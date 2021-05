/Поглед.инфо/ Тържествената церемония ще се състои на 21 май на „Ларгото“

В навечерието на 24 май – Празника на българската азбука, просвета и култура „Европейски музикален фестивал“ се обръща с признание към хората, които създават и поддържат жива искрата на българския творчески гений. В рамките на фестивалната програма 24-ма изтъкнати наши музиканти, артисти, писатели, журналисти, художници и преподаватели ще бъдат отличени с наградата „Златно перо“ за техния принос към изкуството и културата на страната. Традицията на това отличие, учредено от „Кантус Фирмус“ и галерия „Макта“ в партньорство с ClassicFM радио, съществува вече над четвърт век. Носители на изящната златна брошка, изработена във формата на писец са били до момента някои от най-видните български творци в своята област. Вече са ясни имената на 23-ма от тазгодишните лауреати на приза, сред които са оперната прима Соня Йончева, кинорежисьорът Людмил Стайков, поетът текстописец Найден Вълчев, диригентът Борислав Иванов, цигуларката Стойка Миланова и други.

Тържествената, 26-та поред церемония „Златно перо“ ще се състои на 21 май от 16:00 ч. на столичното „Ларго“ с водещ Георги Митов – Геми, журналист от Classic FM радио. По традиция, слушателската аудитория на радиото има активна роля за определяне на едно от златните отличия, като участва с пряко гласуване. Желаещите да предложат своя номинация, могат да го направят до 19-ти май чрез изпращане на email на info@classicfm.bg. Изборът на публиката за носителя на 24-тия почетен знак ще бъде обявен на самата церемония на 21-ви май.

Специално участие в тържеството ще вземе Държавният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ с художествен ръководител Георги Андреев, а също и носители на приза от предишни години.

„Европейски музикален фестивал“ се провежда с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община, като едно от стратегическите събития в Календара на културните събития на града.

Приложен ще намерите и пълния списък с имената на наградените за 2021 година.

„Европейски музикален фестивал” е един от най-значимите музикални фестивали на столицата от последните две десетилетия. Той се организира от агенция „Кантус Фирмус“ с подкрепата на Столичната община и с партньорството на Министерството на Културата на Р. България. През годините в него са участвали ярки имена от световните музикални сцени като Джошуа Бел, Максим Венгеров, Найджъл Кенеди, Миша Майски, Пинкас Цукерман, ансамбъл „Кремерата Балтика”, „Цукерман чембър плейърс”, Камерен оркестър „Концертгебау”, Academy of St Martin in the Fields, Симфоничен оркестър на Москва „Руска филхармония“ и др. През 2015 година фестивалът получи Наградата на Столичната община в област „Музика“ за ярки постижения в областта на културата. През април 2019 фестивалът бе отличен за трети път със сертификат за качество от платформата „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ на Европейската комисия и Европейската фестивална асоциация.

Отличия "Златно перо" – списък на носителите за 2021 година

Акад. Людмил Стайков, театрален и кинорежисьор Проф. Стойка Миланова, цигулар и педагог Найден Вълчев, поет текстописец, писател Светослав Пеев, актьор Проф. Надежда Сейкова, театрален режисьор и педагог Борислав Иванов, диригент Проф. Емил Попов, скулптор Соня Йончева, оперна певица Кирил Манолов, оперен певец Проф. Александър Шурбанов, поет, писател, преводач Богдана Карадочева, естрадна певица Анастасия Панайотова, художник Драгомир Драганов, ТВ журналист и водещ на поредицата "БНТ на 60" Георги Стрезов, композитор на филмова и театрална музика Иво Сиромахов, писател Емилия Маркова, поп и джаз певица Драматичен театър "Стоян Бъчваров" – Варна, по повод 100-годишнината на театъра Дора Драганова, композитор Иван Вукадинов, художник Зефира Вълова, цигулар Гуна Иванова, фолклорна певица Петко Койчев, директор на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ - Габрово НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив, по повод 75-годишнината на училището Награда на слушателите на Classic FM - определя се чрез предложения от слушателите* и се обявява на церемонията.

*Всекиможе да заяви своята номинация за наградата на слушателите на Classic FM, като изпрати email наinfo@classicfm.bg не по късно от 19 май 2021.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели