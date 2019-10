/Поглед.инфо/ На Хилари Клинтън, която вижда „руски агенти“ в кандидата от демократите Тулси Габард и в предишната си съперница в президентската надпревара Джил Стайн, очевидно „не всичко й е на ред“, според наблюдателя на The Rolling Stone Мат Таиби. Това обаче не пречи на елита на Демократическата партия и верните медии да следват същата линия и да провеждат техния „лов на вещици“, класифицирайки всички „съмняващи се“ като „екип на Путин“.

Както припомня наблюдателят на The Rolling Stone Мат Таиби, в едно от последните си интервюта Хилари Клинтън, която сама беше кандидат за президент на Съединените щати не толкова отдавна, разказа на кого от кандидатите за претенденти за креслото на ръководителя на Белия дом залага Русия. Клинтън намекна: кандидатът от Демократическата партия, членът на Конгреса от Хавай и бивша военнослужеща Тулси Габард е „фаворит на руснаците“ и в същото време тя прибави към „руските агенти“ съперницата си от миналите избори от Зелената партия Джил Стайн.

Действащият президент Доналд Тръмп също си го получи. „Не знам какво има Путин за него - нещо лично или свързано с неговия бизнес“, заяви екс-кандидатът от демократите.

Авторът на статията е сигурен: „На Хилари Клинтън не всичко й е на ред. Но в същото време тя не е далеч от основния поток на Демократическата партия, в която през последните няколко години се насърчава същата линия."

И така, по-малко от седмица преди разкритията на Клинтън, The New York Times, някога известен със своите педантични и „свръх предпазливи материали“, публикува статия, озаглавена „Какво точно замисля Тулси Габард? (What, Exactly, is Tulsi Gabbard Up To?), която спекулира с „подозрителната активност“ около кампанията на този кандидат за президент и нейната „руска подкрепа“. През август същият вестник вече публикува подобна статия, в която Габард беше наречена "предпочитаният демократ на Кремъл". Нещо в същия дух печатаха и Daily Beast с NBC.

След интервюто на Клинтън за „руските агенти“, човек би си помислил, че в демократичните кръгове дискусиите най-накрая ще се отдалечат от любимата тема. Някои от кандидатите за президент на партията, Бето О'Рурк и Андрю Иън се поскараха на бившия държавен секретар за странните й коментари. Но когато Габард нарече Клинтън „кралицата на подпалвачите на войни“ в отговор и Тръмп нарече своята главна демократична съперница на изборите през 2016 г. „луда“, мнозина решиха да подкрепят идеята за „руски агенти“.

Неоконсерваторът Дейвид Фрам критикува Тръмп, че защитава Стайн и Габард: "Като цяло той трябваше да се преструва, че не са заедно." Политическият анализатор на CNN Ана Наваро предупреди: „Когато някой бъде подкрепен незабавно и от руснаците, и от Тръмп, дръжте очите си отворени.“ По време на дискусията в една от програмите за MSNBC, един от водещите като че ли сериозно подчерта, че Габард „никога не е отричала, че действа в интерес на Русия“. И наблюдателят на CNN Брайън Стелтер дори изложи сложната теория, че коментара с бълнувания на Клинтън е част от руската „дезинформационна кампания“.

Като цяло, „именно руснаците ни накараха да кажем всички тези глупости за руснаците“. И както и да го гледаме, всички наоколо са чуждестранни агенти, иронично казва Мат Таиби. Демократите убиха три години, за да докажат, че Доналд Тръмп е „марионетка на Москва“. Сенаторът и лидер на републиканското мнозинство, Мич Макконъл, разбира се, е „Мич -московчанин“. Всички кандидати от третата партия също са част от „руския заговор“. Кандидатът за президент Бърни Сандърс и неговите привърженици, наречени „Братята на Бърни“, са не само ненавиждащи жените и расисти, но и инструмент в ръцете на Москва, която се стреми да подкопае единството в Демократическата партия. Ако се вгледате внимателно, Русия засегна всички, освен демократите, подкрепени от MSNBC. "Какво съвпадение!"

Според автора на статията днес в Демократическата партия се случва нещо подобно на това, което преживяха републиканците в началото на 2000-те, когато всички, които се обявиха против глобалната война срещу тероризма, обявена след атентатите на 11 септември, незабавно бяха прехвърлени в категорията „съчувстващи на Садам“. Сред тях по онова време New York Post дори изтъкна някои „прекалено миролюбиви знаменитости“ като Самюъл Л. Джаксън, Шон Пен или Сюзън Сарандън. И макар днес този вестник да е против „мизерните и заблуждаващи теории на конспирацията“ за Габард, която влиза в числото на „съчувстващите на Асад“, другите медии не спират. Сега актрисата Сюзън Сарандън е критикувана не от републиканците, а от демократите - този път за подкрепа на Джил Стайн през 2016 г., което според Таиби може да се сравни с „френска целувка с Путин в пряк ефир“, както и за „спорната“ дарителска кампания на Габард.

За подобни представители на „петата колона“ привържениците на „съпротивата“ излязоха с много специални термини: „и на вашите, и на нашите“, „любители да прехвърляме вината върху другите“, „изравнители на ултра левите и ултра десните“, „отричане на ръката на Русия“ - всичко, разбира се е от "екипа на Путин".

Според Мат Таиби подобен „лов на вещици“ е не само опасен, но е и максимално откъснат от реалността. Кампанията на Тръмп беше „истински цирк“, телевизионно шоу, изградено почти изцяло върху спонтанни медийни изяви. Почти никаква силна политическа подкрепа, дори пари не бяха събрани и наполовина, колкото за Хилари, която инвестира $1,2 млрд в надеждата си за победа. Тръмп дори не беше готов да говори в случай на победа. Защо? Единственото логично обяснение е, че той не го е очаквал.

Дори да се опитате да изградите най-сложните теории за „руската намеса“, както настоява авторът на статията, остава фактът, че случилото се през 2016 г. е чисто американска история, където Тръмп неволно спечели от отдавна назрялото сред американската общественост отхвърляне на политическия елит.

Но вместо да приемат тъжното поражение от ръцете на „непрекъснато натягащия се домакин на реалити програмата, който сякаш искаше да загуби напълно“, демократите с пяна на устата защитават версията за „чужда намеса“. Стигна се дотам, че председателят на Палатата на представителите Нанси Пелоси на среща в Белия дом сочи Тръмп и твърди, че "всички пътища водят към Путин".

„Наистина ли всички? Сериозно? Това ще свърши ли някога?“ възмущава се авторът

Превод: М.Желязкова

