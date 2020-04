/Поглед.инфо/ Ръководителят на Белия дом Доналд Тръмп разпореди на ВМС да „обстрелва и унищожава“ всеки ирански военен кораб, който ще преследва американските кораби, съобщава Hill. Той заяви това в профила си в Twitter. Изданието се опасява, че подобна заплаха би могла да увеличи напрежението между двете страни.

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

Apr 22

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

Президентът не спомена конкретни инциденти, които биха могли да доведат до подобни изявления, но той публикува своя туит след събитията в Персийския залив, когато 11 ирански кораба "опасно" се приближиха до корабите на ВМС на САЩ.

Корпусът на стражите на Ислямската революция призна, че инцидентът действително се е случил, но обвинява американците, извършили редица „непрофесионални и провокационни действия“.

Много е вероятно заплахата от страна на Тръмп да увеличи напрежението между двете страни, смята изданието. Наскоро Иран пусна в орбита първия си военен спътник, което означава още една стъпка в развитието на междуконтиненталните балистични ракети, припомня Hill.

Превод: М.Желязкова

Източник: Hill

