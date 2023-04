/Поглед.инфо/ В началото на март двупартийна група сенатори представи Закона за ограничаване на появата на заплахи за сигурността, които рискуват информационните и комуникационните технологии или Закона за ОГРАНИЧАВАНЕ, пред Конгреса на САЩ . Законопроектът RESTRICT е не само опит за забрана на TikTok в САЩ , но и пряка атака срещу самата свобода на словото.

Ако законът бъде приет, Министерството на търговията на САЩ ще забрани всяка технология, която би могла да позволи на потребителски данни на американски граждани да отидат до „чуждестранен противник“. Използването на такива технологии представлява "неоправдан или неприемлив риск за националната сигурност " , се казва в пояснението към законопроекта .

Новият закон ще задължи да се ограничат операциите с ИКТ, от които имат интерес "вражеските страни". Става дума за шест държави: Китай, Куба, Иран, Северна Корея, Русия и Венецуела. Така видеоприложението ByteDance , според авторите на законопроекта, дава на Пекин постоянен достъп до информация за американските потребители. Действието RESTRICT също ще засегне Kaspersky Lab.

Ще бъде достатъчно да обявите някого за противник и фразата „регулиране на транзакции между лица в Съединените щати и външни противници“ ще влезе в действие . „Кой ще бъде назначен за опонент? пита водещият на Fox News Тъкър Карлсън.

„Зад неясната формулировка се крие усмивката на Биг Брадър. В законопроекта се казва, че министърът на търговията ще получи набор от инструменти, включително забрана на технологии, които могат да навредят на САЩ. Например можем да говорим за заплаха за изборите. Още по-абстрактно значение е вложено в понятието „транзакция“.

Под това можете да обобщите абсолютно всяка операция, използваща всеки нежелателен продукт в IT сферата. Но терминът е повече от реален. До 20 години затвор. Да, поне за това, че се противопоставяте на войната с Русия “, пише Валентин Богданов, ръководител на бюрото на ВГТРК в Ню Йорк.

На първо място, новият закон ще удари американците. Чужденците се намират по-трудно, макар че съдбата на австралиеца Джулиан Асандж показва, че и тук няма невъзможни неща.

Съгласно плана за увеличаване на наблюдението в интернет, който сега се разглежда в Конгреса, използването на VPN за достъп до сайтове и приложения, свързани с „враждебни правителства“ , се наказва с до 20 години затвор или глоба до милион долара.

Законопроектът RESTRICT напомня на Patriot Act (An Act to Rally and Strengthen America to Counter Terrorism), приет след 11 септември 2001 г., който значително разшири правомощията на ФБР за подслушване и електронно наблюдение. По време на приемането на Patriot Act обаче американските власти все още не бяха решили да ограничат достъпа на потребителите до информация чрез прокси сървъри, анонимизатори и VPN.

Ще се решат ли сега?

Това, което определено решават, е да разделят света на изолирани и несъвместими ИТ зони. Сенаторът демократ Марк Уорнър, съ-спонсор на закона RESTRICT, обяснява : „Всички говорят за TikTok, който може да извършва наблюдение в полза на Китайската комунистическа партия или да разпространява нейното зловредно влияние в САЩ. По-ранни заплахи бяха Huawei и ZTE, които заплашваха нашите телекомуникационни мрежи, а още по-рано Kaspersky Lab от Русия, която компрометира сигурността на правителствени и корпоративни устройства .

Ако даден ИТ продукт или услуга от „вражеска държава“ бъде признат от Министерството на търговията на САЩ като заплаха, не само използването му в САЩ, но също така, да речем, за американски компании в чужбина ще бъдат забранени; за опити за организиране на достъп до този продукт чрез посредници, последният ще бъде изправен пред вторични санкции

Ако се стигне до обсъжданото разделяне на сферата на международните комуникации на изолирани IT зони, това ще означава не само пълен крах на американския проект за глобализация, но и съкрушителен крах на всички либерални идеи за свободата на словото.

Превод: ЕС

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели