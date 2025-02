/Поглед.инфо/ Без установяване на контрол върху Фед, идеите за радикална реформа на Тръмп и неговия екип няма да бъдат реализирани

Изявленията и решенията на 47-ия президент на САЩ и членовете на неговия екип се наричат от много наблюдатели началото на „радикални реформи“. Но някои смятат, че би било по-правилно да ги наречем „революции“. Втората гледна точка се поддържа например от журналиста от Guardian Дейвид Смит. Наскоро той публикува статия, озаглавена „Revolution is in the air as Trump arrives with a bang – but can he follow through?“ („Революцията е във въздуха, когато Тръмп идва с гръм и трясък – но ще може ли да я проведе?“) Авторът на статията убедително твърди, че Тръмп започва истинска революция в Америка.

И аз съм съгласен с него. Това не е реформа или въвеждане на ред в страната (както твърдят Тръмп и обкръжението му). Това са опити за радикални промени в обществото с всякакви средства, включително, преди всичко, чрез игнориране на действащите закони. Революциите се извършват главно по принципа: „Целта оправдава средствата“.

Ако революционерите успеят, тогава след победата си те възстановяват закона и реда, често на нова основа, заменяйки старите закони със свои собствени, които им изглеждат по-„правилни“ и „справедливи“. Революционери са тези, които "горят мостовете" след себе си. И ако революционерите загубят, тогава те поне биват изпратени в затвора и по-често екзекутирани.

Мисля, че в САЩ неуспялия революционер със сигурност ще бъде изпратен на електрическия стол. Съдете сами: след така наречената атака срещу Капитолия в САЩ в началото на 2021 г. много от участниците в този спектакъл бяха изпратени в затвора, а главният подстрекател Стюарт Роудс получи 18-години затвор (след победата на Тръмп Роудс беше освободен и дори присъства на встъпването в длъжност на Тръмп като почетен гост).

Така наречената атака срещу Капитолия е пародия на революция, но указите на 47-ия президент, както и изявленията и действията на дясната му ръка Илън Мъск определено носят белезите на революция. Противниците на Тръмп твърдят, че много от указите на 47-ия президент, както и решенията на Мъск като ръководител на Министерството на правителствената ефективност (DOGE), нарушават конституцията на САЩ и много американски закони.

Трудно е да не се съглася с това. Още на следващия ден след встъпването в длъжност на Тръмп и подписването на петдесет изпълнителни заповеди, властите на 22 американски щата заведоха дела във Върховния съд на САЩ с искане за отмяна на изпълнителната заповед на Тръмп, която налага ограничения за получаване на гражданство чрез така нареченото право на земята (известно още като право по рождение). Груповият иск твърди, че президентът нарушава 14-ата поправка на конституцията, според която всеки, роден в Съединените щати, е американец.

Потокът от съдебни дела срещу решенията на Тръмп и екипа му в американските съдилища на различни нива от държавни органи, профсъюзи, неправителствени организации, компании и физически лица нараства. Претенциите са много различни. Включително за нелегитимността на департамента за ефективност на правителството. И това също предполага нелегитимността на решенията на Мъск да уволнява служители, нелегитимността на достъпа на DOGE до класифицирана информация от различни отдели, недопустимостта на Мъск да разкрива публично държавни тайни и т.н.

В началото на февруари главните прокурори на 19 щата заведоха дело с искане агенцията DOGE на Мъск да ограничи достъпа до поверителни данни на граждани на САЩ. И още на 9 февруари федерален съд в щата Ню Йорк временно блокира достъпа на DOGE до държавната система за обработка на плащанията (съдържаща поверителни данни за физически лица).

Като цяло обаче съотношението на силите между „революционерите“ и „контрареволюционерите“ все още е в полза на първите, т.е. в полза на Тръмп и неговия екип. „Революционерите” поставят свои хора на ключови позиции в министерства и ведомства и по този начин очакват да продължат, задълбочат и разширят „революцията”.

Мъск и неговата DOGE армия възнамеряват да превземат все повече и повече „крепости“. На 8 февруари Тръмп нареди на ръководителя на DOGE да започне одит на Министерството на образованието и Пентагона .

Много коментатори са заявявали, че Пентагонът е най-важната и „най-силната крепост“. Ако Мъск и Тръмп успеят да превземат тази „крепост“, тогава революционерите определено ще станат победители. Трудно е да не се съглася, че Пентагонът е стратегически важен обект, писал съм за това много пъти, подчертавайки, че военното ведомство на САЩ е тясно свързано с „дълбоката държава“.

