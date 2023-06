/Поглед.инфо/ Вашингтон се нуждае от финал в Украйна

Уважаеми читатели,

Поглед инфо препечатва тази статия не само защото представлява като цяло сериозен анализ на разгорялата се криза в Украйна.

Не и защото авторът й притежава задълбочени познания и траен интерес към темата. Самюел Чарап е старши политически изследовател /Senior Political Scientist/ в RAND Corporation и съавтор на книгата Everyone Loses: The Ukraine Crisis and the Ruinous Contest for Post-Soviet Eurasia. /Всички губят: Украинската криза и разрушителното състезание за постсъветска Евразия/. Бил е и в екипа за политическо планиране на Държавния департамент на САЩ по време на администрацията на Обама.

Главното, по наше мнение, е че сред морето от гласове на американски /и европейски/ „ястреби“, готови да разпалват войната „колкото е необходимо“ и да я водят „до последния украинец“, се дава трибуна на по-разумни и трезви гласове, показващи невъзможността на победа на Украйна /и Запада/ и безсмислието на по-нататъшните военни действия. И то не къде да е, а в авторитетното, вече над 100-годишно мейнстриймно списание Foreign Affairs, което през цялата си история е било „на една педя разстояние“ от Държавния департамент на САЩ.

Дали това не е начало на вразумяването на американските елити? Много се надяваме, че краят на трагичното противопоставяне сред славянските ни братя, инспирирано от Запада, наближава. И „Поглед-инфо“ ще продължи да прави всичко по силите си, за настъпването на този край.

От редакцията на Поглед.инфо

Нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г. беше момент на яснота за Съединените щати и техните съюзници. Пред тях стоеше спешна мисия: да помогнат на Украйна в противодействието на руската агресия и да накажат Москва за нейните прегрешения. Въпреки че реакцията на Запада беше ясна от самото начало, целта – краят на тази война – беше неясна.

Тази неяснота е по-скоро характеристика, отколкото грешка на политиката на САЩ. Както каза съветникът по националната сигурност Джейк Съливан през юни 2022 г., „Всъщност се въздържахме да излагаме това, което виждаме като крайна игра... Фокусирахме се върху това, което можем да направим днес, утре, следващата седмица, за да укрепим позицията на украинците до максимална възможна степен, първо на бойното поле и след това на масата за преговори.“

Този подход имаше смисъл в първите месеци на конфликта. В този момент траекторията на войната далеч не беше ясна. Украинският президент Володимир Зеленскивсе още говореше за готовността си да се срещне с руския си колега Владимир Путин, а Западът все още не беше снабдил Киев със сложни наземни ракетни системи, да не говорим за танкове и ракети с голям обсег, както прави днес.

Плюс това, за Съединените щати винаги ще бъде трудно да говорят за възгледите си относно целта на война, която техните сили не водят. Украинците са тези, които умират за страната си, така че в крайна сметка те трябва да решат кога да спрат - независимо какво може да иска Вашингтон.

Но сега е време Съединените щати да разработят визия за това как ще свърши войната. Петнадесет месеца битки показаха ясно, че нито една от страните няма капацитета – дори с външна помощ – да постигне решителна военна победа над другата. Независимо колко територия могат да освободят украинските сили, Русия ще запази способността да представлява постоянна заплаха за Украйна. Украинската армия също ще има капацитета да изложи на риск всички райони на страната, окупирани от руските сили - и да наложи разходи за осигуряването на военни и цивилни цели в самата Русия.

Тези фактори биха могли да доведат до опустошителен, дългогодишен конфликт, който не води до окончателен резултат. Така Съединените щати и техните съюзници са изправени пред избор относно бъдещата си стратегия. Те биха могли да започнат да се опитват да насочат войната към край чрез преговори през следващите месеци. Или биха могли да го направят след години.

Ако решат да изчакат, основите на конфликта вероятно ще бъдат същите, но цената на войната - човешки, финансови и други - ще се е умножила. Ефективната стратегия за това, което се превърна в най-сериозната международна криза от поне едно поколение, следователно изисква Съединените щати и техните съюзници да изместят фокуса си и да започнат да улесняват и приближават края на играта.

НА КАКВО НЕ ПРИЛИЧА ПОБЕДАТА

Към края на май украинските военни бяха на прага на провеждането на значителна контранастъпление. След успехите на Киев в две по-ранни операции през есента на 2022 г. и предвид като цяло непредсказуемия характер на този конфликт, със сигурност е възможно контранастъплението да доведе до значителни печалби.

Вниманието на западните политици е насочено основно към предоставянето на военна техника, разузнавателни данни и обучение, необходими, за да се случи това. С толкова много привидно движение на бойното поле, някои биха могли да възразят, че сега не е моментът Западът да започне дискусии за края на играта. В крайна сметка задачата да се даде шанс на украинците за успешна настъпателна кампания вече напряга ресурсите на западните правителства. Но дори и да върви добре, контранастъплението няма да доведе до решаващ военен резултат. Наистина, дори голямо движение на фронтовата линия не е задължително да сложи край на конфликта.

По-общо казано, междудържавните войни обикновено не приключват, когато силите на едната страна са изтласкани отвъд определена точка на картата. С други думи, териториалното завоюване - или повторно завоюване - само по себе си не е форма на прекратяване на войната. Същото вероятно ще бъде вярно и в Украйна: дори ако Киев постигне успех надхвърлящ и най-невероятните очаквания и принуди руските войски да се оттеглят до международно признатата граница, Москва не е задължително да спре да се бие.

Но малцина на Запад очакват такъв резултат в даден момент, камо ли в близко бъдеще. Вместо това, оптимистичните очаквания за следващите месеци са, че украинците ще постигнат някои печалби на юг, може би да си върнат части от регионите Запорожие и Херсон или ще отблъснат руското нападение на изток.

Тези потенциални печалби биха били важни и със сигурност са желателни. По-малко украинци ще бъдат подложени на руската окупация. Киев може да си върне контрола върху основни икономически активи, като Запорожката атомна електроцентрала, най-голямата в Европа. А Русия щеше да претърпи още един удар върху военния си капацитет и глобалния си престиж, допълнително повишавайки цената на това, което беше стратегическа катастрофа за Москва.

Надеждата в западните столици е, че успехите на Киев на бойното поле ще принудят Путин да седне на масата за преговори. И е възможно още един тактически неуспех да намали оптимизма на Москва за продължаване на битките. Но както загубата на териториален контрол не означава загуба на войната, така и не води непременно до политически отстъпки.

Путин би могъл да обяви нов кръг от мобилизация, да засили кампанията си за бомбардировки над градовете в Украйна или просто да задържи линията, убеден, че времето ще работи за него и срещу Украйна. Той може да продължи да се бори, дори ако мисли, че ще загуби. Други държави са избрали да продължат да се бият, въпреки че признават неизбежността на поражението: помислете например за Германия през Първата световна война. Накратко, печалбите на бойното поле сами по себе си няма да доведат непременно до край на войната.

МИСИЯТА НЕВЪЗМОЖНА?

След повече от година битки вероятната посока на тази война излиза на фокус. Местоположението на фронтовата линия е важна част от този пъзел, но далеч не е най-важната. Вместо това ключовите аспекти на този конфликт са два: постоянната заплаха, която двете страни ще представляват една за друга, и неуреденият спор за областите на Украйна, които Русия твърди, че анексира. Те вероятно ще останат фиксирани за нея поне за много години напред.

Украйна изгради впечатляваща бойна сила с външната помощ на стойност много десетки милиарди долари, обширно обучение и разузнавателна подкрепа от Запада. Украинските въоръжени сили ще могат да държат под риск всички райони под руска окупация. Освен това Киев ще запази способността да нанася удари върху самата Русия, както демонстрира последователно през последната година.

Разбира се, руската армия също ще има капацитета да застраши украинската сигурност. Въпреки че нейните въоръжени сили претърпяха значителни жертви и загуби на оборудване, които ще отнемат години, за да се възстановят, те все още са страхотни. И както те демонстрират ежедневно, дори в сегашното си състояние, те могат да причинят значителна смърт и разрушения както за украинските военни сили, така и за цивилни. Кампанията за унищожаване на електропреносната мрежа на Украйна може да е пропаднала, но Москва ще запази способността си да нанася сериозни удари по градовете на Украйна по всяко време, използвайки въздушна мощ, наземни средства и оръжия за изстрелване по море.

С други думи, независимо къде е фронтовата линия, Русия и Украйна ще имат способността да представляват постоянна заплаха една за друга. Но доказателствата от изминалата година показват, че нито имат, нито ще имат капацитета да постигнат решителна победа – ако приемем, разбира се, че Русия не прибягва до оръжия за масово унищожение (и дори това може да не осигури победа).

В началото на 2022 г., когато нейните сили бяха в много по-добра форма, Русия не можеше да поеме контрол над Киев или да свали демократично избраното украинско правителство. На този етап изглежда, че руската армия дори не е в състояние да превземе всички области на Украйна, които Москва твърди, че са нейни. През ноември миналата година украинците принудиха руснаците да се оттеглят на източния бряг на река Днепър в района на Херсон.

Днес руските военни не са в състояние да преминат реката, за да завземат останалата част от Херсонска и Запорожка област. Неговият опит през януари да настъпи на север в равнините на района на Донецк близо до Угледар – далеч по-малко натоварваща офанзива от преминаването на река – завърши с много загуби за руснаците.

Украинската армия междувременно се противопостави на очакванията и може да продължи да го прави. Но има значителни пречки пред постигането на по-нататъшен напредък на място. Руските сили са силно окопани на най-вероятната ос на настъпление на юг. Сателитни изображения с отворен код показват, че те са създали многопластова физическа защита - нови окопи, бариери против бронираната техника, препятствия и оборудвани блиндажи и защитни съоръжения по цялата фронтова линия, които ще се окажат предизвикателство за всеки опит за пробив.

Мобилизацията, обявена от Путин миналата есен, облекчи проблемите с човешката сила, които по-рано позволиха на Украйна да напредне в региона на Харков, където слабо защитените линии на Русия бяха уязвими за изненадваща атака. А украинската армия до голяма степен не е тествана в нападателни кампании, които изискват интегриране на различни способности.

Освен това претърпя значителни загуби по време на войната, в последно време - в битката за Бахмут, малък град в Донецка област. Киев също е изправен пред недостиг на критични боеприпаси, включително за артилерия и противовъздушна отбрана, а смесицата от западно оборудване, което получи, натовари ресурсите за поддръжка и обучение.

Тези ограничения и от двете страни силно подсказват, че нито една от тях няма да постигне заявените си териториални цели с военни средства през следващите месеци или дори години. За Украйна целта е пределно ясна: Киев иска контрол над цялата си международно призната територия, която включва и Крим, и частите от Донбас, които Русия окупира от 2014 г.

Позицията на Русия не е толкова категорична, тъй като Москва поддържа неяснота относно местоположението на границите на две от петте украински области, които твърди, че е анексирала: Запорожие и Херсон. Независимо от тази неяснота, най-важното е, че нито Украйна, нито Русия вероятно ще успеят да установят контрол над това, което смятат за своя територия. (Това не означава, че на претенциите на двете страни трябва да се признае еднаква легитимност. Но явната нелегитимност на руската позиция изглежда не възпира Москва да я задържи.)

Казано по друг начин, войната ще приключи без разрешаване на териториалния спор . Или Русия, или Украйна, или по-вероятно и двете, ще трябва да се задоволят с де факто линия на контрол, която нито една от двете не признава за международна граница.

ЗАПОЧВА ЕДНА ВЕЧНА ВОЙНА

Тези до голяма степен неизменни фактори биха могли да доведат до продължителна гореща война между Русия и Украйна. Всъщност историята показва, че това е най-вероятният резултат. Проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания, използващо данни от 1946 до 2021 г., събрани от университета в Упсала, установи, че 26 процента от междудържавните войни завършват за по-малко от месец, а други 25 процента в рамките на една година. Но проучването също така установи, че „когато междудържавните войни продължават повече от една година, те продължават средно над десетилетие“.

Дори тези, които продължават по-малко от десет години, могат да бъдат изключително разрушителни. Войната между Иран и Ирак, например, продължи почти осем години, от 1980 до 1988 г., и доведе до почти половин милион бойни жертви и приблизително толкова много ранени. След всичките си жертви, Украйна заслужава да избегне подобна съдба.

Една дълга война между Русия и Украйна също ще бъде много проблематична за Съединените щати и техните съюзници, както показва скорошно проучване на RAND , на което съм съавтор заедно с политолога Миранда Прибе. Продължителният конфликт би запазил риска от възможна ескалация - или до руска ядрена употреба, или до война Русия- НАТО— на сегашното си повишено ниво.

Украйна ще бъде на почти пълна икономическа и военна подкрепа от Запада, което в крайна сметка ще доведе до бюджетни предизвикателства за западните страни и проблеми с готовността за техните армии. Глобалните икономически последици от войната, включително нестабилността на цените на зърното и енергията, ще продължат. Съединените щати няма да могат да съсредоточат ресурсите си върху други приоритети и руската зависимост от Китай ще се задълбочи. Въпреки че една дълга война би отслабила допълнително Русия, тази възможна полза съвсем не надвишава тези разходи.

Докато западните правителства трябва да продължат да правят всичко по силите си, за да помогнат на Украйна да се подготви за контранастъпление, те също трябва да приемат стратегия за прекратяване на войната – визия за края на играта, който е правдоподобен при тези далеч от идеалните обстоятелства. Тъй като решителна военна победа е много малко вероятна, определени крайни игри вече не са правдоподобни.

Предвид продължаващите фундаментални различия между Москва и Киев по основни въпроси като границите, както и силните оплаквания след толкова много жертви и цивилни смъртни случаи, мирен договор или всеобхватно политическо споразумение, което нормализира отношенията между Русия и Украйна, също изглежда невъзможно. Двете страни ще бъдат врагове дълго след края на горещата война.

За западните правителства и Киев прекратяването на войната без никакви преговори може да изглежда за предпочитане пред разговорите с представители на правителство, което е извършило непредизвикан акт на агресия и военни престъпления. Но междудържавните войни, които са достигнали това ниво на интензивност, не са склонни просто да изчезнат без преговори.

Ако войната продължи, също така ще бъде изключително трудно тя да се превърне обратно в локализиран конфликт с ниска интензивност като този, който се проведе в Донбас от 2014 до 2022 г. През този период войната имаше относително минимално въздействие върху живота извън конфликтната зона в Украйна. Самата дължина на текущата фронтова линия (над 600 мили), ударите по градове и други цели далеч отвъд линията и протичащата мобилизация в двете страни (частична в Русия, пълна в Украйна) ще имат системен – може би дори почти екзистенциален — ефект върху двете воюващи страни.

Например, трудно е да си представим как украинската икономика може да се възстанови, ако нейното въздушно пространство остане затворено, пристанищата й останат до голяма степен блокирани, нейните градове под обстрел, нейните мъже в трудоспособна възраст, продължаващи да се бият на фронта, както и милиони бежанци, които не желаят да се върнат в страната. Минахме точката, когато въздействието на тази война може да бъде ограничено до определена география.

Тъй като ще са необходими преговори, но за споразумение не може да става дума, най-правдоподобният край е споразумение за примирие. Едно примирие - по същество трайно споразумение за прекратяване на огъня, което не преодолява политическите разделения - би сложило край на горещата война между Русия и Украйна, но не и на по-широкия им конфликт.

Архетипният случай е Корейското примирие от 1953 г., което се занимава изключително с механизмите за поддържане на прекратяване на огъня и оставя всички политически въпроси извън масата. Въпреки че Северна и Южна Корея все още технически са във война и двете претендират за целия полуостров като тяхна суверенна територия, примирието до голяма степен се запази. Такъв незадоволителен изход е най-вероятният начин, по който тази война ще завърши.

За разлика от корейския случай, Съединените щати и техните съюзници не участват в битките в Украйна. Решенията в Киев и Москва в крайна сметка ще бъдат много по-решаващи от тези, взети в Берлин, Брюксел или Вашингтон. Дори и да искаха да го направят, западните правителства не биха могли да диктуват условия на Украйна или на Русия.

Но дори и да признават, че Киев в крайна сметка ще вземе собствените си решения, Съединените щати и техните съюзници, в тесни консултации с Украйна, могат да започнат да обсъждат и да представят своята визия за крайната игра. До известна степен те вече го правят от месеци: коментар на президента на САЩ Джо Байдън от май 2022 г. в The New York Times даде ясно да се разбере, че неговата администрация вижда тази война да приключи на масата за преговори.

Неговите висши служители редовно повтарят тази гледна точка оттогава, въпреки че езикът за подпомагане на Украйна „колкото е необходимо“ често привлича повече внимание. Но Вашингтон упорито избягваше да предоставя допълнителни подробности. Освен това не изглежда да има никакви текущи усилия нито в рамките на правителството на САЩ, нито между Вашингтон, неговите съюзници и Киев за обмисляне на практическите аспекти и съдържанието на евентуалните преговори. В сравнение с усилията за осигуряване на ресурси за контранастъпление, на практика не се прави нищо, за да се оформи това, което следва. Администрацията на Байдън трябва да започне да запълва тази празнина.

ЦЕНАТА НА ЧАКАНЕТО

Предприемането на стъпки за стартиране на дипломацията не трябва да засяга усилията за военна помощ на Украйна или за налагане на разходи на Русия. Исторически, битката и говоренето по едно и също време са били обичайна практика във войните. По време на Корейската война някои от най-интензивните битки се проведоха през двете години на преговори за примирие, когато бяха положени 45 процента от жертвите на САЩ. Започването на планирането на неизбежната дипломация може и трябва да се случи успоредно с другите съществуващи елементи на политиката на САЩ - както и с продължаващата война.

В краткосрочен план това означава както да продължим да помагаме на Киев в контранастъплението, така и да започнем паралелни дискусии със съюзниците и Украйна за крайната игра. По принцип отварянето на преговорна линия с Русия трябва да допълва, а не да противоречи на натиска на бойното поле. Ако печалбите на Украйна направят Кремъл по-склонен към компромис, единственият начин да разберем това ще бъде чрез функциониращ дипломатически канал. Създаването на такъв канал не трябва да кара нито Украйна, нито нейните западни партньори да отслабват натиска върху Русия. Една ефективна стратегия ще изисква както принуда, така и дипломация . Едното не може да бъде за сметка на другото.

А чакането да се подготви почвата за преговори има своята цена. Колкото по-дълго съюзниците и Украйна издържат без да разработят дипломатическа стратегия, толкова по-трудно ще бъде да се направи това. С течение на месеците политическата цена на първата стъпка ще расте. Вече всеки ход, който Съединените щати и техните съюзници предприемат, за да отворят дипломатическата пътека – дори с подкрепата на Украйна – ще трябва да бъде управляван деликатно, за да не бъде представен като обръщане на политиката или отказ от западната подкрепа за Киев.

Да се биеш и да разговаряш едновременно е обичайна практика във войните.

Започването на подготовката сега има смисъл и защото дипломацията на конфликта няма да даде резултати за една нощ. Наистина, ще отнеме седмици или може би месеци, за да накараме съюзниците и Украйна да намерят една и съща позиция относно стратегията за преговори – и дори повече време, за да се постигне споразумение с Русия, когато преговорите започнат.

В случая с корейското примирие бяха необходими 575 срещи за две години, за да се финализират близо 40-те страници на споразумението. С други думи, дори утре да се създаде платформа за преговори, ще минат месеци, преди оръжията да млъкнат (ако преговорите успеят, което далеч не е даденост).

