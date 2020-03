/Поглед.инфо/ Разпространението на коронавируса беше пореден повод за американските журналисти да спекулират, че настоящият президент представлява заплаха за сигурността на страната, съобщава Fox News. Според телевизионния водещ Грег Гетфелд, CNN, The New York Times и много други жадуват за истинска криза, така че ненавистта им към Тръмп да бъде окончателно оправдана.

Нека да видим как медиите реагираха на пресконференцията за коронавируса на Тръмп.

МЕГИ ХАБЕРМАН, политически анализатор на CNN: Количеството неистина в изявленията на този президент и някои от неговите помощници само по себе си не вдъхва доверие.

ДЖОН АВЛОН, политически анализатор на CNN: Войната с науката, водена от администрацията на Тръмп, ни направи уязвими.

ЙЕЗЕКИИЛ ЕМАНУЕЛ, специален съветник на генералния директор на СЗО: Намерих повечето от изявленията му за малко несъгласувани ... Той е изненадан, че от грип умират от 25 до 69 хиляди души всяка година. Това показва колко малко всъщност знае за общественото здравеопазване ... Той просто показа своята неосведоменост за ситуацията.

И ето какво пише в Twitter топката от истерия на CNN, Брайън Стелтер: „От самото начало на ерата на Тръмп безброй експерти предупреждават, че неспособността на президента да вдъхне доверие ще постави страната в риск в случай на извънредно положение. В светлината на влошаващото се огнище на коронавирус, тези страхове може да се сбъднат ... "

Този туит илюстрира мрачното желание на медиите: нека се случи нещо лошо, така че цялата ни предишна омраза към Тръмп да бъде оправдана. „Страховете могат да се сбъднат“, мечтателно написа Брайън в Twitter, разчитайки на думата „възможно“, с която CNN свързва всичките си лъжливи фантазии.

Всяка история, която се разпада, се опира на „възможно“. Може би Тръмп ще подаде оставка. Може би Тръмп ще откаже да подаде оставка. (Адвокатът на порно актрисата Сторми Даниелс. - ИноТВ). Авенати, може да се кандидатира за президент, Брайън! Тази дума покрива бълнуваните мечти на медиите.

И днес болестта се е превърнала в такава мечта. "Този път хората със сигурност ще умрат, но Тръмп ще бъде виновен. Тогава най-накрая ще бъда прав. (президентът на CNN - ИноТВ) Джеф Зукър ще ми даде бонбонче." Това е като сделка с дявола - да приветстваш тоталния ад, само да кажеш: „Аз предупреждавах!“

Междувременно Гейл Колинс от The New York Times казва: „Хайде да наречем болестта трампавирус“. На това ще кажа: нека преименуваме безумието в The New York Times! В крайна сметка само истински вестник без всякакво мислене ще отпечата нелепите глупости на Гейл. Това е пример за това как те са готови да политизират проблема, а не да помагат.

И докато тези идиоти разказват колко важна, според тях, е способността да вдъхваш увереност, тяхната собствена способност да внушават увереност е обект на шеги. На CNN, на The (New York. — ИноТВ) Times не може да се вярва по никакъв въпрос. Защото техният бълнуващ филтър изплюва един и същ отговор на всичко: "Оранжевият човек е лош." Наричам го чума или с други думи синдром на Гейл Колинс.

Превод: М.Желязкова

