/Поглед.инфо/ Вашингтонският консенсус и сега е жив?

Международният валутен фонд (МВФ) има три рождени дати. Първият беше на 22 юли 1944 г., когато участниците в международната валутна и финансова конференция в Бретън Уудс одобриха хартата на МВФ. Вторият - на 27 декември 1945 г. документите, приети на конференцията в Бретън Уудс, влизат в сила, след като са ратифицирани от 27 държави. Третият е 1 март 1946 г., когато МВФ започва своята работа (на този ден е издаден първият заем, получателят е Франция).

Ако се съсредоточим върху първата дата, то само след четири месеца ще настъпи 80-годишнината на Фонда. Сериозен повод за оценка на работата на МВФ и размисъл за неговото бъдеще.

Нека ви напомня, че на конференцията в Бретън Уудс, фондът беше замислен като важен елемент в цялостния дизайн на следвоенната парична и финансова система. Участниците в конференцията се съгласиха, че в основата на тази система ще бъде щатският долар, който ще бъде основна валута за международни плащания и сетълменти, както и резервна валута.

Съединените щати се ангажираха свободно да обменят долари за злато от своите резерви на паричните власти на други страни. Определен е фиксиран златен паритет за американската валута - 35 долара за тройунция. Най-важният принцип на парично-финансовата система на Бретън Уудс е поддържането на стабилни (фиксирани) обменни курсове на националните валути.

Постигането на такава стабилност трябва да се осигури чрез поддържане на равновесие в платежния баланс на страните - членки на МВФ. В случай на значителни и продължителни смущения в този баланс, одобрените обменни курсове (спрямо щатския долар) могат да бъдат преразгледани. Но това е крайна мярка.

За да се предотврати това, на страните могат да бъдат предоставени заеми. Това е видът заеми, за които е създаден Международният валутен фонд. Конференцията в Бретън Уудс също реши да създаде Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР). Той беше предназначен за кредитиране на инвестиционни проекти и насърчаване на цялостното икономическо развитие на страните. И МВФ, за разлика от Световната банка, е предназначен да издава стабилизационни заеми, които помагат за изравняване на платежните баланси и поддържане на фиксирани курсове на националните валути.

През първите две десетилетия МВФ помагаше предимно на европейски страни, които имаха хроничен дефицит по търговските и платежни баланси. През 60-те години фондът постепенно започва да се преориентира към развиващите се страни.

През втората половина на 60-те години бяха разкрити сериозни пукнатини в конструкцията на паричната и финансовата система на Бретън Уудс. По-специално, на Вашингтон беше трудно да поддържа златния паритет на долара. Резервите от ценни метали в САЩ намаляваха. През ноември 1967 г. имаше сериозна девалвация на британския паунд. И така нататък.

През първата половина на 70-те години на ХХ в. Структурата на системата Бретън Уудс бързо се разпадаше. Може би най-яркото и значимо събитие е изявлението на 15 август 1971 г. от американския президент Ричард Никсън, че Министерството на финансите на САЩ ще спре да обменя долари за злато. През март 1973 г. всички страни най-накрая се отказаха от поддържането на фиксирани курсове на своите валути и преминаха към „свободно плаване“.

През януари 1976 г. в Кингстън, Ямайка, се провежда международна парична и финансова конференция, на която официално се отбелязва смъртта на системата Бретън Уудс. Златният доларов стандарт беше заменен от хартиения доларов стандарт.

Новата (ямайска) система не предвижда никакво фиксиране на обменните курсове. На държавите дори беше препоръчано да се отдалечат от „предразсъдъците“ от миналото, когато въведоха ограничения върху свободното движение на капитали, за да стабилизират обменните курсове на своите валути.

И ако обменните курсове могат да се колебаят, защо тогава е необходим Международният валутен фонд като „линейка“, която издава заеми за стабилизиране на платежния баланс? В края на 70-те години имаше предложения фондът да бъде премахнат напълно. Имаше и предложения за пренасочване на МВФ към решаване на нови проблеми.

И през 80-те години фондът всъщност беше преформатиран. При това всичко стана някак незабелязано, без особена реклама. Нека ви припомня какво се случваше по света в началото на 70-те и 80-те години.

