/Поглед.инфо/ Индонезия получи 1,2 милиона дози ваксини от Китай през уикенда. Много други страни са в списъка на чакащите за новите китайски ваксини срещу коронавирус.

Китай обеща да произведе 600 милиона дози от ваксините си срещу вируса тази година, като това е най-голямото количество ваксини,създадени и предоставени от една държава. Това ще постави солидна основа за страната да изпълни обещанието си, че ваксините трябва да бъдат международни обществени блага.

По-важното е, че в сравнение с ваксините, разработени от Pfizer и Moderna, които могат да се съхраняват и транспортират само при много ниски температури - най-малко минус 70 C за ваксината Pfizer и минус 20 C за ваксината Moderna - инактивираната ваксина, разработена от Китай, може да се съхранява при температури между 2 C и 8 C и използването й до момента доказва, че е не само безопасна, но и ефективна.

Не случайнона специалната сесия на Общото събрание на ООН държавният съветник и външен министър Уанг Йи отново заяви, че Китай ще предоставя активно ваксини за развиващите се страни.

Позицията на Китай по отношение на разпространението на ваксини е в съответствие с тази на ООН, а именно, че най-нуждаещите се хора - включително медицински работници, възрастни хора и жени и деца в развиващите се страни - трябва първо да имат достъп до ваксините, а не богатите.

Всъщност от първия ден Китай винаги е имал предвид при разработването на ваксините си, че те трябва да бъдат достъпни не само за собствения си народ, но и за хората по целия свят и винаги е отварял вратата си за международно сътрудничество в изследванията и разработването на ваксини, тъй като е добре известно, че преди вирусът да се оттегли и от последното си огнище в света, никоя държава не може да бъде в безопасност

Трите нови домашни случая в Чънду, провинция Съчуан, с неизвестен източник, напомнят за това.

Но тъй като вирусът до днес е заразил повече от 67 милиона души по света и е убил 1,55 милиона, някои страни възлагат всичките си надежди на въвеждането на ваксини и всъщност се отказват от усилията да се опитат да прекъснат веригите за предаване на вируса.

Като такива е от решаващо значение ваксините не само да дойдат бързо, но и да бъдат справедливо разпределени във всички страни

Така че беше добре да се види, че на специалната сесия на Общото събрание на ООН миналата седмица държавите най-накрая избраха да застанат заедно. Но ключовата отговорност пада върху малкото големи държави, включително САЩ и тези в Европа, които имат способността, ако не и задължението, да произвеждат ваксини за целия свят.

Ето защо по време на срещата Уанг призова другите големи държави първо да разпределят ограничените ваксини на най-нуждаещите се хора.

Трябва да се надяваме, че след като загуби битката си с вируса у дома, администрацията на САЩ няма да допусне нова грешка, като използва ваксините си като заложници за политически печалби.

Превод: ЕС

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели