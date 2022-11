/Поглед.инфо/ „Aut hoc inclusi ligno occuitantur Achivi,

aut haec in nostros fabricata est machina muros,

inspectura domos vnturaque desuper urbi,

aut aliquis later error; equo ne credite, Teucri,

quidquid id est: timeo Danaos et dona ferentes.“ *

Непосредствен повод за настоящата бележка е последното, според медиите, изявление на формалния (все още) лидер на т. нар. политическа партия ГЕРБ: „Искаме консултативен съвет при президента Радев. Той е мъдър и няма да остави държавата без правителство и парламент.“

Ако не за повечето, за не малко не от вчера е достатъчно ясен замисълът на/посредством споменатия да бъде овладяна и последната институция в държавата, в която гражданите хранят остатъка от надежда за запазване, дори в някаква степен на суверенитет за днешната своя, макар неосъществена като идеал на Апостола, свята и чиста република.

И преди във връзка с призиви от други споменавах относно това, че Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) при президента не е решаващ, а консултативен орган. Т. е. поредният апел от страна на вожда на шайката ГЕРБ, вживял се в ролята на Одисей, няма друг смисъл и предназначение, освен на опит за прехвърляне отговорността относно неспособността за постигане на парламентарно мнозинство, в т. ч. за съставяне на правителство по парламентарен път на президента. Респ. чрез негово бламиране евентуално за последващо иницииране на импийчмънт.

Не е работа на президента при парламентарно управление на републиката да свиква и провежда КСНС с цел неоставяне на държавата без правителство и парламент! Ангажимент, който е задължение единствено на избраните т. нар. „народни представители“…

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* „Или завоеватели крият в това дърво Ахиви,

или за погибел на нашите стени е сътворена тази грамада,

да наблюдава домовете ни и се стовари на града ни отгоре,

или тук е скрита друга измама: на коня, Теври, не вярвайте.

Каквото и да е: Бойте се от данайците и когато ви поднасят дарове.“

(Публий Вергилий Марон: „Енеида“, II, 45-49)