Но докато Пентагонът е важна структура, има едно още по-важно. Всички прекрасно разбират, че най-важната „крепост“ е Федералният резерв на САЩ.

По отношение на тази „крепост“ Тръмп и Мъск в момента се опитват да не правят революционни изказвания. Разбира се, Тръмп се опита по някакъв начин да повлияе на Федералния резерв по време на първия си президентски мандат, но опитите му не бяха много успешни.

Тогава той, 45-ият президент на Съединените щати, се опита да убеди тогавашния председател на Фед Джанет Йелън да намали основния процент. Но дамата реагира много слабо на обажданията му. Тогава Тръмп се опита да я уволни. Но не можа да го направи. Тя изкара пълния си мандат като председател на Федералния резерв и беше заменена от Джером Пауъл точно преди седем години.

Отначало казаха, че е човек на Тръмп. Но скоро стана ясно, че Пауъл, подобно на предшественика си, пренебрегва желанията на президента. През ноември 2018 г. Доналд Тръмп каза, че е „недоволен от избора“ на Пауъл за председател на Фед, тъй като той повишаваше лихвените проценти „твърде бързо“ и не подкрепяше икономическата политика на президента. Много наблюдатели отбелязаха тогава, че атаките на президента срещу Федералния резерв са нещо съвсем ново в дългата повече от век история на американската централна банка.

При 47-ия президент на САЩ Пауъл продължава да ръководи Федералния резерв, неговият мандат, според настоящите правила, изтича през май 2026 г. Говореше се, че Тръмп ще се опита да отстрани Пауъл по-рано. През декември обаче Доналд Тръмп каза, че няма да се опита да замени председателя на Фед Джеръм Пауъл, когато се върне в Белия дом през януари.

Тоест ще издържи до пролетта на следващата година. Вероятно през това време ще търси „удобен“ (т.е. послушен) човек, който да замени Пауъл. Напомням, че по закон американският президент предлага кандидати за председател на Съвета на управителите на Федералния резерв и другите членове на този съвет.

На 18 декември на заседание на Федералния комитет за отворен пазар (FOMC) Федералният резерв понижи основния процент с 25 базисни пункта до 4,25-4,5% годишно.

На следващото заседание на FOMC в края на януари основният лихвен процент беше оставен непроменен. След това Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Американската централна банка „не успя да реши проблема, който създаде“. Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази мнение в социалната мрежа TRUTH Social, че Федералният резерв е отговорен за безпрецедентното ниво на инфлация в страната.

Е, ако Федералният резерв не може да реши проблемите с инфлацията и икономиката, тогава зависи от администрацията на президента да ги реши. Тръмп написа: „Тъй като Джей Пауъл и Фед не успяха да предотвратят проблемите с инфлацията, които те създадоха, аз възнамерявам да го направя сам. Това ще се случи чрез увеличаване на американското производство на енергия, намаляване на регулациите, ребалансиране на международната търговия и рестартиране на американското производство.“

Тръмп се прицели във Федералния резерв, като каза, че симулира реална работа, ала прави глупави неща: „Ако Фед беше обърнал по-малко внимание на джендър идеологията, зелената енергия и неоснователните твърдения за изменението на климата, инфлацията никога нямаше да стане толкова лоша. Вместо това, ние преживяваме една от най-лошите инфлации в историята на нашата страна.“

Трябва да се отбележи, че Тръмп не поиска, както обикновено, председателят на Фед незабавно да намали лихвата (както направи по време на първия си президентски мандат).

Засега няма признаци за щурм срещу "крепостта" на Федералния резерв на САЩ. Но наблюдателите напомнят, че щурмът може да започне, а някои дори смятат, че е неизбежен. Защото без да поеме Фед, всички други революционни победи на Тръмп и неговия екип ще бъдат анулирани. Те припомнят, че Тръмп неведнъж е говорил за необходимостта от установяване на правителствен контрол върху системата на Федералния резерв, като почти национализира Американската централна банка.

Нека ви напомня, че икономическите съветници на Тръмп по време на първия му мандат в Белия дом бяха, наред с други, Стивън Мур и Артър Лафер. Твърди се, че те са помогнали на Тръмп да оформи визията си за това каква трябва да бъде централната банка на САЩ.

