какво партийно събрание може да се проведе оттук нататък без бодигардове, които да пазят участващите!? Не знам!

Питам - Нея!?

