/Поглед.инфо/ Веднага след краха на Silicon Valley Bank /SVB/, експерти в Америка и извън нея започнаха да се чудят колко още американски кредитни институции биха могли да споделят съдбата на SVB . Отговорът на този въпрос не е много прост, защото през всяка година в Америка определен брой банки почти задължително „умират“. Нека ви напомня, че преди четиридесет години броят на банките в САЩ достигна 14 000, а към 1 януари 2013 г. те бяха малко над 6 000 (6036). В началото на 2020 г. техният брой е намален до 5177.

Към 14 февруари 2023 г. броят на банките в САЩ е 4718 (това е броят на кредитните институции, застраховани от FDIC – Федералната корпорация за гарантиране на депозитите на САЩ). Някои банки отиват в забрава поради факта, че са доброволно затворени. Други банкови марки изчезват поради сливания и придобивания. Има и трета група, които фалират.

Като първо приближение, банките, които FDIC изброява като „проблемни“, трябва да се считат за кандидати за фалит. По време на финансовата криза от 2007-2009 г. а известно време след това броят на "проблемните" банки се измерваше в стотици. През 2007 г. те бяха 76, до края на 2008 г. броят на "проблемните" кредитни институции се увеличи до 252. Максималният брой на "проблемните" кредитни институции беше регистриран през първото тримесечие на 2011 г. - 888. Така за четири години броят на "проблемните" банки се увеличи с повече от порядък. И повече от половината от тях фалираха.

И, о, чудо! В края на 2021 г. останаха само 44. Към 1 октомври 2022 г. - 42. Към 31 декември 2022 г. - 39. В началото на март броят на "проблемните" банки падна до рекордно ниското ниво от 24. Този кратък списък включваше, наред с други неща, трима "герои на деня" - Silvergate Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank . Изчезването на тези трима "герои" обаче не намали списъка на "проблемните" банки, а най-вероятно ще увеличи броя им няколко пъти или дори с порядък.

По петите на колапса на споменатата „троица“ банки се появи експресно проучване на независими американски експерти, наречено Monetary Tightening and US Bank Fragility in 2023: Mark-to-Market Losses and Uninsured Depositor Runs ? ( Затягане на паричната политика и нестабилност на банките в САЩ през 2023 г.: Загуби на пазарна стойност и бягство на незастрахованите вложители?). Четиримата автори на проучването са преподаватели от американски университети.

Оценките в статията са предадени от редица водещи американски медии. По-специално The Wall Street Journal публикува статията Dozens of Banks May Have Risks Similar to Silicon Valley Bank, Economists Find (Икономистите считат, че десетки банки може да имат рискове, подобни на Silicon Valley Bank). В статията се отбелязва, че повишаването на лихвените проценти на Фед е засегнало банковите активи, състоящи се до голяма степен от дългосрочни държавни ценни книжа, които към момента на закупуването им са имали ниска доходност и днес, с повишаване на основната лихва, са започнали да се обезценяват.

В резултат реалната (пазарна) стойност на активите на банковата система на САЩ се оказва с 2,2 трилиона долара под балансовата стойност.. Средно банковите активи са намалели с 10%.

Приблизително 5% от банките имат около 20% амортизирани активи. В абсолютни стойности това са 236 банки. Външно финансовото им състояние, отразено в балансите, изглежда добре. Но ако има натиск от вложителите, теглещи парите си от такава банка, то тя ще трябва да продаде дълговите си книжа и тогава ще лъснат загубите.

Тези банки, чиито активи са доминирани от държавен дълг, са ясни кандидати за фалит. В същата SVB в края на 2022 г. активите възлизат на 211,8 милиарда долара (16-то място по този показател сред американските банки), но от тях само 73,6 милиарда долара се падат на кредити, а делът на ценните книжа (почти изключително дългосрочни съкровищни облигации) - 120,1 милиарда долара.

Застрашени са не само самите банки, но преди всичко техните клиенти (притежатели на депозити) и инвеститори (акционери). Разбира се, американските парични власти постоянно казваха, че държат цялата банкова система под контрол и управляват банковите рискове. Един от елементите на такъв контрол е застраховането на банковите депозити.

Това се прави от гореспоменатата Федерална корпорация за гарантиране на депозитите на САЩ (FDIC). Текущият застрахователен лимит е $250 000. FDIC управлява Фонда за гарантиране на депозитите(Deposit Insurance Fund – DIF), а освен това действа като регулаторна и надзорна институция, която следи състоянието на банките.

Един от ключовите показатели, които трябва да представляват интерес и загриженост за FDIC, е процентът и абсолютната стойност на покритите (застраховани) и непокритите (незастраховани) депозити. Няма такава информация в публичното пространство. Има обаче "външни" оценки на тези показатели. Дори за новофалиралите банки оценките за дела на неосигурените депозити варират. Вярно, в много тесен диапазон. Резултатите на SVB варират от 90 до 95%. Според доклада на S&P Global Market Intelligence, 94% от депозитите не са били застраховани в SVB, а 90% в Signature Bank.

Още по-трудно е да се даде оценка за целия банков сектор. Според S&P Global делът на незастрахованите депозити в групата на големите американски банки е около 47%. Това означава, че в абсолютно изражение непокритите депозити се измерват в трилиони долари.

Неотдавнашна публикация в САЩ на сайта на CBS news „What to know about bank deposits and the FDIC Deposit Insurance Fund“ /Какво да знаете за банковите депозити и Фонда за гарантиране на депозитите на FDIC/, предоставя интересни подробности . Започва с напомняне на читателите за речта на Джо Байдън от 13 март , в която той обеща, че никой клиент няма да бъде ощетен от колапса на банките SVB и Signature. Министърът на финансите Джанет Йелън също се опита да увери Конгреса, че "американската банкова система остава здрава и че американците могат да бъдат сигурни, че техните депозити ще бъдат там, когато имат нужда от тях“. Тези изявления на Байдън разтревожиха мнозина.

Първо , покриването на незастраховани депозитни суми противоречи на действащото законодателство на САЩ.

Второ , лошият пример е заразителен. Ако две банки са освободени от законодателството на САЩ, с какво останалите са по-лоши? Броят на останалите може дори да не е с порядък, а с два повече. Това ще изисква не милиарди, а трилиони долари.

Ала надявайки се, че другите банки ще бъдат третирани също толкова щедро, колкото SVB, ще доведе до възможността да действат още по-рисковано. Някои американски банкери и финансисти заявиха направо, че с обещанието си да спаси 100% от парите на клиентите на двете банки, Джо Байдън е налял не вода, а бензин в пламъците на започналия пожар на банковата криза.

Трето , тези трилиони долари, които ще бъдат необходими за спасяването на клиентите на бъдещи фалирали банки, днес просто не съществуват. Посочената новинарска публикация на CBS цитира високопоставен служител на Министерството на финансите, който казва, че до края на 2022 г. DIF е имал 128 милиарда долара в хазната, което се предполага, че е „напълно достатъчно“, за да покрие парите на клиентите на SVB и Signature Bank.

Или длъжностното лице не се изрази достатъчно ясно, или авторът на публикацията не го е разбрал. Ще има достатъчно финанси за застрахованата част от влоговете, но 100 процентовото покритие, обещано от Байдън, вече го няма.

Няма да преразказвам изявленията на Федералния резерв и Министерството на финансите на САЩ за готовността им да гарантират стабилността на банковата система на страната. Твърденията са много неясни и противоречиви. Всъщност паричните власти на САЩ имат избор „между лошо и още по-лошо“.

Един от лошите варианти е гръмогласното гарантиране на 100% покритие на всички банкови депозити, което ще изисква трилиони (които все още трябва да бъдат отпечатани, но тогава сегашната инфлация ще се превърне в хиперинфлация). Друг лош вариант е да оставите старите правила за гарантиране на депозитите. Тогава можете да спестите трилиони долари, но не и да предотвратите разпространението на банковия пожар, който може да изгори още повече трилиони. Между другото, има някои оценки за втория вариант.

За пореден път ще се обърна към изследването на американските икономисти Monetary Tightening and U.S. Bank Fragility in 2023. /Монетарното затягане и нестабилността на банките през 2023 г./ Авторите изчисляват, че дори ако половината от вложителите с незастраховани депозити решат да изтеглят парите си, 186 банки ще бъдат изложени на риск.

Именно тази цифра хвърли в информационното пространство американското издание на WSJ в статията Dozens of Banks May Have Risks… /Десетки банки може да изпаднат в риск .../. И днес тази цифра се предава в много американски медии, обезсмисляйки ефективността на PR действията на американските парични власти.

И защо проучването прави предположението, че само половината от клиентите ще дойдат за пари? Мисля, че хората, които желаят да спасят незастрахованите си депозити, ще бъдат близо 100 процента. И тогава броят на застрашените банки поне ще се удвои.

Превод: ЕС

