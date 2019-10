/Поглед.инфо/ На 21 септември 1956 година се случва уникален случай в историята на бойната авиация: изтребител на ВВС на САЩ F11F “Тигър” се прострелва сам себе си с 20 милиметрово оръдие.

След триумфа в небето на Корея на съветския околозвуков изтребител МиГ-15 със стреловидно крило, стана ясно, че ерата на “правокрилите” наближава: класическият самолет не може да издържи на конкуренцията с новите, по-бързи и маневрени. Командването на ВВС на САЩ изисква конструкторите да създадат достоен противник на МиГ-15 и такъв самолет е построен. Оказа се много бърз, дори прекалено.

При форсаж турбореактивният двигател Wrigth J65-W-18 ускорява 6.5-тонен “Тигър” до 1170 километра в час - със сто повече от МиГ-15. През септември 1956 г. пилотът-изпитател Том Атридж извършва поредния изпитателен полет на F11F. Той се издига на височина от шест километра, след това включва форсажа и дава два кратки откоса на 20-мм оръдие. След 11 секунди на надморска височина от малко над два километра Атридж усеща попадение по самолета си. Единият снаряд е ударил фенера на пилотската кабина, а другият е попаднал в двигателя.

Пилотът иска завръщане в базата, получава разрешение и намалява тягата, така че повреденият фенер в пилотската кабина да не се разпадне на парчета. На три километра от летището двигателят окончателно излиза от строй.

„Атридж не катапултира от самолета - тези пилоти-изпитатели са луди, - а успява да кацне с него на върховете на дърветата”, пише We Are The Mighty.“ Въпреки леките наранявания, пилотът се измъква от изтребителя и е прибран от спасителен хеликоптер”.

Проучването на повредите на F11F показа, че изтребителят се свалил сам. При максималната си скорост “Тигърът” е успял да изпревари собствените си снаряди.

Превод: В.Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели