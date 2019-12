/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп призова Палатата на представителите на САЩ и мнозинството от демократите в него да ускорят процеса на импийчмънт и бързо да го прехвърлят в Сената, за да може да се проведе „справедлив процес“ там, пише The Independent. Според ръководителя на Белия дом подобен процес ще му помогне да изпълни обещанието си от кампанията да „изчисти блатото” във Вашингтон и да отвори цялата корумпирана система.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова демократите да ускорят процеса на импийчмънт, а също така разкритикува разследването на неговия случай в Палатата на представителите, съобщава The Independent. Ръководителят на Белия дом вярва, че той ще бъде съден по-справедливо в Сената.

В четвъртък сутринта, на 5 декември, американският лидер написа в Twitter: „Вчера нищо-не-правещите демократи имаха безпрецедентно лош ден в Палатата на представителите. Не им се връзва делото за импийчмънт, но също така позорят Страната ни. На тях им е все едно, направо са откачили. Ето защо ще кажа следното: ако искате да ми обявявате импийчмънт, направете го сега, бързо, за да можем да проведем справедлив процес в Сената и за да може Страната ни да се върне към своите дела възможно най-скоро.“

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair....

.....trial in the Senate, and so that our Country can get back to business. We will have Schiff, the Bidens, Pelosi and many more testify, and will reveal, for the first time, how corrupt our system really is. I was elected to “Clean the Swamp,” and that’s what I am doing!

Както отбелязва изданието, ден преди това в съдебния комитет на Палатата на представителите започна изслушване по делото за импийчмънт. Демократите разглеждаха възможността да повдигнат обвинения срещу президента за възпрепятстване на правосъдието, а именно разследването на „руската намеса“ от бившия специален прокурор Робърт Мюлер, както и за подкуп, при който ще бъде разгледан инцидентът с телефонния разговор между ръководителя на Белия дом и украинския лидер Владимир Зеленски.

В своя туит Тръмп предложи да поканят за даване на показания ръководителя на Комитета за разузнаване на Палатата на представителите Адам Шиф, който инициира началото на разследването по отношение на президента, както и на Байдъновците, Пелоси и много други. Американският лидер е уверен, че изслушването в Сената ще помогне за първи път да се разкрие колко корумпирана е цялата политическа система. „Бях избран за да „изчистя блатото“- именно с това и се занимавам!“, заяви Доналд Тръмп в своята публикация.

The Independent припомня, че Белият дом отговори с отказ на призива на ръководителя на съдебния комитет на Платата на представителите Джерълд Надлер за участие в процеса за импийчмънт и заяви, че процесът в долната палата на Конгреса е "несправедлив" и му "липсва сериозност" при установяване на фактите.

