/Поглед.инфо/ Депозитите в американски банки са намалели с 472 милиарда долара - това е 2,5%, най-големият отлив от 39 години. Фалит заплашва десетки кредитни институции. А реалният сектор вече изпада в рецесия.

Системна криза

Всичко започна с мартенския крах на Банката на Силициевата долина - 16-та по активи. Акциите на други участници на пазара с подобен портфейл от ценни книжа веднага поевтиняха. Заговориха за системна криза. За всеки случай властите затвориха и “Сигничър Банк” в Ню Йорк.

Правителството увери: всичко е под контрол. Федералният резерв предприе мерки. По-специално стартирах Програма за срочно финансиране. Проблемните организации бяха предложени целеви заеми за връщане на депозити.

Спиралата обаче се развива. "Изтичането на средства продължава вече четвъртото тримесечие. По правило хората теглят пари от незастраховани депозити в размер над 250 000 долара", казва Георгий Свирин, специалист по международни финансови пазари на “Финмир”.

Грешка на регулатора

Банките бяха съборени от рязкото увеличение на лихвите. Плюс непрофесионално управление на активи.

"Основният проблем е ускоряването на инфлацията. Тя е възпрепятствана от повишаване на лихвения процент. В резултат на това парите от Федералния резерв поскъпнаха, а държавните ценни книжа, в които са инвестирани клиентски депозити, паднаха по цена. Това доведе до загуби“, обяснява Свирин.

Вместо да оздрави проблемните кредитни институции (както по-специално Руската централна банка направи), Федералният резерв ги напомпва с пари, което им позволява да останат на повърхността. Последствията не закъсняха.

„Поради недалновидната политика на Федералния резерв, много финансови институции просто пренебрегнаха кредитните рискове, разчитайки на факта, че регулаторът ще предостави практически безплатно финансиране в случай на заплаха от фалит, задействайки механизма на „доминото“. Проблемите щяха да са в пъти по-малко, ако мениджърите на активи на банките бяха разбрали, че в случай на неуспешни решения за управление на риска, акционерите и инвеститорите ще понесат огромни загуби и Федералният резерв няма да ги спаси“, подчертава Евгений Шатов, партньор в “Капитал Лаб”.

Кой е на ред

През пролетта анализаторите предупредиха: Synchrony Financial (SYF), Discover Financial Services (DFS), Western Alliance, Valley National Bancorp, Associated Banc Corp (ASB) са на ръба на фалита. Причината е все една и съща: съотношението заеми към депозити е твърде високо, тоест по-голямата част от заемите се финансират със заемни средства.

Лорънс Макдоналд, бивш вицепрезидент на скандалната корпорация “Леман Брадърс”, уточни, че ако властите не спрат изтичането на депозити, поне още 50 банки ще фалират.

Проблеми за големите играчи все още няма - ще фалират основно регионални институции. Това обаче е силен удар. Първо, защото ще намалеят кредитите в реалния сектор.

"Регионалните банки са ключови кредитори за малкия и среден бизнес, които осигуряват 40-50% от БВП. В същото време компаниите с по-малко от 250 служители представляват повече от 99% от частния сектор и почти 45% от работните места Влошаването на финансирането на бизнеса вече се проявява в отслабване на инвестициите, което забавя икономиката“, каза Алина Попцова, анализатор във “Фридъм Финанс”.

Освен това фалитите ще увеличат паниката и прехвърлянето на депозитни средства от банковата система към финансовия пазар, както и към стокови активи или криптовалута. Икономиката ще понесе значителни загуби, добавя Евгений Шатов.

Според оценките на “Капитал Лаб” публичният дълг на САЩ, дори и с ограниченията на разходите, за които настояват републиканците, ще продължи да расте. И недостигът на налични ресурси, необходими за решаване на текущите проблеми, ще нараства.

“Банката на Америка” прогнозира "умерен" икономически спад през втората половина на годината. Но има и по-песимистични сценарии. Така, според известния американски инвеститор Джим Роджърс, рецесия за четири до пет години е неизбежна поради рекордния държавен дълг.

Превод: В. Сергеев

