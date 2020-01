/Поглед.инфо/ Подписването на първата част от търговска сделка с Китай ще даде на Доналд Тръмп търговски бум през следващите години и допълнителни точки при изборите, пише The New York Times. Критиците се опасяват, че споразумението не решава много структурни въпроси, като например правителствените субсидии на Пекин за неговите компании, но експерти казват, че споразумението вече е положителна стъпка в условията на засилено напрежение.

В сряда, 15 януари, президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа първата част от търговската сделка с Китай, като направи важна стъпка за намаляване на напрежението с Пекин и прекратяване на продължителен конфликт между двете най-големи икономики в света, пише The New York Times.



Според условията на споразумението Пекин прави редица осезаеми отстъпки - той се съгласява да не принуждава американските компании да прехвърлят технологиите като предпоставка за работата им в Поднебесната. Китайският пазар ще се отвори за повече американски компании и ще увеличи износа на селскостопански и енергийни продукти в САЩ. Китай обеща да купи американски стоки на стойност 200 милиарда долара до 2021 г. и се очаква да намали някои мита. В същото време се запазват митата в САЩ върху китайски продукти на стойност 360 милиарда долара. Както и заплахата от въвеждането на нови такси в САЩ, ако Пекин не е в състояние да изпълни своите задължения по сделката.



"Днес Китай и аз предприемаме историческа стъпка, която преди не сме имали, към бъдещето, в което процъфтява справедливата и взаимноизгодна търговия с китайската страна. Заедно поправяме минали грешки “, обяви Доналд Тръмп на церемонията по подписването.



Както припомня изданието, сключването на първата част от споразумението беше предшествано от две години интензивни преговори и все по-сериозни заплахи, които, изглежда, във всеки момент бяха готови да тласнат Пекин и Вашингтон към пълномащабна икономическа война. Американският лидер изпълни обещанието си от предизборната кампания да провежда по-строга политика с Китай и настоя за промяна на настоящите условия на търговия, които според Тръмп унищожиха индустрията и работните места в САЩ.



Вестникът обръща внимание на факта, че новата сделка, която оставя непроменен лъвският дял от митата, приложими за китайските стоки, значително се различава от традиционните споразумения за свободна търговия, които Америка сключи преди. Критиците смятат, че новият подход, така наречената управлявана търговия, противоречи на принципите, които Вашингтон винаги е поддържал - особено в условията на управлявана китайска икономика.



Бившият служител на администрацията на Джордж Буш-младши и ръководител на изследователската компания Rock Creek Global Advisors Daniel Daniel Price вярва, че с този темп ролята на държавата в американската икономика също ще се увеличи. Търговският бум, който гарантира новото споразумение с Китай, ще бъде полезен преди изборите през 2020 г. и ще добави точки на настоящия лидер.



Докато китайският президент Си Цзинпин се обръща към Тръмп с думите, че споразумението „е от полза за Китай, САЩ и целия свят “, критиците споделят опасения, че новата сделка не решава всички проблеми. Така, наред с други неща, Китай отказа да даде гаранции в споразумението, че няма да извършва компютърни атаки срещу американски компании, позовавайки се на факта, че въпросът не е свързан с търговията.



Освен това сделката не разглежда един важен структурен проблем. Говорим за системната подкрепа от китайските власти на техните собствени производители, които пряко се конкурират с американските предприятия, особено във важни отрасли като производството на слънчева енергия или стомана. Американските производители смятат, че този подход първоначално е позволил на евтините китайски продукти лесно да наводнят пазара на САЩ. Според Скот Пол, президент на Алианса за американско производство, първата част от търговската сделка между Вашингтон и Пекин „ не е решила проблема с това, че Китай субсидира производителите си “, но „всички тези „ изоставени мъже и жени “в американските фабрики отново са забравени “.



Останаха недоволни от игнорирания проблем и демократите. Нюйоркският сенатор Чък Шумер разкритикува сделката, като заяви, че това е " разочарование за милиони американци, които искат да видят САЩ да принуди Китай да играе справедливо ".



Както уверява администрацията, тази тема ще бъде частично повдигната при обсъжданията на втората част от споразумението, поради което Вашингтон се нуждае от активни задължения като лост за влияние. „ Съгласен съм да вдигна митата, ако успеем да измислим втората стъпка “, заяви Доналд Тръмп. Президентът обаче вече е определил предварителна дата за подписване на втората част от сделката някъде след изборите през ноември и мнозина се съмняват, че САЩ и Китай ще подпишат нещо в близко бъдеще.



Според резултатите от току-що сключеното споразумение митата върху 65% от стоките, внесени от Китай, ще бъдат запазени в САЩ, срещу 57% - от Америка в Китай. Може би част от китайските мита ще бъдат отменени в близко бъдеще.



Прави впечатление, че страните не са подготвили веднага версия на документа на китайски. Това предизвика опасения относно възможните затруднения с превода и дали окончателната версия на споразумението ще бъде написана със същия взискателен тон като английската. „ Трябва да сме сигурни, че условията в споразумението са еднакви както в китайската, така и в английската версия - както показва историята, несъответствията лесно могат да бъдат използвани като вратички “, коментира Кер Гибс, ръководител на Американската търговска камара в Шанхай.



В крайна сметка, според The New York Times, победата на първата част от сделката стигна до САЩ на висока цена. Нестабилността, предизвикана от митата в САЩ, доведе до забавяне на икономическия растеж в целия свят. Въпреки това, както каза Сюзън Шерк, професор в Калифорнийския университет в Сан Диего, новото споразумение може да бъде „ полезно прекъсване в процеса на бързо влошаване на отношенията между САЩ и Китай “.