Вече писах, че в средата на 70-те години се роди т.нар. Петродолар. През 1973-74г. в света имаше енергийна криза, в резултат на която цената на черното злато скочи четири пъти. През 1979 г. имаше нов скок в цените на петрола, който беше наречен втората енергийна криза (провокирана от революцията в Иран).

Саудитска Арабия и други страни от ОПЕК започнаха да насочват своите гигантски приходи в долари към банковата система на САЩ. И американските банки, използвайки тези пари, започнаха да увеличават кредитирането на страните от Латинска Америка и други страни от третия свят.

През 1979 г. Пол Уолкър става ръководител на системата на Федералния резерв на САЩ. Той незабавно започна да прилага парична политика, която по-късно ще бъде наречена шокът на Уолкър. Започва рязко увеличение на основната лихва на Федералния резерв на САЩ, която Уолкър постепенно повишава до 20%.

Шокът на Уолкър беше шок не само за американските компании, но и за страните от третия свят. В края на краищата заемите, които са получавали от американските банки, са с плаващ лихвен процент. Шокът провокира рязко нарастване на задълженията на развиващите се страни по получените заеми. Възникна световна дългова криза, която достигна своя връх през 1982-83 г.

По това време започна активното препрофилиране на МВФ. Той беше натоварен със задачата да оказва помощ на страни, затънали в световната дългова криза. Но в действителност - съдействие на банките - кредиторки при събиране на дълговете от тези страни.

Сега фондът обеща да издава заеми не за стабилизиране на обменния курс, а за рефинансиране на произтичащите от това гигантски дългове на страни от третия свят. Но издаването на заеми от фонда беше предмет на цял куп условия.

Същността на тези условия е пълно преструктуриране на икономическата политика на държавата - длъжник, създаване на най-благоприятни условия за западния, предимно американския, капитал да прави бизнес. Сега заемите на фонда трябва да се определят не като „стабилизационни“, а като „обвързани“, тоест обусловени от много изисквания, понякога дори политически.

Само за година-две Фондът се превърна в институция, която американският икономист Уилям Енгдал нарече „полицай по дълга в услуга на нюйоркските банки“. Ето какво пише той в книгата си Money Gods: „Условията на заемите от МВФ и съгласието на страната да подпише споразумение с МВФ бяха част от програма, разработена от американския служител в МВФ Ъруин Фридман, който по-късно беше награден за работата му с висока позиция в Citicorp." .

МВФ... е създаден през 1944 г. в Бретън Уудс, за да стабилизира валутите и търговските отношения на индустриализираните страни. А сега фондът трябваше да се справя с напълно нова задача - да се превърне в дългов полицай в услуга на нюйоркските банки."

Парадоксално, но „помощта“, която фондът предостави на пострадалите страни, не намали външните дългове на тези страни, а ги увеличи. Всичко започна със „съдействие за преструктурирането на дълга“. Подобно преструктуриране само удължи срока на погасяване на заемите, но в резултат на това срокът за обслужване на дълга се увеличи. Така размерът на изплатената лихва се увеличи.

По данни на водещата швейцарска застрахователна компания Swiss Re общият размер на външните заеми за всички развиващи се страни, включително дългосрочни и краткосрочни, за петгодишния период 1982-1987 г. е нараснал един и половина пъти - от $839 млрд. до почти $1300 млрд. Почти целият този ръст се дължи не на нови заеми, а на преструктурирането на старите.

В гореспоменатата книга „Богове на парите“ Енгдал дава цифри, които демонстрират „ефективността“ на работата на Фонда, който замени ролята на „линейка“ с ролята на „дежурен полицай“. Позовавайки се на данни на Световната банка, той съобщава, че за периода 1980-1986г. 109-те страни длъжници са платили 326 милиарда долара само лихви.

Освен това, техните плащания по главницата на същите тези заеми възлизат на 332 милиарда долара. Общо общият размер на плащанията за обслужване и погасяване на дългове възлиза на 658 милиарда долара. Освен това първоначалният размер на дълга (в началото на 1980 г.) на 109-те държави е 430 милиарда. Благодарение на „помощта” на фонда, през 1986 г. тези 109 страни вече дължаха 882 милиарда долара на външни кредитори. И това само за 1980-1986г. Дълговото бреме не е намаляло, а се е увеличило повече от два пъти! „Беше невероятно дългово блато“, отбелязва Енгдал.