Стивън Мур е американски консервативен писател и телевизионен коментатор по икономически въпроси. Заедно с известния американски политик, конгресмен Рон Пол, той веднъж призова за пълно закриване на Федералния резерв и връщане към златния стандарт.

Артър Лафер е известен американски икономист, който е бил съветник на президента Рейгън. Икономистът от страната на предлагането многократно е критикувал Фед, обвинявайки го в политически пристрастия и призовавайки Федералният резерв да бъде поставен под контрола на Конгреса и правителството.

През 2018 г. Мур и Лафер издадоха книга Тръмпономика /Trumponomics/, в която изложиха не толкова собствената си позиция, колкото позицията на Тръмп по ключови икономически въпроси. Ето някои от приоритетите на идеалния икономически модел на Тръмп: протекционизъм, намаляване на данъците, увеличени разходи за инфраструктура и поставяне на Федералния резерв под контрола на президента, Конгреса и правителството.

Оттогава възгледите на Тръмп за статута на Федералния резерв на САЩ изглежда са останали същите. Миналото лято, в разгара на предизборната кампания, Тръмп каза пред репортери, че „силно“ вярва, че президентите трябва да имат „поне думата“ в политическите решения на централната банка, премахвайки забраната за намеса на президента в политиката на Федералния резерв.

Заслужава да се спомене също, че Стивън Мур беше номиниран от Тръмп през март 2019 г. като кандидат за едно от местата в Борда на управителите на Федералния резерв на САЩ. Тогава Мур каза: „Честно казано, аз съм нов в тази игра, така че самият аз ще имам стръмна крива на обучение как работи Фед, как Федералният резерв взема решения и за мен това е истинска, вълнуваща възможност. Но в Сената, благодарение на усилията на демократите, номинацията на Мур беше блокирана.

Миналия август Atlantic публикува статия, озаглавена „Could Donald Trump Break the Fed?“ (Може ли Доналд Тръмп да разбие Федералния резерв?) Неговият автор Джордан Вайсман явно е притеснен от посегателствата на Тръмп върху независимостта на Фед. И той се страхува, с основателна причина, че след победата му през ноември 2024 г., усилията на Тръмп да лиши Фед от неговата независимост може да успеят:

„Първият му опит да узурпира независимостта на Фед се провали, когато Сенатът с мъка отказа да одобри списък от предпочитаните от него подлазници да ръководят институцията. Второто президентство на Тръмп обаче вероятно ще включва по-сговорчиво републиканско мнозинство в Сената. Ако Тръмп спечели през ноември, може да научим по трудния начин колко важна беше независимостта на Фед от самото начало."

Сега Тръмп и екипът му разчитат, че следващия май лицето, препоръчано от 47-ия президент за поста ръководител на Федералния резерв, ще може да получи необходимата подкрепа в Сената.

Новоназначеният министър на финансите на Тръмп Скот Бесент наскоро се включи в дискусията за Федералния резерв. Той не се противопоставя директно на Фед. Но му хрумна неочаквана идея. Казват, че финансовият пазар може да бъде повлиян не само от Федералния резерв с неговия основен процент, но и от Министерството на финансите.

„Той (Тръмп – В.K.) и аз сме фокусирани върху 10-годишните държавни облигации “ , каза Бесент пред Fox Business, когато беше попитан дали президентът Доналд Тръмп иска да намали лихвените проценти. „Той не призовава Фед да намали лихвите.“ Мнозина бяха скептични относно тази идея, тъй като винаги се е смятало, че лихвените проценти по държавните ценни книжа са вторични, зависещи от основния процент. А способността на Министерството на финансите на САЩ да управлява лихвите на Министерството на финансите е изключително ограничена.

Що се отнася до Мъск, той не е правил никакви публични изявления относно Фед, откакто започна работата си като ръководител на DOGE. Но той е правил много подобни изявления преди. Така няколко дни след обявяването на победата на Тръмп на изборите милиардерът се изказа в полза на пълната ликвидация на Федералния резерв.

Той публикува повторно изявление на сенатора от Юта Майк Лий, който каза, че Федералният резерв нанася повече вреда, отколкото полза и трябва да бъде закрит. Сенатор Лий: „Нашата конституция е създадена така, че изпълнителната власт трябва да бъде под контрола на президента. Федералният резерв е един пример за това как сме се отклонили от Конституцията. И затова това е причината да ликвидираме Фед." Мъск написа в профила си в социалните мрежи: „Краят на Федералния резерв“.

