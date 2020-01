/Поглед.инфо/ „Правителството на САЩ не е чуждо на мрачното изкуство на политическо убийство. От десетилетия то използва сложни методи за елиминиране на враговете си: от изпращане на химик, въоръжен със смъртоносна отрова през 60-те години за покушението срещу Патрис Лумуба от Конго, до отровни таблетки, добавени към храната на кубинския лидер Фидел Кастро ”, пише британският “Гардиън”.

Ние също многократно сме писали, че именно политическите убийства са станали отличителен белег не само на ЦРУ, но и на американската политика като цяло.

Преди това САЩ поне се опитваха да създадат някаква мъгла при осъществяването на подобни действия на политически убийства, предпочитайки да действат със силите на специалните служби или с ръцете на своите чуждестранни марионетки. Но сега, вярвайки в собствената безнаказаност за подобни действия и пренебрегвайки всички норми на международното право, те започнаха открито да премахват от политическата арена онези, които им се противопоставят, както по-специално това се случи в Ирак в началото на януари с убийството на иранския генерал Сюлеймани и влиятелния командир на шиитската милиция Ирак Абу Махди.

Прави впечатление, че днес Белият дом дори е „пуснал на поточната линия” такива политически убийства. Американските военни в деня, когато иранският генерал Сюлеймани беше убит в Багдад, се опитаха да ликвидират и друг ирански командир, „финансистът“ на специалните сили “Ал Кудс” Абдул Реза Шахлай, както съобщава The Washington Post. Отбелязва се, че тази операция е призната за неуспешна, но подробности не са дадени. Известно е, че Шахлай е действал в Йемен, където бунтовниците хусити водят война срещу коалиция от арабски държави, ръководена от Саудитска Арабия.

Но преди убийството на генерал Касем Сюлеймани, САЩ многократно са нарушавали международното право, като са елиминирали политици и военни на други държави, които са се опитвали да противодействат на влиянието на САЩ или американските корпорации.

Освен това президентът Тръмп не е първият, който от американските лидери е давал преки указания за подобни политически убийства. Както свидетелстват вече разсекретените материали за убийството от САЩ на първия премиер на Демократична република Конго Патрис Лумумба, заповедта за неговото убийство е издадена лично от президента Дуайт Айзенхауер.

Лицемерно призовавайки към преклонение пред закона, зачитане на международното право и правата на човека, Съединените щати едновременно публично пренебрегват Хартата и резолюциите на ООН, открито демонстрирайки пред света, че шумното убийство като гангстерска саморазправа е естествено средство за постигане на целите на американския политически елит.

През изминалия половин век не е имало недостиг на намеси от САЩ, които са се опитвали - а в някои случаи са успявали - да елиминират чужди противници, използвайки изключително съмнителни правни или етични средства. Така Вашингтон признана за най-малко осем опита за ликвидиране на кубинския лидер Кастро, въпреки че реалната цифра е над 600.

Бившият служител на Държавния департамент на САЩ Уилям Блум, автор на „Убий надеждата: Военните операции на САЩ и ЦРУ след Втората световна война“, посочва редица американски грехове, причинени от нахлувания, бомбардировки, сваляния на правителства, убийства и отряди на смъртта. Според Уилям Блум, Вашингтон е организирал свалянето на режимите в поне 50 страни и е правил същия брой опити за елиминиране на „неудобни“ лидери.

Днес се появяват все повече факти за кървавата операция “Кондор” - кампанията на САЩ за прочистване на латиноамериканските страни от просъветската социалистическа опозиция през 70-те и 80-те години. Операцията е извършена под личния контрол на известния американски дипломат и държавен чиновник Хенри Кисинджър. По вина на американското правителство през посочения период 400 хиляди латиноамериканци са затворени и измъчвани, 50 хиляди убити, 30 хиляди изчезнали!

В края на 2017 г. вниманието към темата за елиминирането на неугодните на САЩ държавни глави беше привлечено от изявлението на тогавашния шеф на ЦРУ Майк Помпео, който много изрично говори за евентуалното елиминиране на лидера на КНДР Ким Чен-ун. “По отношение на ситуацията, при която Ким Чен-ун изчезне внезапно, като се има предвид историята на ЦРУ, просто няма да говоря за това", каза тогава Помпео, отговаряйки на въпроса какво ще се случи, ако Ким внезапно умре. „Някой може да си помисли, че това е съвпадение“, добави той, смеейки се и направи явна професионална грешка.

Появата на дронове в началото на века предостави на САЩ достатъчно силно ново оръжие по хлъзгавия склон на Вашингтон за елиминирането на политически противници, заяви Мери Елън О'Конъл, професор по международно право в Университета “Нотр Дам”, и очертава пряка линия между бившите администрации на САЩ и непредсказуемостта на Доналд Тръмп. Първото разполагане на дронове като инструмент за убийство е поръчано от Бил Клинтън в опит да се ликвидира Бин Ладен. Първото успешно „целенасочено убийство“, както сега се нарича, се случва малко след това по време на администрацията на Буш в Йемен. Барак Обама увеличава честотата на използването на дронове за убийства с десет пъти, като същевременно се опитва да им предаде привидна законопослушност с помощта на тайни вътрешни "адресни бележки на убийствата". В тези документи се твърди, че убийствата с дронове в международното право уж са оправдани като самозащита срещу бъдещи терористични атаки - обосновка, която се оспорва широко като неправилно тълкуване на Хартата на ООН.

През 1975 г., под влиянието на откритото отхвърляне от американската общественост на явното прекаляване с политическите убийства от Съединените щати, сенатът, председателстван от сенатор Франк Чърч, създава Комисията за разследване на опитите за убийство на политически лидери (nited States Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities). През годините на работата си Комисията “Чърч” успява да отвори и публикува само малка част от материалите за дейността на американските специални служби, които не са ограничени от никакви закони, отбелязвайки, че в арсенала на Вашингтон остават политически мотивираните специални операции за дискредитиране на неугодни лица (припомнете си поне Строс-Кан) или тяхното физическо отстраняване. Въпреки факта, че в САЩ има забрана за елиминирането на чуждестранни лидери, а президентът Форд навремето заяви, че „убийствата не са и не трябва да са средство за американската външна политика“.

Така че защо САЩ, въпреки осъждането от международната и американската общественост на практиката им на политически убийства, продължават да действат безнаказано повече от десетилетие? И кога по този въпрос най-накрая ООН и Международния съд ще постановят решение и ще приложат международни санкции?

Превод: В. Сергеев

