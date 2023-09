/Поглед.инфо/ Докога американските власти ще мамят инвеститорите?

Не е тайна, че през последните три години САЩ са отпечатали 80% от общия обем на всички долари в обращение. При толкова значително увеличение на паричното предлагане, как инфлацията остава в приемливи граници?

Това става с помощта на постоянно променяща се методология на изчисление, която опитните американски бюрократи извъртат както си искат. Промените в методологията за изчисляване на индекса на потребителските разходи (Customer Price Index, CPI) им позволяват да нарисуват почти всякаква картина.

В Съединените щати индексът на потребителските цени (CPI) се приема като основен индикатор за инфлацията и има решаващо влияние върху решенията на Федералния резерв относно паричната политика.

През 2022 г. в Съединените щати почти половината от ръста на CPI (Customer Price Index, CPI) идва от увеличение на стойността на недвижимите имоти.

Но през март 2023 г. Съединените щати, вместо да проследяват промените в жилищните разходи в квадратни метри или по средната стойност на имота, започнаха да вземат предвид само обществените настроения по отношение на жилищния пазар при изчисляването на CPI. Тоест замениха реалната оценка на разходите със социално проучване на нагласите.

Чудесата на преобуването в движение се случиха веднага след резонансната реч на председателя на Фед Джеръм Пауъл на 8 февруари 2023 г. във Вашингтонския икономически клуб, където той обяви за началото на „дезинфлацията “ .

„Коментарът на председателя на Федералния резерв Пауъл за дезинфлационния процес ще доминира в умовете на инвеститорите“, отбелязва индийският бизнес портал Financial Express.

Федералното бюро по трудова статистика на САЩ (BLS) веднага потвърди думите на Пауъл, като публикува данни за CPI, изчислени по новата методология.

Огромна роля в манипулирането на инфлационната статистика в Съединените щати играят така наречените „хедонистични корекции на качеството“ (hedonic quality adjustments) , които дисконтират цената на даден продукт с определен показател за нарастване на качеството му.

Ето как председателят на борда на Американския институт за икономически изследвания /American Institute for Economic Research/ Грегъри ван Кипнис обяснява същността на „хедоничните корекции“:

„Ако месар увеличи цената на пържола с 10%, казвайки, че сега има по-малко мазнини и 10% повече протеини, тогава от гледна точка на правителството на САЩ не е имало увеличение на цената на пържолата... Как правителството ще отчете пържолата като компонент на CPI? От гледна точка на правителството е налице значително подобрение в здравето на потребителите и здравето на планетата. Така ще се отчете, че цената на стека изобщо не е повишила - не е имало поскъпване. Така че, и инфлация няма!“

Ако правителството на САЩ си затваря очите за този факт, то купувачът или не си купува такава пържола, или купува по-малко парче.

Същите манипулации с „хедонистичните корекции” се прилагат и при цените на жилищата, колите, компютърната техника и др.

Подобни манипулации не се извършват за първи път, като една от най-значимите са промените в изчисляването на CPI през 80-те години. Ако през 1980 г. инфлацията в Съединените щати е била 13,55%, то според новите насоки на BLS тя е „паднала“ до 3% за три години.

Дори The New York Times призна факта на тези манипулации . Изданието смята, че ключовата промяна в изчисляването на инфлацията е изключването на цените на жилищата от това изчисление.

„През 1983 г. правителството премина от използването на цените на жилищата, които също включват ипотечни плащания и разходи за поддръжка, към използването на цените на наемите за оценка на стойността на жилищата. Разходите за жилище за хората, които притежават дома си, сега се измерват с помощта на това, което е известно като еквивалентен наем на собственика: колко би струвало наемането на дома им, ако те не го притежаваха“, пише NYT .

След тази манипулация коефициентът на тежест на жилищните разходи в изчислението на CPI просто се срина, което може ясно да се види на графиката, предоставена от The New York Times.

Изданието отбелязва, че както се вижда от изчисленията, цитирани в статия в The Quarterly Journal of Economics и актуализирани за бюлетина Full Stack Economics , включването на цените на жилищата и ипотечните лихвени проценти вместо наемите [при това изчислени с помощта на силно съмнителни методи] би увеличило инфлацията през февруари 2020 г. до 11,5%, което е с почти 4% по-високо от официалните данни.

Подценяването на инфлацията също беше повлияно от „замяната на скъпи продукти с евтини“, отбелязва The New York Times, позовавайки се на същите тези „хедонистични корекции“, според които покачването на цените, когато качеството на стоките се подобрява, не се счита за инфлация. От потребителската кошница, която се използва за изчисляване на CPI, стоките, които са поскъпнали, просто са изключени.

„Представете си, ако цената на кексчетата се покачи... Вместо да плаща повече, потребителят може да си купи бисквитки - достойна, но по-евтина алтернатива на десерта - и месечните му разходи няма да се увеличат“, пише изданието и е трудно да се разбере какво повече има в този съвет за американците с ниски доходи - лицемерие или подигравка.

Най-авторитетният критик на официалните методи за изчисляване на инфлацията в САЩ е основателят на портала Shadow Government Statistics Джон Уилямс. Той изчислява инфлацията в САЩ, като използва собствената си оригинална методология на CPI, базирана на потребителска кошница от стоки с фиксирани количества и качество.

Алтернативното изчисление на Уилямс показа , че процентът на инфлация в САЩ се е повишил до повече от 16% през пролетта на 2022 г., повече от два пъти над обявената официална цифра.

Американският икономист Дейвид Рансън също поставя под съмнение надеждността на официалното изчисление на CPI като индикатор за инфлацията. Според него CPI е доста изоставащ индикатор за инфлацията. Рансън вярва, че нарастващите цени на суровините са по-добър индикатор за продължаваща инфлация, тъй като инфлацията първоначално засяга цените на суровините и може да отнеме няколко години, докато инфлацията на суровините си проправи път през икономиката и се покаже в CPI. Рансън базира своите измервания на инфлацията на стокова кошница от благородни метали.

Уилямс и Рансън проведоха съвместно проучване, в което сравниха сводката на индекса на потребителските цени от ноември 2006 г., публикувано в BLS, и заявиха, че „През първите 11 месеца на 2006 г. индекса на потребителските цени се повиши с 2,2%, според официалните данни при отчитане на сезонните колебания на годишна база. ” Оценката на Уилямс за ръста на CPI за същия период е 5,3%, а оценката на Рансън е дори по-висока - 8,2%.

Изчисляването на CPI играе ключова роля при определянето на реалния брутен вътрешен продукт (БВП). По този начин манипулирането на CPI надолу води до надценяване на БВП, тъй като CPI и БВП са обратно пропорционални. Следователно по-ниският CPI - и неговият обратен ефект върху БВП - оставя инвеститорите с погрешното впечатление, че икономиката на САЩ е по-силна, отколкото е в действителност.

През февруари 2014 г. американското академично списание Economic Letters публикува статия Revisions to US labor market data and the public’s perception of the economy /Ревизии на данните за пазара на труда в САЩ и възприятието на обществото за икономиката/, в която Салем Абу-Зейд, професор по икономика в Тексаския технически университет, отбелязва, че занижаването от администрацията на Барак Обама на статистическите данни за безработицата изкривява възприятието за икономиката на САЩ от населението.

„Властите на САЩ манипулират статистиката, фалшифицират данните за БВП, работните места, инфлацията, личните доходи и скоро тази мащабна измама ще бъде разкрита“, каза американският милиардер, ръководител на хедж фонда Elliott Management и поддръжник на републиканците Пол Сингър през декември 2014 г.

В писмото си до инвеститорите след резултатите от третото тримесечие на 2014 г. Сингър постави под съмнение надеждността на данните за американската икономика, публикувани от американските власти.

„Никой не може да предскаже колко дълго властите ще се измъкват с този въображаем икономически растеж, с фалшиви пари, въображаема финансова стабилност, фалшиви работни места, подценена инфлация и данни за доходите. Според нас доверието, особено когато е неоправдано, може бързо да се изпари. А когато доверието бъде загубено, това може да има сериозни, драматични и едновременни последици за редица пазари и икономически сектори“, каза Сингър.

Bloomberg се обърна към Elliott Management, един от най-известните хедж фондове, с молба да коментира суровия демарш на техния основател .

„Убедени сме, че световната икономика и финансова система са в някакъв изкуствен ступор, в който никой (включително и ние самите) няма ясна представа за това как ще изглежда утрешният ден“ беше отговорът, който добре описва сегашната ситуация, при която инвеститорите, както писахме, са загубили доверие в най-мощния лост за подкрепа на икономиката на Америка - публичния дълг.

Ако икономиката на една страна се е поддържала на повърхността в продължение на много десетилетия само чрез фалшифициране на статистика, тогава рано или късно, както предсказа Пол Сингър, такава измама ще бъде разкрита.

И единственият въпрос ще бъде: дали САЩ ще се превърнат в страна от третия свят или ще се плъзнат до нивото на бананова република.

Превод: ЕС

