/Поглед.инфо/ Борбата между привържениците и противниците на Доналд Тръмп за победата на президентските избори през 2020 г. придоби характера на безмилостна война с инкриминиращи доказателства. В отговор на процеса на импийчмънт на Тръмп, стартиран от демократите, републиканците преминаха към втория си ход по „Украингейт“, този път с участието на сина на лидера на демократичното мнозинство в Камарата на представителите, Нанси Пелоси Пол Пелоси-младши.

Атаката е предприета от разследващия журналист Патрик Хоули, бивш автор в консервативните издания „Брайтбарт“, „Дейли Колър“ и главен редактор на крайно десния ресурс „Биг Лийг Политикс“. Хоули също участва в разследването на престъпленията на Джефри Епщайн.

„БУМ: Синът на Нанси Пелоси, Пол Пелоси-младши (който замина за Украйна през 2017 г.) е бил член на борда на директорите на „Вискойл“ и ръководител на свързаната компания NRGLab, която се занимава с енергийния бизнес в Украйна! И Нанси Пелоси се появява в рекламата на компанията!“, написа Хоули, не забравяйки да публикува споменатото видео, в което Нанси Пелоси и нейното потомство рекламират Viscoil.

Хоули каза, че Пол Пелоси-младши, подобно на сина на Джо Байдън, е правил бизнес в Украйна след преврата през 2014 г. и е бил в Киев, изпълнявайки длъжността изпълнителен директор на определена инициатива за корпоративно управление. През 2015 г. самата г-жа Пелоси също дойде в Украйна, за да обсъди проблемите на „енергийната сигурност“, предоставени от тези компании. В допълнение, синът на Пелоси e бил през 2014 г. с ръководството на Natural Blue Resource, която американската комисия по ценни книжа и борси обвинява в измама с ценни книжа.

Други американски ресурси, The American Mirror, National File, повдигнаха темата за участието на семейство Пелоси в бизнеса в Украйна, а хаштегът на PelosiCrimeFamily започна да се разпространява в социалните мрежи. Също така бяха разпространени видеоклипове със снимки, доказващи връзката на бащата на Нанси Пелоси - Томас Д'Алесандро младши (конгресмен през 1938-1947 г., кмет на Балтимор от 1947 до 1959 г.) с шефовете на италианската мафия. Д'Алесандро младши e "постоянен спътник" на мафията на Бенджамин "Бени Трот" Малиано, който според ФБР e един от "основните гангстери" на Балтимор и e свързан с Франки Карбо, основен гангстер на Ню Йорк. Изданието State Of The Nation пише, че "тези хора работят усилено, за да преизбират Томас Д'Алесандро в Конгреса и за кмет на Балтимор".

През 1961 г. президентът Джон Ф. Кенеди помоли ФБР да разгледа „твърденията на Д’Алесандро за съучастие с бандити от Балтимор и корупция при възлагане на градски поръчки“. Разследването на ФБР обаче се оказва „изключително повърхностно“ и в процеса „някои свидетели се отказват от показанията си, а други умират или изчезват“.

Сега обвиненията на семейство Нанси Пелоси, че клеветят тяхната дейност в Украйна, както и връзките им с мафията, са чести в десетки сайтове и социални мрежи. Много от обвиненията не са твърде аргументирани, но са поднесени зрелищно и грандиозно. А Хънтър Байдън, освен че дискредитира украинските си връзки, сега е обвинен и за укриване на данъци в размер на 300 хиляди долара.

Хилари Клинтън също не е забравена. На портала Right Wing Tribune известната разследваща журналистка Приси Холи представи версия за участието ѝ в смъртта на рок звездите Крис Корнел и Честър Бенингтън. Миналата година те бяха намерени обесени. Първоначалният извод определи смъртта им като самоубийство, но наскоро световноизвестният съдебномедицински експерт Вернер Шпиц, който участва в разследванията на убийствата на Джон Ф. Кенеди и Мартин Лутър Кинг, по време на повторното разследване стигна до заключението, че и двамата рокери са убити. Както се оказа, преди "самоубийството си" Корнел "е имал счупени девет ребра и нараняване на главата."

Корнел и съпругата му извършват благотворителна дейност в помощ на деца, които са били малтретирани и сексуално експлоатирани. От близо десет години Корнел участва в благотворителното събитие на Хилари Клинтън Aids Still Required в Хаити, като работи за преместването на сексуално малтретирани сираци от Хаити. По това време, пише Приси Холи, Корнел открива, че вместо да бъдат настанени в по-благоприятни условия, тези сираци са оплитани в мрежи за трафик и отново продавани в сексуално робство.

Твърди се, че Корнел е открил „черна книга“, списък на елитен кръг на педофилите, и разбира, че това е част от глобален проект за продажба на деца; той е щял да публикува имената на участниците в престъплението, но е нямал време - бил е намерен обесен в хотелска стая.

Някои онлайн ресурси също съобщават, че Корнел е открил "мрежа за трафик на кокаин и деца в град Мейн (Арканзас), свързан с Бил и Хилари Клинтън", и е разкрил самоличността на хората на високо ниво, участващи в "окултната сатанистка илюминатска операция". Всичко това той е искал да направи публично достояние.

„Всички видяхме купчините трупове на нещастниците, влезли в контакт с Хилари Клинтън. Ако се доближите твърде много до нейната мръсотия, е вероятно да загинете след двоен изстрел в тила“, обобщава Приси Холи.

Характерно е, че украинските медии заобикалят „Украингейт-2“ . Без никакви коментари само новинарските портали depo.ua и strana.ua бяха съобщили за новия „Украингейт“. Сега украинският елит внимава накъде ще се обърне предизборната кампания в Америка, която стана наистина свирепа. Те се страхуват да не изпаднат в неприятности: с Порошенко, който подкрепи Хилари Клинтън през 2016 г., това вече се случи.

Е, Нанси Пелоси трябваше временно да отстъпи: на 15 октомври тя обяви, че демократите отлагат вота за разрешаване на гласуването за импийчмънт на Доналд Тръмп.

Превод: В.Сергеев