Разработването на мерки за спазване на прекратяването на огъня ще бъде трънлива, но критична задача и Вашингтон трябва да гарантира, че е готов да помогне на Киев в това усилие. Сега трябва да започне сериозна работа за това как да се избегне това, което украински официални лица, включително Зеленски, описват подигравателно като „Минск 3“, препратка към двете неуспешни споразумения за прекратяване на огъня, сключени с посредничеството на Русия в беларуската столица през 2014 г. и 2015 г., след по-ранните конфликти. Тези споразумения не успяха да сложат трайно край на насилието и не включиха ефективни механизми за гарантиране на спазването им от страна на страните.

Използвайки данни от конфликти между 1946 и 1997 г., политологът Вирджиния Пейдж Фортна показа, че силните споразумения, които уреждат демилитаризирани зони, гаранции от трети страни, поддържане на мира или съвместни комисии за разрешаване на спорове и съдържат конкретен (в сравнение с неясния) език, създават по-трайни прекратявания на огъня. Тези механизми укрепват принципите на реципрочност и възпиране, които позволяват на заклетите врагове да постигнат мир, без да разрешават основните си различия. Тъй като тези механизми ще бъдат трудни за адаптиране към войната в Украйна, правителствата трябва да работят върху разработването им сега.

Въпреки че примирието за прекратяване на тази война би било двустранно споразумение, Съединените щати и техните съюзници могат и трябва да помогнат на Украйна в нейната стратегия за преговори. Освен това те трябва да обмислят какви мерки могат да предприемат успоредно, за да осигурят стимули за страните да седнат на масата и да сведат до минимум шансовете всяко прекратяване на огъня да се провали.

Както показват изследванията на Фортна, ангажиментите за сигурност към Украйна - известно уверение, че Киев няма да се изправи сам срещу Русия, ако Москва атакува отново - трябва да бъдат част от това уравнение. Твърде често обсъждането на ангажиментите за сигурност се свежда до въпроса за членството на Украйна в НАТО . Като член Украйна ще се възползва от член 5 от основополагащия договор на НАТО, който изисква членовете да разглеждат въоръжено нападение срещу един от тях като нападение срещу всички тях. Но членството в НАТО е нещо повече от член 5.

От гледна точка на Москва членството в алианса би превърнало Украйна в плацдарм за Съединените щати да разположат собствените си сили и способности. Така че дори ако имаше консенсус между съюзниците да предложат на Киев членство (а няма), предоставянето на Украйна на гаранция за сигурност чрез членство в НАТО може да направи мира толкова непривлекателен за Русия, че Путин да реши да продължи да се бие.

Квадратурата на този кръг ще бъде предизвикателство и политически изпълнено. Един потенциален модел е меморандумът за разбирателство между САЩ и Израел от 1975 г., който беше едно от ключовите предпоставки за Израел да се съгласи на мир с Египет. В документа се посочва, че в светлината на „дългогодишния ангажимент на САЩ за оцеляването и сигурността на Израел, правителството на Съединените щати ще гледа с особена сериозност на заплахите за сигурността или суверенитета на Израел от световна сила“.

По-нататък се казва, че в случай на такава заплаха правителството на САЩ ще се консултира с Израел „по отношение на това каква подкрепа, дипломатическа или друга, или помощ може да окаже на Израел в съответствие с неговите конституционни практики“. Документът също изрично обещава „коригиращи действия от страна на Съединените щати“, ако Египет наруши примирието. Това не е изричен ангажимент да се третира атака срещу Израел като атака срещу Съединените щати, но се доближава.

Подобна увереност към Украйна ще даде на Киев повишено чувство за сигурност, ще насърчи инвестициите на частния сектор в икономиката на Украйна и ще засили възпирането на бъдеща руска агресия. Докато днес Москва знае със сигурност, че Съединените щати няма да се намесят военно, ако нападнат Украйна, този вид изявление би накарало Кремъл да се замисли повече от два пъти, но няма да повиши перспективата за нови американски бази на границите на Русия. Разбира се, Вашингтон ще се нуждае от увереност в трайността на прекратяването на огъня, така че вероятността ангажиментът да бъде тестван да остане ниска. Избягването на война с Русия трябва да остане приоритет.

Когато настъпи моментът, Украйна ще има нужда от други стимули като помощ за възстановяване, мерки за отговорност от Русия и устойчива военна помощ в мирно време, за да помогне на Киев да създаде надеждно възпиращо средство. В допълнение, Съединените щати и техните съюзници трябва да допълнят принудителния натиск, който се прилага върху Русия, с усилия да направят мира по-привлекателна опция, като условно облекчаване на санкциите - с клаузи за бърза връщане при неспазване - което може да доведе до компромис. Западът също трябва да бъде отворен за диалог по по-широки въпроси на европейската сигурност, за да се сведе до минимум шансът за избухване на подобна криза с Русия в бъдеще.

ЗАПОЧНЕТЕ ДА РАЗГОВАРЯТЕ

Първата стъпка към превръщането на тази визия в реалност през следващите месеци е да се положат усилия в правителството на САЩ за развитие на дипломатическата линия. Цял нов военен команден елемент на САЩ, Групата за подпомагане на сигурността на Украйна, е посветен на мисията за помощ и обучение, която се ръководи от тризвезден генерал с персонал от 300 души. Въпреки това в САЩ няма нито един служител на правителството, чиято работа на пълен работен ден е дипломацията на конфликта.

Байдън трябва да назначи такъв, може би специален президентски пратеник, който може да се ангажира извън министерствата на външните работи, които бяха оставени настрана в тази криза в почти всички съответни столици. След това Съединените щати трябва да започнат неофициални дискусии с Украйна и сред съюзниците си в Г-7 и НАТО относно края на играта.

Успоредно с това Съединените щати трябва да обмислят създаването на редовен канал за комуникация по отношение на войната, който включва Украйна, съюзниците на САЩ и Русия. Този канал първоначално няма да е насочен към постигане на прекратяване на огъня. Вместо това, това би позволило на участниците да си взаимодействат непрекъснато, вместо в еднократни срещи, подобно на модела на контактната група, използван по време на Балканските войни, когато неформална група от представители на ключови държави и международни институции се срещаше редовно. Подобни дискусии трябва да започнат извън очите на обществеността, както направиха първоначалните контакти на САЩ с Иран по ядрената сделка, подписана през 2015 г.

Тези усилия може и да не доведат до споразумение. Шансовете за успех са малки - и дори преговорите да са довели до сделка, никой няма да си тръгне напълно доволен. Корейското примирие със сигурност не се възприема като триумф на външната политика на САЩ по времето, когато е подписано: в края на краищата американската общественост е свикнала с абсолютни победи, а не с кървави войни без ясна резолюция.

Но през почти 70 години оттогава не е имало ново избухване на война на полуострова. Междувременно Южна Корея излезе от опустошението през 50-те години на миналия век, за да се превърне в икономическа сила и в крайна сметка в процъфтяваща демокрация. Една следвоенна Украйна, която е също толкова просперираща и демократична със силен западен ангажимент към нейната сигурност, би представлявала истинска стратегическа победа.

Финалът, основаващ се на примирие, ще остави Украйна — поне временно — без цялата й територия. Но страната ще има възможност да се възстанови икономически и смъртта и разрушението ще свършат. Тя ще остане заключена в конфликт с Русия за районите, окупирани от Москва, но този конфликт ще се разиграе в политическата, културната и икономическата област, където с подкрепата на Запада Украйна ще има предимства.

Успешното обединение на Германия, през 1990 г., друга държава, разделена от условията на мира, демонстрира, че съсредоточаването върху невоенни елементи на оспорването може да доведе до резултати. Междувременно руско-украинското примирие също няма да сложи край на конфронтацията на Запада с Русия, но рисковете от пряк военен сблъсък ще намалят драстично и глобалните последици от войната ще бъдат смекчени.

Много коментатори ще продължат да настояват, че тази война трябва да се реши само на бойното поле. Но тази гледна точка отхвърля факта, че е малко вероятно структурните реалности на войната да се променят, дори ако фронтовата линия се измести, резултат, който сам по себе си далеч не е гарантиран. Съединените щати и техните съюзници трябва да са в състояние да помогнат на Украйна едновременно на бойното поле и на масата за преговори. Сега е моментът да започнете.

Превод: ЕС