Тъй като основният „акционер“ във фонда първоначално бяха САЩ и останаха такива през 80-те години, основният бенефициент от пренасочването на дейността на МВФ естествено бяха САЩ. Енгдал се позовава на проучване, проведено от Ханс К. Расмусен, поръчано от датския комитет на УНИЦЕФ, което се фокусира върху факта, че от началото на 80-те години на миналия век е имало масово прехвърляне на капитали от хронично лишения от пари Трети свят, главно за покриване на дефицита в Съединените щати.

Общо 400 милиарда долара са били вкарани през 80-те години; и тези средства покриват около 43% от дефицита на федералния бюджет на САЩ през посочения период от време. Енгдал коментира тези цифри: „Това беше де факто империализъм или, както някои го нарекоха, неоколониализъм под прикритието на технокрацията на МВФ.“

Много интересна информация за това как МВФ и други международни финансови и икономически организации са работили в интерес на Съединените щати през 80-те години можете да научите от книгата „Признанията на един икономически убиец“. Неговият автор Джон Пъркинс директно нарича дейността на тези институции „убиващи икономиките“ на страните от третия свят.

Преструктурирането на дейността на МВФ през 80-те години се извършва в движение, без много консултации с повечето страни - членки на фонда. Основните съветници на фонда през тези години бяха Министерството на финансите на САЩ и банките на Уолстрийт. Постепенно по време на това преструктуриране започна да се появява набор от правила и принципи, които трябва да ръководят страните, кандидатстващи за заеми от Фонда. Този кодекс беше наречен „Вашингтонски консенсус“ (ВК).

Историята на ВК е следната. През 1989 г. е публикувана работата на английския икономист Джон Уилямсън , озаглавена „Преструктурирането на Латинска Америка: какво се случи?“ (Latin American Adjustment: How Much Has Happened?). Авторът на книгата е сътрудник в частния Институт за международна икономика, наричан още Институт Питърсън, базиран във Вашингтон.

Работата на Уилямсън разглежда набор от препоръки, които бяха представени от Фондацията на страните от Латинска Америка през 80-те години на миналия век и които бяха изпълнени. Опитът на фондацията беше обобщен и подреден. Очевидно работата е написана по поръчка на МВФ. Фондът, в практическата си работа с която и да е страна (не само с латиноамерикански), започна да се ръководи от набора от препоръки от проучването на Уилямсън.

Тогава тези препоръки започнаха да се наричат „Вашингтонски консенсус“. Откъде идва това име? Препоръките бяха съгласувани от Министерството на финансите на САЩ и предназначени за МВФ и Световната банка. Офисите и на трите организации се намират в американската столица Вашингтон. Терминът ВК не е официален, но служителите на Фондацията знаят какво е това и понякога го използват в ежедневието. Дори на официалния сайт на МВФ има материали, в които фигурира терминът „Вашингтонски консенсус“.

Антиглобалистите наричат ВК „символ верую“ на глобалистите и привържениците на икономическия либерализъм. В продължение на три десетилетия и половина „Вашингтонският консенсус“ не е претърпял никакви промени. ВК всъщност е набор от заповеди или инструкции за „икономически убийци“.

Сред тях : приватизация на държавни предприятия (и всяка друга държавна собственост), либерализация на вътрешните финансови пазари, независимост на централната банка от държавата, дерегулация на икономиката, „оптимизиране“ (да се чете: максимално свиване, компресиране) на държавния бюджет , либерализация на външната търговия, премахване на ограниченията върху трансграничното движение на капитали и изтегляне на доходите на чуждестранните инвеститори от страната, свободен обменен курс на националната валута и др.

И така, през втората половина от живота си Фонда започна да прави нещо напълно различно от това, което беше замислено преди 80 години на конференцията в Бретън Уудс. В сегашния си вид Фондът има ясни признаци на институция, действаща изключително в интерес на Запада и особено на Съединените щати като негов основен „акционер“.

Превод: ЕС